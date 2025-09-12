Spitzenspiel in Wenzenbach – Derby in Pielenhofen

Die Bezirksliga Süd sieht das nächste Top-Spiel: Neun Tage nach dem bravourösen 3:0 auf Kareths Höhen empfängt der neue Ligaprimus SV Wenzenbach am Sonntag den Rangvierten TB/ASV Regenstauf. Tags zuvor muss der vom Thron gestoßene TSV Kareth beim heimstarken SV Breitenbrunn Farbe bekennen. Im Tabellenkeller duelliert sich der FSV Prüfening mit dem 1. FC Schwarzenfeld. Außerdem steigt das Lokalderby Pielenhofen gegen Hainsacker.

Samstag







Auch in Bach hat der SV Breitenbrunn (10., 10) seine Auswärtsschwäche nicht ablegen können. Nach denkwürdigen 90 Minuten stand es 8:4 für den Gegner. „So darf man sich einfach nicht präsentieren“, kritisierte Coach Florian Reichold den Auftritt in der zweiten Halbzeit. Jetzt gelte es, „sich zu schütteln, uns uns auf den nächsten starken Gegner vorzubereiten und wieder voll anzugreifen“. Alle zehn Saisonpunkte hat der SVB daheim eingespielt, ist im Waldstadion noch ungeschlagen. Jener Blick auf die Heimtabelle darf Hoffnung machen für die Mammutaufgabe gegen den TSV Kareth-Lappersdorf (2., 21). Die Lerch-Formation reist mit einer Portion Wut im Bauch an. Beim Top-Spiel gegen Wenzenbach konnte die Mannschaft ihre PS nicht auf die Straße bringen, verlor verdientermaßen 0:3 und büßte die Tabellenführung ein. Dementsprechend sind Kapitän Fehr und Co. auf Wiedergutmachung aus. Den Hausherren fehlt Julian Gromann nach seiner Roten Karte.







Tolle Stimmung herrscht aktuell beim SV Schwarzhofen (5., 14) nach dem gewonnen Derby gegen Schwarzenfeld. „Nicht so überzeugend, teilweise aber clever gespielt und trotzdem gewonnen. Das ist es, was wir in die nächsten Spiele und Aufgaben mitnehmen wollen. In vier Wochen fragt keiner mehr, wie die Punkte geholt wurden“, so Trainer Adi Götz. Bereits am Samstag geht's weiter nach Regensburg zum BSC (14., 7). „Der Aufsteiger ist eine völlig unbekannte Mannschaft für uns. Sie hat in einigen Spielen gegen gestandene Bezirksligisten schon nachgewiesen, dass sie jederzeit in dieser Liga mithalten kann“, warnt Götz. Zuletzt verpasste der BSC in Parsberg (2:2) haarscharf den vollen Punktertrag. Es ist bei weiter anhaltendem Regen auch möglich, dass für die junge Mannschaft aus Schwarzhofen bereits am Samstag die „Kunstrasen-Saison“ beginnt.





Keinen guten Tag erwischte der FC Viehhausen (3., 20) in Hainsacker. „Kein einziger Spieler hatte Normalform“, sagte Coach Armando Zani nachher zum Auftritt bei seinem Ex-Klub. Immerhin sprang beim 1:1 dennoch ein Punkt heraus. Wieder ein anderes Gesicht zeigen möchten die Viehhausener am Samstag, wenn Aufsteiger SV Töging (12., 9) ins FCV-Stadion kommt. Die Altmühltäler sehnen nach fünf Niederlagen am Stück ein Erfolgserlebnis herbei. Letzte Woche war der SV gegen sehr bissige Thalmassinger (1:2) nah dran am Punktgewinn. An dieser Leistung lässt sich sicherlich aufbauen für das schwere Auswärtsmatch beim Rangdritten.





Sonntag







Am Pflanzgarten steigt ein sogenanntes Big-Point-Spiel. Zwei aktuelle „Kellerkinder“ stehen sich gegenüber. Gastgeber FSV Prüfening (13., 8) verlor vier der letzten fünf Spiele und droht, den Anschluss ans Mittelfeld etwas zu verlieren. Umso wichtiger wäre jetzt mal wieder ein Dreier. Auch fürs Mentale. Mindestens genauso unter Zugzwang steht der 1. FC Schwarzenfeld (15., 7). Aus den jüngsten Duellen mit dem BSC, Ramspau und Schwarzhofen hatte sich der Aufsteiger mehr erhofft als einen Zähler. Vor allem die Derbyniederlage unter der Woche in Schwarzhofen schmerzte. Aus dieser „Wut“ möchte die Hadasch-Elf Kraft schöpfen für die so wichtige Partie in Regensburg.







Dass der FC Pielenhofen-Adlersberg (16., 6) vor einer schwierigen dritten Bezirksliga-Spielzeit stehen würde, damit hatten die Verantwortlichen schon vor Saisonstart gerechnet. Und so scheint es auch zu kommen. Mittlerweile ist das Team auf den letzten Platz abgerutscht. Drei Niederlagen in Folge setzte es zuletzt. Wobei vor allem die klare wie verdiente 1:5-Pleite in Schwarzhofen wehgetan haben dürfe. Da würde sich das kommende Derby gegen die SpVgg Hainsacker (11., 9) doch anbieten, um den Turnaround zu schaffen. Doch auch die Gäste benötigen Punkte, um sich Luft auf die Abstiegszone zu verschaffen. Anknüpfen lässt sich auf die gezeigte Einsatzbereitschaft und Kampfkraft im Spiel gegen Viehhausen. Letzte Saison fanden beide Duelle keinen Sieger.





Einen turbulenten Spieltag haben sowohl der FC Thalmassing (8., 11) als auch der VfB Bach (7., 13) hinter sich. Die Roosters kämpften sich in Töging nach Rückstand zurück. Und gewannen ein hitziges, hartumkämpftes Spiel mit 2:1. Fast schon absurd lief's für die Bacher, die gegen Breitenbrunn aus einem 1:3 ein 8:4 machten. Und nun? Im direkten Duell dieser beiden arrivierten Bezirksligisten geht es um wichtige Punkte. Die enge Tabellenkonstellation weist durchaus ein wegweisendes Match aus. Der FC könnte den Gegner mit dem zweiten Heimsieg der Saison (1/2/1) überholen, was der VfB natürlich unbedingt verhindert möchte.





Kein gutes Haar ließ David Romminger, Chefanweiser der SpVgg Ramspau (9., 10), nach dem Spiel in Schwarzenfeld (4:4) an seiner Mannschaft. Die Darbietung bezeichnete er als „unterirdisch: Wir haben vieles vermissen lassen – kein Fortune, keine Zweikämpfe, kein Mut. So wird es schwierig, in der Liga zu bestehen und die Klasse zu halten“, legte Romminger knallhart den Finger in die Wunde. Eine klare Leistungssteigerung muss her, will man daheim gegen den TV Parsberg (6., 14) für eine Überraschung sorgen. Die Buckow-Formation verpasste vor Wochenfrist gegen den BSC (2:2) den dritten Heimsieg in Folge. Dieser wäre allerdings auch nicht verdient gewesen. Von der „schwächsten Saisonleistung“ sprach Buckow anschließend. Heißt: Beide Mannschaften sind bestrebt, am Sonntag wieder ein anderes Gesicht zu zeigen!







Zum unumstrittenen Top-Spiel dieses zehnten Spieltags kommt es am Wenzenbacher Jahnweg. Die Top-4 der Tabelle sind dem Rest inzwischen ein wenig enteilt. Am Wochenende kreuzen zwei dieser vier Teams die Klingen. Für den SV Wenzenbach (1., 23) ist es gleich die nächste große Bewährungsprobe, nachdem man die in Kareth bravourös meistere. Völlig verdient mit 3:0 gewannen Günter Brandls Mannen letzten Freitag – und eroberten sich den Liga-Thron. Von dort will man natürlich so schnell nicht mehr verdrängt werden. Dementsprechend wird gegen den TB/ASV Regenstauf (4., 20) der fünfte Sieg im fünften Heimspiel angestrebt. Gut in Form sind aber auch die Blitzer. Das hat der ungefährdete 3:0-Heimerfolg gegen Prüfening wieder gezeigt. Jetzt ist die große Frage: Kann Wenzenbach einen Verfolger abschütteln, oder aber zieht Regenstauf nach Punkten mit dem SVW gleich?