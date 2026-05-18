Spitzenspiel mit allem drin: Edewecht triumphiert spät in Eversten

– Foto: Instagram: tuseversten_herren

Bereits vor dem Spiel sprachen wir mit dem verletzten Kapitän des TuS Eversten, Felix Schardey. Dabei machte er deutlich, dass die Mannschaft die Bedeutung der Partie kannte: „Die Vorfreude ist ganz normal da wie vor jedem Spiel. Trotzdem weiß jeder, dass es heute ein wichtiges Spiel ist.“

Der VfL Edewecht hat das Spitzenspiel beim TuS Eversten mit 3:2 gewonnen. Vor rund 100 Zuschauern entwickelte sich in Eversten eine intensive und spannende Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten.

Mit Blick auf das Hinspiel sagte Schardey:

„Wir wollen es heute auf jeden Fall besser machen als im Hinspiel.“

Gleichzeitig warnte er vor den spielerischen Qualitäten des Gegners:

„Edewecht ist spielerisch eine starke Mannschaft. Deshalb dürfen wir ihnen nicht zu viele Räume lassen.“

Auch die Chancenverwertung sah er als wichtigen Faktor:

„Wir müssen unsere Chancen konsequent nutzen und Edewecht gar nicht erst richtig ins Spiel kommen lassen.“

Für das Spiel erwartete der Everster Kapitän ein enges Duell:

„Ich denke, es wird ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe.“

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft beschrieb er dennoch positiv:

„Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Alle sind heiß auf das Spiel, genau wie vor anderen Spielen auch.“

Abschließend betonte Schardey noch einmal die Motivation im Team:

„Spielerisch merkt man schon, dass alle besonders motiviert sind und richtig Bock haben, das Spiel zu gewinnen.“

Von Beginn an gingen beide Mannschaften offensiv in die Partie, wodurch direkt deutlich wurde, welche Bedeutung dieses Spiel für beide Teams hatte. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm Edewecht zunehmend die Kontrolle und zeigte vor allem spielerisch seine Qualität. Die Gäste ließen den Ball gut laufen und stellten die Everster Defensive immer wieder vor Probleme.

Die erste große Möglichkeit gehörte bereits Edewecht, ehe sich die Gäste schließlich auch belohnten. Nach einem ersten Abschluss von Traoré reagierte Fischbeck am schnellsten und traf im Nachsetzen zur Führung. Kurz vor der Pause legte Edewecht nach: Nach einem starken Ball in die Spitze blieb Eiskamp cool vor dem Tor und erhöhte auf 2:0.

Auch emotional hatte die Partie einiges zu bieten. Der Kapitän des VfL Edewecht diskutierte nach einem ausbleibenden Foulpfiff lautstark mit Schiedsrichter Sperlich und wurde daraufhin deutlich ermahnt.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich allerdings ein komplett anderes Bild. Eversten kam deutlich aggressiver und aktiver aus der Kabine, gewann mehr Zweikämpfe und setzte Edewecht früh unter Druck. Der Anschlusstreffer fiel nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum, als ein Everster Spieler per Kopf den Ball im Tor unterbrachte.

Edewecht antwortete jedoch stark: Fischbeck wurde mit einem präzisen Pass in die Spitze geschickt, lief alleine auf den Keeper zu und verwandelte souverän zum 3:1. Doch Eversten gab sich weiterhin nicht auf. Nach einem klaren Foul im Strafraum entschied Schiedsrichter Sperlich sofort auf Elfmeter. Rostowski übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:3.

In der Schlussphase drückte Eversten auf den Ausgleich und war die spielbestimmende Mannschaft. Mit viel Einsatz, aggressivem Pressing und mehreren gefährlichen Aktionen brachte der TuS Eversten die Gäste noch einmal ordentlich unter Druck. Trotz der starken zweiten Halbzeit reichte es am Ende jedoch nicht mehr zum Ausgleich.

Auch nach dem Spiel sprachen wir noch einmal mit dem verletzten Kapitän Felix Schardey, der vor allem die unterschiedlichen Halbzeiten ansprach:

„Die erste Halbzeit war schwierig. Die ersten 15 Minuten waren noch ordentlich von uns, aber danach war Edewecht die bessere Mannschaft. Mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeit zu gehen, macht es natürlich schwer, wieder zurückzukommen.“

Trotz der Niederlage sah Schardey viele positive Dinge im zweiten Durchgang:

„Die zweite Halbzeit war dafür deutlich positiver. Da waren wir klar stärker, haben viel Druck gemacht, waren bissig in den Zweikämpfen und hatten auch das Gefühl, dass der Ausgleich noch möglich ist. Trotzdem war es gegen so eine Mannschaft schwer, den Rückstand komplett aufzuholen.“

Abschließend zog der Everster Kapitän ein faires Fazit:

„Insgesamt war es ein gutes und spannendes Spiel zwischen zwei starken Mannschaften. Die erste Halbzeit ging klar an Edewecht, die zweite eher an uns. Am Ende muss man aber auch anerkennen, dass Edewecht in der ersten Hälfte sehr stark war.“

So nimmt der VfL Edewecht am Ende die drei Punkte aus Eversten mit, während der TuS Eversten trotz einer starken Leistungssteigerung nach der Pause ohne Zählbares bleibt.



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