Ligavorschau
Spitzenspiel in Vorsfelde, Aufsteigerduell in Wolfenbüttel

Freie Turner fordern Bleckenstedt

Der sechste Spieltag der Landesliga Braunschweig steht vor der Tür und dieser startet direkt mit einem Topspiel. Bereits am Freitagabend fordern die Freien Turner den FC Germania Bleckenstedt heraus. Am Sonntag kommt es dann zum Knaller zwischen Vorsfelde und dem ungeschlagenen Bovender SV.

Fr., 12.09.2025, 18:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
18:00live

Die Freien Turner mussten nach der klaren Niederlage gegen Gifhorn tabellarisch etwas abreißen lassen, dennoch zählen sie zu den Top-Teams der Liga und zeigten dies auch bereits. Vier von vier Partien konnten die Braunschweiger gegen Bleckenstedt gewinnen und auch am Freitag soll der Tabellenzweite besiegt werden.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
15:30

Ähnlich gut lief es in der Vergangenheit für den 1. SC Göttingen 05 gegen BSC Acosta. Die letzten vier direkten Duelle gingen alle an die 05er, wobei man dabei kein Gegentor kassierte. Aktuell heißt es Platz fünf gegen Platz acht, doch Göttingen 05 geht als klarer Favorit in das Spiel am Sonntag.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
15:00

In Lengede spielt der punktlose SVL auf die unbesiegte SVG Göttingen, die in der Vorwoche sogar den ersten Sieg der Saison feiern konnte. Ein Mutmacher für Lengede sind die abgelaufenen direkten Duelle. Seit vier Spielen konnten die Göttinger nicht gewinnen. Zwei Mal endete die Paarung Remis, zwei mal siegte Lengede.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
14:00

Kästorf und Northeim sind aktuell punktgleich im unteren Drittel der Tabelle. Doch die Formkurve zeigte bei beiden Teams nach oben. Northeim gewann hochverdient gegen Lengede und Kästorf feierte zwei klare Siege in Serie. Am Sonntag soll der dritte Sieg folgen, um sich an die Spitzengruppe heranzupirschen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
15:00

Der FC Sülbeck/Immensen wartet immer noch auf das erste Saisontor. Am Sonntag empfängt der Aufsteiger den TSC Vahdet Braunschweig, der aktuell bei vier Punkten steht und ebenfalls noch seinen Ambitionen nachläuft.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
15:30

Zum Aufsteigerduell treffen sich Germania Wolfenbüttel und RW Volkmarode. Die Gäste haben allerdings schon acht Punkte sammeln können. Wolfenbüttel noch gar keinen, obwohl die Leistung oftmals nicht das Problem war. Kann sich die Germania am Sonntag endlich belohnen?

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
15:00

Das Spitzenspiel des Spieltags, keine Frage. Der SSV Vorsfelde empfängt den Bovender SV, der aktuell ungeschlagen auf Platz eins steht. Vorsfelde verlor lediglich das Auftaktspiel und fuhr danach nur Siege ein, unter anderem gegen Spitzenteams wie Gifhorn und Bleckenstedt. Ein richtungsweisendes Spiel für Beide.

