– Foto: V.Pfaff

Spitzenspiel in Todesfelde Zehnter Spieltag der Landesliga Holstein: Rapid Lübeck fordert Todesfelde II, Lübeck II zu Gast beim Schlusslicht Verlinkte Inhalte LL Holstein SV Eichede II Todesfelde II Hagen Aburg Pansdorf + 12 weitere

An der Tabellenspitze kommt es zum Duell zwischen dem Zweiten und dem Dreizehnten, während Schlusslicht Ratzeburg gegen formstarke Pansdorfer gefordert ist. Im Mittelfeld kämpfen mehrere Teams um Stabilität, im Tabellenkeller geht es bereits ums sportliche Überleben.

SV Todesfelde II (13./8) – SC Rapid Lübeck (2./22)

Todesfelde steht nach der deutlichen Niederlage in Pansdorf unter Zugzwang und empfängt mit Rapid Lübeck das formstärkste Team der Liga. Die Gäste reisen mit einem beeindruckenden 7:1-Sieg über Horst im Gepäck an und wollen den Druck auf Tabellenführer Lübeck II hochhalten. Rapid ist offensiv variabel und treffsicher – schon 31 Saisontore sprechen eine deutliche Sprache. Todesfelde braucht ein diszipliniertes Auftreten, um gegen die zweitbeste Auswärtsmannschaft zu bestehen.

Heute, 20:00 Uhr SV Todesfelde Todesfelde II SC Rapid Lübeck Rapid Lübeck 20:00 PUSH

---------------------------------------- TSV Lägerdorf (6./16) – FC Dornbreite Lübeck (4./18)

Lägerdorf blieb zuletzt gegen Bargteheide effektiv und ist zuhause schwer zu schlagen. Dornbreite siegte gegen Kisdorf dank eines späten Eigentors, steht aber defensiv weiter anfällig. Beide Teams trennen nur zwei Punkte – ein direktes Duell im oberen Drittel der Tabelle. Entscheidend dürfte sein, welches Team die Balance zwischen Stabilität und Risiko besser findet.

Morgen, 14:30 Uhr TSV Lägerdorf Lägerdorf FC Dornbreite Lübeck Dornbreite 14:30 PUSH

---------------------------------------- FC Fetih-Kisdorf (11./9) – SSC Hagen Ahrensburg (5./16)

Kisdorf zeigt sich weiterhin unberechenbar: starke Offensivmomente wechseln sich mit defensiven Wacklern ab. Hagen Ahrensburg verpasste gegen Eichholz nur knapp den Sieg und ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Gegen den Aufsteiger wird die defensive Ordnung der Gäste auf die Probe gestellt. Die Tagesform könnte in dieser offenen Partie den Ausschlag geben.

---------------------------------------- Ratzeburger SV (16./5) – TSV Pansdorf (7./12)

Ratzeburg bleibt das Sorgenkind der Liga und kassierte zuletzt die sechste Saisonniederlage. Pansdorf hingegen befindet sich nach dem 5:1 gegen Todesfelde im Aufwind und will weiter Boden gutmachen. Die Gäste verfügen über eine der gefährlichsten Offensivreihen, Ratzeburg stellt mit 26 Gegentoren die zweitschlechteste Abwehr. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Morgen, 16:00 Uhr Ratzeburger SV Ratzeburg TSV Pansdorf Pansdorf 16:00 PUSH

---------------------------------------- VfR Horst (8./11) – SC Rönnau (15./6)

Nach dem 1:7 in Lübeck steht Horst vor einem wichtigen Spiel zur Stabilisierung. Rönnau schöpft nach dem späten 3:2 gegen Eichede II Hoffnung, bleibt aber auswärts bisher punktlos. Beide Mannschaften suchen dringend nach Konstanz – Horst im Spielaufbau, Rönnau in der Defensive. Eine richtungsweisende Partie im unteren Mittelfeld.

Morgen, 16:00 Uhr VfR Horst VfR Horst SC Rönnau SC Rönnau 16:00 PUSH

---------------------------------------- Eichholzer SV (3./19) – SV Türkspor Bad Oldesloe (9./10)

Eichholz musste sich zuletzt in Ahrensburg mit einem Punkt begnügen und möchte zuhause wieder einen Dreier einfahren. Türkspor überzeugte offensiv beim 3:2 gegen Ratzeburg, hat jedoch weiterhin die schwächste Defensive der Liga. Gegen die kompakte Spielweise der Hausherren wird sich zeigen, ob Bad Oldesloe das Spiel auch ohne viele Räume gestalten kann. Eichholz will den Kontakt zur Tabellenspitze wahren.

---------------------------------------- TuS Hartenholm (10./9) – TSV Bargteheide (12./9)

Beide Teams stehen punktgleich da, könnten mit einem Sieg aber ins gesicherte Mittelfeld vorrücken. Hartenholm verlor zuletzt gegen Lübeck II, während Bargteheide trotz guter Moral gegen Lägerdorf unterlag. Entscheidend wird sein, wer im direkten Duell die besseren Lösungen im letzten Drittel findet. In einer engen Partie ist ein Remis nicht unwahrscheinlich.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TuS Hartenholm Hartenholm TSV Bargteheide Bargteheide 15:00 PUSH