Spitzenspiel in Zülpich – Helpenstein und Arnoldsweiler im Kellerduell

Am siebten Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 steht vor allem das Duell zwischen Zülpich und Verlautenheide im Fokus. Während Spitzenreiter Hürth weiter makellos marschiert, kämpfen Helpenstein und Arnoldsweiler um den Anschluss im Tabellenkeller. Auch im Mittelfeld versprechen mehrere direkte Duelle Spannung.

Das Topspiel des Spieltags steigt in Zülpich, wo der heimstarke TuS den letztjährigen Vizemeister empfängt. „Uns erwartet ein echter Härtetest – Verlautenheide bringt enorme Qualität und Erfahrung mit“, betont TuS-Trainer David Sasse. Die Gastgeber sind als einziges Team neben Hürth noch ungeschlagen und wollen weiter oben mitmischen. Verlautenheide hingegen will nach dem Remis gegen Schafhausen ein Ausrufezeichen setzen und den Anschluss an die Tabellenspitze wahren.

Im Kellerduell wollen beide Teams wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Helpenstein ist nach zuletzt zwei ungeschlagenen Partien im Aufwind, während Arnoldsweiler nach fünf Niederlagen in Folge weiter auf den ersten Punkt wartet. „Wir möchten unsere Serie fortsetzen und uns unten absetzen“, sagt SVH-Trainer Dominik Hahn, der auf eine stabile Defensive setzt. Arnoldsweiler-Coach Stephan Langen betont dagegen: „Wir wissen, dass Helpenstein stärker ist, als es die Tabelle zeigt. Trotzdem wollen wir endlich Zählbares mitnehmen.“ Beide Teams erwarten ein umkämpftes Spiel mit viel Einsatz.

Im Duell zweier Mittelfeldteams will Brand nach drei sieglosen Spielen wieder punkten. Teveren reist nach der deutlichen 1:6-Niederlage gegen Hürth mit Wiedergutmachungswillen an. Beide Teams liegen nur zwei Punkte auseinander – ein Erfolg könnte entscheidend sein, um sich Richtung oberes Tabellendrittel zu orientieren.

Das Duell zweier Teams aus der oberen Tabellenhälfte verspricht Spannung. Schafhausen blieb bislang ungeschlagen, hat jedoch zu viele Unentschieden gesammelt. Fliesteden überzeugt als Aufsteiger mit mutigem Offensivspiel und will nach dem 1:1 in Breinig den nächsten Auswärtspunkt mitnehmen. Beide Mannschaften könnten mit einem Sieg den Anschluss an die Top drei herstellen.

Tabellenführer Hürth geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Lich-Steinstraß. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen präsentiert sich die Beck-Elf bisher als stärkste Mannschaft der Liga und will die makellose Serie fortsetzen. Die Gäste aus Jülich hingegen verloren zuletzt überraschend gegen Eilendorf und stehen vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe.

Eilendorf will nach dem Auswärtssieg in Lich-Steinstraß den Aufwärtstrend bestätigen und den Sprung ins Tabellenmittelfeld schaffen. Die Gäste aus Uevekoven reisen nach ihrem klaren 4:1-Erfolg über Kurdistan Düren mit Selbstvertrauen an, müssen jedoch ihre defensive Stabilität verbessern. Für beide Teams bietet das Duell die Chance, sich aus der unteren Tabellenregion zu lösen.