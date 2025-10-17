Spitzenspiel in Wuppertal, Hackenberg kann Siegesserie fortsetzen

Unter der Woche musste sich der SC Germania Reusrath im Kreispokal gegen den Ligakonkurrenten HSV Langenfeld im Elfmeterschießen geschlagen geben – damit war die erste Niederlage in der laufenden Spielzeit besiegelt. Nun geht die Germania mit 120 Pokal-Minuten in den Beinen in das nächste Ligaspiel. Und der Gegner hat es ordentlich in sich: Jugoslavija Wuppertal steht mit 20 Zählern auf dem dritten Tabellenplatz und könnte mit einem Erfolg näher an die Reusrather heranrücken. Auf der anderen Seite könnte der Sport-Club ein Ausrufezeichen an die Liga senden, dass dem grün-weißen Spitzenreiter auch mit einer Englischen Woche in den Knochen niemand das Wasser reichen kann. Ein vorgezogenes Samstagsspektakel ist zu erwarten, bei dem sich die Kontrahenten mit Sicherheit nichts schenken werden.

Mit Rückenwind nach Gräfrath