Spitzenspiel Langenbrücken vs. Forst II FV Wiesental II fordert Huttenheim +++ Hambrücken II in Lauerstellung +++ Kellerduell Graben-Neudorf II vs. Mingolsheim II

Die 7. Niederlage in Folge gab´s für die SpG Graben-Neudorf II beim 0:3 beim VfR Kronau II, damit trägt man weiterhin die „Rote Laterne“. Graben-Neudorfs Spielertrainer Michael Feuerstein analysiert die Begegnung: „Das Spiel war die ganze Zeit über sehr zerfahren. In der ersten Halbzeit wäre es ein typisches 0:0 gewesen, aber wie zumeist waren wir kurz unaufmerksam und - zack - stand es 1:0 für Kronau. Wie in den letzten Spielen auch, fehlte uns die Präzision nach vorne. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. In der zweiten Halbzeit fanden wir gut ins Spiel, haben es aber versäumt, ein Tor zu machen. Wie es dann auch kommen musste, machte Kronau zwei Konter und diese saßen dann auch. Somit geht der Sieg auch in Ordnung. Ohne Tore kein Sieg!“ In Neudorf kommt es nun am Sonntag zum Duell der am Tabellenende punktgleichen Mannschaften Graben-Neudorf II und Mingolsheim II. Auf die Frage nach der Bedeutung dieses Spiels antwortet Feuerstein: „Ich finde, dass dies kein Sechs-Punkte-Spiel ist, da die Runde noch sehr lang ist. Wir werden wie immer von Spiel zu Spiel schauen. Ich vertraue der Mannschaft und wir werden um jeden Punkt und in jedem Spiel kämpfen.“

Der TuS Mingolsheim II verlor das Derby gegen Spitzenreiter Langenbrücken mit 1:4. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer in Minute 78 schien es kurz nochmals spannend zu werden, der Tabellenführer legte dann aber noch entscheidend zwei weitere Treffer nach. TuS-Coach Kai Schrumpf analysiert die Begegnung: „Meine Mannschaft war von Anfang an im Spiel und hat es Langenbrücken schwer gemacht, einen sauberen Spielaufbau zu gestalten. Durch ein dummes Eigentor haben wir uns dann selbst ins Hintertreffen gebracht. Gerade in der ersten Halbzeit war für mich nicht zu erkennen, dass hier der Tabellenvorletzte gegen den Tabellenführer gespielt hat. Spielerisch haben wir voll dagegengehalten und hatten Phasen, in denen wir definitiv den besseren Ball von hinten raus gespielt haben. Wenn wir unsere Angriffe konzentrierter zu Ende gespielt hätten, hätten wir uns in der ersten Halbzeit schon belohnen können. Dazu hat uns aber die finale Durchschlagskraft gefehlt. In der zweiten Halbzeit bekamen wir durch den besten Akteur des TSV dann das 2:0. Um nochmals alles zu probieren, habe ich Mitte der zweiten Halbzeit die Abwehr aufgelöst, wodurch wir noch zum 2:1-Anschluss gekommen sind. Durch zwei Konter in der Schlussphase haben wir dann noch zwei Tore gefangen, weshalb das Ergebnis am Ende so deutlich aussieht. Meiner Meinung nach spiegelt das 4:1 nicht den Spielverlauf wider. Ich muss meiner Mannschaft trotz der Niederlage ein Kompliment aussprechen. Wir hatten uns gut auf den Gegner eingestellt und die Mannschaft hat die Vorgaben klar umgesetzt. Dies war wieder ein nächster Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das Ergebnis leider noch nicht gepasst hat. Interessant wäre es gewesen, wie Langenbrücken damit umgegangen wäre, wenn es zur Halbzeit noch 0:0 gestanden hätte. So waren wir schon sehr früh zum Handeln gezwungen. Dem TSV als unserem Ortsnachbarn wünsche ich weiterhin viel Erfolg im Aufstiegsrennen." Beim punktgleichen Schlusslicht stehen die Mingolsheimer nun bereits etwas unter Druck. Wollen sie – gemessen an den eigenen Ansprüchen – nicht weiter an Boden gegenüber den Tabellenmittelfeldmannschaften verlieren, dann müssen sie in Neudorf möglichst dreifach punkten, zumindest aber einen Zähler holen. Schrumpf erwartet ein enges Duell: „Nun geht es am Sonntag zum Auswärtsspiel zu Graben-Neudorf zu unserem direkten Tabellennachbarn, der ebenfalls mit nur vier Punkten aktuell Tabellenletzter ist. Hier heißt es im Prinzip 'Verlieren verboten!', um den Anschluss an die Mannschaften davor nicht aus den Augen zu verlieren. Ein wahres Sechs-Punkte-Spiel. Graben-Neudorf hat in den ersten beiden Pflichtspielen vier Punkte geholt. Seitdem warten sie auf weitere Punkte, welche sie mit Sicherheit gegen uns holen möchten. Ich erwarte ein sehr kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen, da keiner dem anderen etwas schenken will. Ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegnen werden und keiner als Favorit ins Spiel gehen wird."

Prognose: Die beiden Mannschaften „schmücken“ derzeit das Tabellenende. Jeder kann erst 4 Punkte sein Eigen nennen und hat erst 8 Treffer in 9 Spielen erzielt. Graben-Neudorf hat mit 32 aber die doppelte Anzahl an Gegentoren wie die Mingolsheimer kassiert (16). Bekommt Graben-Neudorf sein Defensivverhalten nicht in den Griff, dann spricht einiges für die Gäste.