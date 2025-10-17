Spitzenspiel in Wuppertal, Hackenberg kann Siegesserie fortsetzen

Der Drittplatzierte Jugoslavija Wuppertal, der nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison mehr als nur gut in der Bezirksliga Fuß fassen konnte, empfängt am Samstag (18. Oktober, 15 Uhr) den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Germania Reusrath. Die SG Hackenberg kann am Sonntag (19. Oktober, 15.30 Uhr) beim BV Gräfrath die Siege aus den vergangenen zwei Partien bestätigen und nach anfänglichen Schwierigkeiten endgültig den Schritt aus der Gefahrenzone machen. Das ist der 10. Spieltag!
Unter der Woche musste sich der SC Germania Reusrath im Kreispokal gegen den Ligakonkurrenten HSV Langenfeld im Elfmeterschießen geschlagen geben – damit war die erste Niederlage in der laufenden Spielzeit besiegelt. Nun geht die Germania mit 120 Pokal-Minuten in den Beinen in das nächste Ligaspiel. Und der Gegner hat es ordentlich in sich: Jugoslavija Wuppertal steht mit 20 Zählern auf dem dritten Tabellenplatz und könnte mit einem Erfolg näher an die Reusrather heranrücken. Auf der anderen Seite könnte der Sport-Club ein Ausrufezeichen an die Liga senden, dass dem grün-weißen Spitzenreiter auch mit einer Englischen Woche in den Knochen niemand das Wasser reichen kann. Ein vorgezogenes Samstagsspektakel ist zu erwarten, bei dem sich die Kontrahenten mit Sicherheit nichts schenken werden.
Ein weiterer Aufsteiger kommt mit ordentlich Rückenwind zum BV Gräfrath. Die SG Hackenberg konnte zunächst beim Schlusslicht der Liga, DV Solingen II, den ersten Dreier der Saison einfahren, ehe sie in der vergangenen Woche überraschend gegen den deutlich favorisierten SV Solingen den zweiten Sieg in Folge feiern konnte. Viel schlechter läuft es beim Gastgeber allerdings auch nicht: Die Gräfrather haben aus den vergangenen zwei Spielen vier Punkte gesammelt und konnten sich dadurch aus der Abstiegszone befreien. Genau darum wird es am Sonntag auch gehen: Gewinnt die SG, zieht sie an Gräfrath vorbei und verlässt den Relegationsplatz. Wer den Rückenwind erfolgreicher nutzt und in Punkte ummünzen kann, zeigt sich am Wochenende auf dem Sportplatz am Flockertsholzer Weg.
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Berghausen
So., 26.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - RW Wülfrath
So., 26.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Jugoslavija
So., 26.10.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Hackenberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Germania - SV Solingen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Türkgücü Vel
So., 26.10.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Vohwinkel
So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberg
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 09/35 W - Richrath
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr RW Wülfrath - BV Gräfrath
So., 02.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Hackenberg
So., 02.11.25 15:00 Uhr Ronsdorf - SSV Germania
So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugoslavija - SV 09/35 W
So., 02.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SC Reusrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr Richrath - DV Solingen II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Solingen - HSV Langenf.
So., 02.11.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SC Viktoria
So., 02.11.25 15:30 Uhr Berghausen - SSVg Velbert II