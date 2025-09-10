Spitzenspiel in Vorsfelde, Aufsteigerduell in Wolfenbüttel

Der sechste Spieltag der Landesliga Braunschweig steht vor der Tür und dieser startet direkt mit einem Topspiel. Bereits am Freitagabend fordern die Freien Turner den FC Germania Bleckenstedt heraus. Am Sonntag kommt es dann zum Knaller zwischen Vorsfelde und dem ungeschlagenen Bovender SV.

Ähnlich gut lief es in der Vergangenheit für den 1. SC Göttingen 05 gegen BSC Acosta. Die letzten vier direkten Duelle gingen alle an die 05er, wobei man dabei kein Gegentor kassierte. Aktuell heißt es Platz fünf gegen Platz acht, doch Göttingen 05 geht als klarer Favorit in das Spiel am Sonntag.

Die Freien Turner mussten nach der klaren Niederlage gegen Gifhorn tabellarisch etwas abreißen lassen, dennoch zählen sie zu den Top-Teams der Liga und zeigten dies auch bereits. Vier von vier Partien konnten die Braunschweiger gegen Bleckenstedt gewinnen und auch am Freitag soll der Tabellenzweite besiegt werden.

Kästorf und Northeim sind aktuell punktgleich im unteren Drittel der Tabelle. Doch die Formkurve zeigte bei beiden Teams nach oben. Northeim gewann hochverdient gegen Lengede und Kästorf feierte zwei klare Siege in Serie. Am Sonntag soll der dritte Sieg folgen, um sich an die Spitzengruppe heranzupirschen.

In Lengede spielt der punktlose SVL auf die unbesiegte SVG Göttingen, die in der Vorwoche sogar den ersten Sieg der Saison feiern konnte. Ein Mutmacher für Lengede sind die abgelaufenen direkten Duelle. Seit vier Spielen konnten die Göttinger nicht gewinnen. Zwei Mal endete die Paarung Remis, zwei mal siegte Lengede.

Der FC Sülbeck/Immensen wartet immer noch auf das erste Saisontor. Am Sonntag empfängt der Aufsteiger den TSC Vahdet Braunschweig, der aktuell bei vier Punkten steht und ebenfalls noch seinen Ambitionen nachläuft.

Zum Aufsteigerduell treffen sich Germania Wolfenbüttel und RW Volkmarode. Die Gäste haben allerdings schon acht Punkte sammeln können. Wolfenbüttel noch gar keinen, obwohl die Leistung oftmals nicht das Problem war. Kann sich die Germania am Sonntag endlich belohnen?