Spitzenspiel: Macht Volkmarode den großen Schritt Richtung Titel?

Abstiegskampf: Letzte Chance für Helmstedt? Am anderen Ende der Tabelle könnte der Helmstedter SV seine letzte Patrone verschießen. Mit derzeit 25 Punkten beträgt der Abstand auf das rettende Ufer vier Punkte. Ein Heimsieg gegen den MTV Hondelage – derzeit Tabellendritter – käme einer Sensation gleich, ist aber alternativlos, wenn man noch auf den Klassenverbleib hoffen will. Hondelage spielt derweil um Platz zwei mit. Problematisch für Helmstedt: In der Rückrunde gab es insgesamt erst vier Punkte.

Schickt Heeseberg Braunschweig in die Kreisliga?

Der FC Heeseberg tritt auswärts bei VfB Rot-Weiß Braunschweig an, die mit nur 21 Punkten weiter im Abstiegssumpf stecken. Das Kräfteverhältnis scheint klar. Der VfB will aber seine letzte realistische Chance nutzen und irgendwie an einen Nichtabstiegsplatz ran. Problem: Selbst bei einem Sieg und gleichzeitiger Niederlage von Peine wäre man noch fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Lehndorf empfängt unterdessen den angesprochenen VfB Peine – eine Partie zwischen zwei Teams mit völlig unterschiedlichen Zielen. Peine muss alles reinwerfen, um den Klassenerhalt durch einen starken Schlusssprint sicherzustellen, Lehndorf möchte eine stark begonnene Rückrunde, die nun eine Delle nach fünf sieglosen Spielen erhält, vernünftig beenden.

Lamme will bestätigen, Vechelde stabilisieren

Der TSV Germania Lamme trifft zu Hause auf Teutonia Gr. Lafferde – das Ziel ist klar: Drei Punkte, um Platz vier abzusichern. Lamme verfügt über die offensivstärkste Mannschaft der Liga (74 Tore). Der Teutonia reicht indes eine durchwachsene Hinrunde um den Klassenerhalt zu sichern. Während man in der Hinrunde nach 15 Spielen 24 Punkte sammelte, sind es in der Rückrunde nach 11 Spielen nur neun Punkte.

Die Arminia aus Vechelde, mittlerweile punktgleich mit Wenden, empfängt Rautheim. Der FC Wenden möchte eine starke Rückrunde bestätigen, Rautheim braucht einen Dreier um sich seiner Sache mit dem Klassenerhalt sicher zu sein.

Schlusslicht gegen Leiferde

Der MTV Schandelah-Gardessen hat längst keine realistische Hoffnung mehr auf den Klassenerhalt, empfängt nun den VfL Leiferde. Für die Gäste geht es darum, sich nicht in den letzten Spielen noch von den hinteren Plätzen einholen zu lassen. Ein Abstieg ist wohl nicht mehr möglich, es kann jedoch noch runter auf Platz 13 gehen.