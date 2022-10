Spitzenspiel in Varo! Schapen hat die letzten 12 Spiele in Folge nicht mehr verloren

In unserer 1.Kreisklasse Emsland-Süd, kommt es am Freitagabend in Varenrode zum Samtgemeinde Derby zwischen SV Schwarz-Weiß Varenrode 1956 e.V. und dem FC 27 Schapen . Aber nicht nur der Derbycharakter sorgt für Brisanz in diesem Duell.