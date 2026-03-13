Spitzenspiel in Ulm, Derby in Mietingen

– Foto: Hans-Peter Hausser

Der Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm ist im Derby beim Tabellendritten SSG Ulm 99 zu Gast, während der FV Rot-Weiß Weiler beim TSV Neu-Ulm seine Position in der Spitzengruppe behaupten will. Im Tabellenkeller stehen mit TSV Heimenkirch gegen SC Staig sowie TSV Riedlingen gegen FV Bad Schussenried wichtige Partien an. Zudem empfängt der TSV 1889 Buch den FV Olympia Laupheim und ein weiteres Derby findet zwischen dem SV Mietingen und dem SV Reinstetten statt.

Der TSV 1889 Buch musste sich nach einer Aufholjagd im Nachholspiel gegen Wangen kurz vor Schluss noch mit 3:4 geschlagen geben. Der FV Olympia Laupheim kam zuletzt nicht über ein 0:0 gegen den TSV Neu-Ulm hinaus. Beide Teams trennen aktuell vier Punkte und wollen den Anschluss nach oben halten. Der TSV 1889 Buch steht mit 29 Punkten auf Rang 8. Der FV Olympia Laupheim hat 31 Punkte und belegt Platz 6. Das Hinspiel gewann Laupheim deutlich mit 3:0. ---

Morgen, 15:30 Uhr SV Mietingen Mietingen SV Reinstetten Reinstetten 15:30 live PUSH



Der SV Mietingen trifft nach der deutlichen 0:6-Niederlage gegen Türkspor Neu-Ulm im Derby auf den SV Reinstetten. Die Gäste mussten sich zuletzt im Heimspiel dem TSV 1889 Buch mit 3:4 geschlagen geben. Beide Mannschaften wollen nach den jüngsten Ergebnissen wieder Stabilität finden. er SV Mietingen steht mit 22 Punkten auf Platz 12 der Tabelle. Der SV Reinstetten belegt mit 30 Punkten Rang 7. Das Hinspiel gewann der SV Mietingen mit 1:0 beim SV Reinstetten.

---



Im Spitzenspiel des Spieltags empfängt die SSG Ulm 99 den Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm. Ulm gewann zuletzt mit 3:1 beim SC Staig, während Türkspor Neu-Ulm den SV Mietingen mit 6:0 besiegte. Beide Mannschaften gehen mit viel Selbstvertrauen in dieses Derby. Die SSG Ulm 99 steht mit 34 Punkten auf Platz 3. Das Hinspiel gewann die SSG Ulm 99 mit 2:0.

---

Morgen, 15:30 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch SC Staig SC Staig 15:30 live PUSH



Der TSV Heimenkirch konnte zuletzt mit dem 4:1 gegen den FV Bad Schussenried ein wichtiges Erfolgserlebnis feiern. Der SC Staig verlor am vergangenen Spieltag mit 1:3 gegen die SSG Ulm 99. Für Heimenkirch geht es darum, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen weiter zu verkürzen. Der TSV Heimenkirch hat 15 Punkte und steht auf Platz 15. Der SC Staig belegt mit 27 Punkten Rang 9. Das Hinspiel entschied der SC Staig mit 2:0 für sich.

---

Morgen, 17:00 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen FV Bad Schussenried Schussenried 17:00 PUSH



Der TSV Riedlingen holte zuletzt ein 2:2 beim FC Wangen und will sich weiter stabilisieren. Der FV Bad Schussenried musste beim TSV Heimenkirch eine 1:4-Niederlage hinnehmen. Für die Gäste ist das Spiel eine wichtige Gelegenheit, den Anschluss nicht endgültig zu verlieren. Der TSV Riedlingen steht mit 20 Punkten auf Platz 13. Der FV Bad Schussenried ist mit 9 Punkten Tabellenletzter. Das Hinspiel gewann der TSV Riedlingen mit 4:1.

---



Der FV Biberach wartet weiterhin auf einen Sieg und kam zuletzt beim SV Kressbronn nicht über ein 0:0 hinaus. Der FC Blaubeuren greift als Tabellenvierter wieder nach dem spielfreien Wochenende in den Spielbetrieb ein und will den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Für Biberach ist das Spiel eine Chance, wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel zu sammeln. Der FV Biberach steht mit 20 Punkten auf Rang 14. Der FC Blaubeuren ist mit 32 Punkten Tabellenvierter. Das Hinspiel gewann der FC Blaubeuren mit 1:0.

---

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm SV Kressbronn Kressbronn 15:00 PUSH



Der FC Srbija Ulm musste zuletzt eine deutliche 0:4-Niederlage beim FV Rot-Weiß Weiler hinnehmen. Der SV Kressbronn kam gegen den FV Biberach zu einem 0:0. Für beide Teams geht es darum, wieder Punkte zu sammeln und ihre Position in der Tabelle zu verbessern. Der FC Srbija Ulm steht mit 26 Punkten auf Platz 11. Der SV Kressbronn hat 10 Punkte und belegt Rang 16. Das Hinspiel gewann der FC Srbija Ulm deutlich mit 4:1.

---



Der TSV Neu-Ulm kam zuletzt zu einem 0:0 beim FV Olympia Laupheim und steht im gesicherten Mittelfeld. Der FV Rot-Weiß Weiler gewann am vergangenen Spieltag klar mit 4:0 gegen den FC Srbija Ulm. Die Gäste reisen als Tabellenzweiter an und wollen den Abstand zum Spitzenreiter möglichst klein halten. Der TSV Neu-Ulm belegt mit 27 Punkten Platz 10. Das Hinspiel gewann der TSV Neu-Ulm mit 1:0 in Weiler.













