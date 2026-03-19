Spitzenspiel in Zimmern: Zweiter Empfingen ist beim Dritten zu Gast

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 23. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, läuft die Saison in eine Phase, in der jede Partie an Gewicht gewinnt. TSG Balingen II führt mit 46 Punkten, dahinter folgen SG Empfingen mit 44 und SV Zimmern mit 43 Punkten. Schon dahinter lauert VfL Nagold mit 40 Zählern. Unten dagegen ist die Lage scharf wie lange nicht: SV Seedorf steht bei 20 Punkten, FC 07 Albstadt bei 18, TuS Ergenzingen bei 16, TSV Harthausen/Scher und Spvgg Freudenstadt sogar nur bei 13. Der vergangene Spieltag hat diese Spannung noch weiter aufgeladen: Zimmern ging in Pfullingen 0:5 unter, Empfingen zerlegte Ergenzingen 8:1, Balingen II gewann in Schwenningen 1:0, Nagold setzte sich in Nehren 4:2 durch und Albstadt überraschte mit einem 3:0 in Bösingen.

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Dieses Spiel ist ein Kellerduell mit offener Klinge. FC 07 Albstadt hat mit dem 3:0 beim VfB Bösingen ein starkes Lebenszeichen gesendet und sich auf 18 Punkte verbessert. Der Rückstand auf sicherere Zonen ist noch da, aber plötzlich ist wieder Bewegung in der eigenen Lage. TSV Harthausen/Scher steht mit 13 Punkten noch tiefer im Abstiegssog und war am vergangenen Wochenende spielfrei. Das Hinspiel gewann Harthausen/Scher 2:1, nachdem Sebastian Dahlke vorgelegt hatte, Tamer Matur ausglich und Finn Locher die Partie entschied. Für Albstadt ist es nun die Gelegenheit, den starken Auftritt in Bösingen zu vergolden. Für Harthausen/Scher ist es die Chance, einen direkten Konkurrenten wieder einzufangen.

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Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr VfL Mühlheim VfL Mühlheim SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen 15:00 PUSH



VfL Mühlheim kommt mit Rückenwind. Das 2:1 in Freudenstadt war ein wichtiger Sieg, der die Mannschaft auf 26 Punkte brachte. SC 04 Tuttlingen war am vergangenen Spieltag spielfrei und steht mit 27 Punkten direkt davor. Das macht dieses Duell zusätzlich reizvoll, weil beide Mannschaften fast auf Augenhöhe in den Spieltag gehen. Das Hinspiel war jedoch eine klare Sache für Tuttlingen: 4:0, durch Tore von Aaron Barquero Schwarz, Nico Wieneke, Emir Cesmeciler und Iosif-Bogdan-Alex-Andru Muntean. Mühlheim hat also etwas geradezurücken. Tuttlingen wiederum kann mit einem Auswärtssieg verhindern, noch tiefer in das unruhige Mittelfeld zurückzufallen.

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Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr SV Zimmern SV Zimmern SG Empfingen SG Empfingen 15:00 PUSH



Das ist das große Spiel dieses Spieltags. SV Zimmern ist Dritter mit 43 Punkten, hat aber am vergangenen Wochenende beim 0:5 in Pfullingen einen heftigen Schlag erlitten. SG Empfingen reist mit voller Wucht an, nach dem furiosen 8:1 gegen TuS Ergenzingen und nun 44 Punkten auf Rang zwei. Das Hinspiel endete 1:1. Tim Göttler brachte Empfingen in Führung, Daniel Thieringer glich für Zimmern aus. Nun ist die Lage deutlich schärfer: Empfingen kann mit einem Auswärtssieg den direkten Konkurrenten distanzieren und den Druck auf Balingen II hochhalten. Zimmern dagegen steht nach dem Absturz in Pfullingen vor einer Reaktion, die fast schon zwingend wirkt. Mehr Spitzenspiel geht in dieser Staffel derzeit kaum. Das ist das große Spiel dieses Spieltags. SV Zimmern ist Dritter mit 43 Punkten, hat aber am vergangenen Wochenende beim 0:5 in Pfullingen einen heftigen Schlag erlitten. SG Empfingen reist mit voller Wucht an, nach dem furiosen 8:1 gegen TuS Ergenzingen und nun 44 Punkten auf Rang zwei. Das Hinspiel endete 1:1. Tim Göttler brachte Empfingen in Führung, Daniel Thieringer glich für Zimmern aus. Nun ist die Lage deutlich schärfer: Empfingen kann mit einem Auswärtssieg den direkten Konkurrenten distanzieren und den Druck auf Balingen II hochhalten. Zimmern dagegen steht nach dem Absturz in Pfullingen vor einer Reaktion, die fast schon zwingend wirkt. Mehr Spitzenspiel geht in dieser Staffel derzeit kaum. ---



VfL Nagold hat mit dem 4:2 in Nehren seine starke Position gefestigt und steht nun bei 40 Punkten. Der Abstand zur Spitzengruppe ist weiter überschaubar, Nagold bleibt also voll im Rennen um die oberen Plätze. BSV 07 Schwenningen verlor zuletzt das Heimspiel gegen TSG Balingen II mit 0:1 und bleibt bei 27 Punkten. Das Hinspiel war eines der wilden Spiele des Frühherbsts: Nagold gewann in Schwenningen 3:2, obwohl der BSV nach einem 0:2 noch zum 2:2 zurückkam. Jan-Christian Beifuß traf damals doppelt für Nagold, Mauro Chiurazzi und Ante Rogic glichen aus, ehe Johannes Fleischle den Siegtreffer erzielte. Nagold will nun den Lauf fortsetzen. Schwenningen braucht nach der knappen Niederlage gegen Balingen II wieder ein Erfolgserlebnis. VfL Nagold hat mit dem 4:2 in Nehren seine starke Position gefestigt und steht nun bei 40 Punkten. Der Abstand zur Spitzengruppe ist weiter überschaubar, Nagold bleibt also voll im Rennen um die oberen Plätze. BSV 07 Schwenningen verlor zuletzt das Heimspiel gegen TSG Balingen II mit 0:1 und bleibt bei 27 Punkten. Das Hinspiel war eines der wilden Spiele des Frühherbsts: Nagold gewann in Schwenningen 3:2, obwohl der BSV nach einem 0:2 noch zum 2:2 zurückkam. Jan-Christian Beifuß traf damals doppelt für Nagold, Mauro Chiurazzi und Ante Rogic glichen aus, ehe Johannes Fleischle den Siegtreffer erzielte. Nagold will nun den Lauf fortsetzen. Schwenningen braucht nach der knappen Niederlage gegen Balingen II wieder ein Erfolgserlebnis. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen SV Nehren SV Nehren 15:00 PUSH



Auch dieses Spiel trägt viel Spannung in sich. SSC Tübingen war am vergangenen Spieltag spielfrei und geht mit 25 Punkten in die Partie. SV Nehren verlor zu Hause gegen Nagold 2:4 und blieb bei 37 Punkten. Das Hinspiel gewann Nehren knapp 1:0, Marvin Hamm traf damals schon in der 12. Minute. Für Tübingen ist dieses Heimspiel die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. Nehren dagegen muss aufpassen, nach der Niederlage gegen Nagold nicht noch einmal ins Stolpern zu geraten. Zwischen Aufstiegsnähe und neuer Unruhe kann in dieser Liga ein Wochenende schnell alles verschieben. Auch dieses Spiel trägt viel Spannung in sich. SSC Tübingen war am vergangenen Spieltag spielfrei und geht mit 25 Punkten in die Partie. SV Nehren verlor zu Hause gegen Nagold 2:4 und blieb bei 37 Punkten. Das Hinspiel gewann Nehren knapp 1:0, Marvin Hamm traf damals schon in der 12. Minute. Für Tübingen ist dieses Heimspiel die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen. Nehren dagegen muss aufpassen, nach der Niederlage gegen Nagold nicht noch einmal ins Stolpern zu geraten. Zwischen Aufstiegsnähe und neuer Unruhe kann in dieser Liga ein Wochenende schnell alles verschieben. ---



Hier geht es um Überleben, um Hoffnung und um die Frage, wer im Keller noch einmal Luft holen darf. SV Seedorf hat mit dem dramatischen 3:2 bei SV Croatia Reutlingen einen enorm wichtigen Sieg gefeiert und steht nun bei 20 Punkten. Spvgg Freudenstadt verlor zu Hause 1:2 gegen VfL Mühlheim und bleibt bei 13 Punkten. Das Hinspiel gewann Seedorf in Freudenstadt 4:2. Nach einem Eigentor von Patrick Ostojic und dem Treffer von Laurin Huss lag Seedorf früh vorne, später erhöhten Yannik Schädle und Timmy Haag, ehe Freudenstadt durch Adrian Nahodovic und Leon Schaber zumindest zwischenzeitlich dagegenhielt. Dazu sah Patrick Ostojic noch Rot. Seedorf kann mit einem weiteren Sieg einen wichtigen Schritt machen. Freudenstadt steht dagegen unter massivem Druck. Hier geht es um Überleben, um Hoffnung und um die Frage, wer im Keller noch einmal Luft holen darf. SV Seedorf hat mit dem dramatischen 3:2 bei SV Croatia Reutlingen einen enorm wichtigen Sieg gefeiert und steht nun bei 20 Punkten. Spvgg Freudenstadt verlor zu Hause 1:2 gegen VfL Mühlheim und bleibt bei 13 Punkten. Das Hinspiel gewann Seedorf in Freudenstadt 4:2. Nach einem Eigentor von Patrick Ostojic und dem Treffer von Laurin Huss lag Seedorf früh vorne, später erhöhten Yannik Schädle und Timmy Haag, ehe Freudenstadt durch Adrian Nahodovic und Leon Schaber zumindest zwischenzeitlich dagegenhielt. Dazu sah Patrick Ostojic noch Rot. Seedorf kann mit einem weiteren Sieg einen wichtigen Schritt machen. Freudenstadt steht dagegen unter massivem Druck. ---

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen SV Croatia Reutlingen Croatia Reut 15:00 PUSH



TuS Ergenzingen wurde am vergangenen Spieltag in Empfingen mit 1:8 auseinandergerissen und geht mit 16 Punkten tief verunsichert in dieses Heimspiel. SV Croatia Reutlingen verspielte zuletzt eine 2:0-Führung und verlor noch 2:3 gegen Seedorf, steht aber mit 26 Punkten deutlich besser da. Das Hinspiel gewann Ergenzingen bei Croatia Reutlingen 4:2. Cristian Materazzi, Dave Nzally, Samuel Dantzler und Nico Gulde per Foulelfmeter trafen damals für Ergenzingen, während auf der Gegenseite Aris-Cosmin Dragulin erfolgreich war und ein Eigentor von Dennis Schanz mithalf. Dieses Rückspiel ist deshalb schwer zu greifen: Ergenzingen hat die Erinnerung an einen Sieg, kommt aber aus einem Debakel. Croatia hat mehr Punkte, muss aber die bittere Niederlage gegen Seedorf verdauen. TuS Ergenzingen wurde am vergangenen Spieltag in Empfingen mit 1:8 auseinandergerissen und geht mit 16 Punkten tief verunsichert in dieses Heimspiel. SV Croatia Reutlingen verspielte zuletzt eine 2:0-Führung und verlor noch 2:3 gegen Seedorf, steht aber mit 26 Punkten deutlich besser da. Das Hinspiel gewann Ergenzingen bei Croatia Reutlingen 4:2. Cristian Materazzi, Dave Nzally, Samuel Dantzler und Nico Gulde per Foulelfmeter trafen damals für Ergenzingen, während auf der Gegenseite Aris-Cosmin Dragulin erfolgreich war und ein Eigentor von Dennis Schanz mithalf. Dieses Rückspiel ist deshalb schwer zu greifen: Ergenzingen hat die Erinnerung an einen Sieg, kommt aber aus einem Debakel. Croatia hat mehr Punkte, muss aber die bittere Niederlage gegen Seedorf verdauen. ---

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr TSG Balingen Balingen II VfB Bösingen Bösingen 16:00 PUSH



Der Tabellenführer geht mit einem klaren Auftrag in dieses Heimspiel. TSG Balingen II gewann am vergangenen Wochenende 1:0 beim BSV 07 Schwenningen und verteidigte damit Rang eins mit 46 Punkten. VfB Bösingen erlitt beim 0:3 gegen FC 07 Albstadt einen empfindlichen Rückschlag und steht nun bei 32 Punkten. Das Hinspiel gewann Balingen II deutlich 4:1. Zwar hatte Julian Bihler Bösingen damals in Führung gebracht, doch danach drehten Noel Feher, ein Eigentor von Raphael Ruf, Mirhan Inan und Dustin Fritz die Partie klar. Balingen II weiß, dass Empfingen und Zimmern sich im direkten Duell Punkte nehmen könnten. Gerade deshalb könnte dieses Heimspiel zu einem Schlüsselspiel im Titelrennen werden.