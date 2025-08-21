Der 5. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht packende Duelle und könnte die Tabelle weiter durcheinanderwirbeln. An der Spitze kommt es mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem noch makellosen Spitzenreiter SV Altenoythe und Verfolger SV Thüle zum ersten echten Härtetest im Titelrennen. Dahinter lauern mehrere Teams wie Höltinghausen, Friesoythe und Damme, die mit Siegen ihre Ambitionen untermauern wollen. Im Tabellenkeller hingegen stehen vor allem Amasya Spor Lohne, Lastrup und Lutten bereits unter Druck – ein weiterer Fehltritt könnte die Sorgen schon früh in der Saison vergrößern.

Molbergen schwankt zwischen Höhen und Tiefen: Nach dem 1:3 in Holdorf liegt man mit 6 Punkten im Mittelfeld. Höltinghausen hat sich nach der Auftaktniederlage stabilisiert und zuletzt ein spektakuläres 5:4 gegen Osterfeine geholt. Mit 9 Punkten sind die Gäste oben dran und wollen den Druck auf Tabellenführer Altenoythe hochhalten. Molbergen muss seine Abwehr stabilisieren, wenn gegen die offensivstarken Höltinghauser etwas Zählbares herausspringen soll.

Spitzenspiel in Thüle: Der Tabellendritte empfängt den souveränen Spitzenreiter. Thüle ist noch ungeschlagen und kommt nach dem 5:1-Erfolg bei Amasya Spor mit viel Selbstvertrauen. Altenoythe hingegen marschiert mit 12 Punkten und 14:2 Toren durch die Liga und ist bislang das Maß aller Dinge. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden, in dem Thüle die Chance hat, die Dominanz der Altenoyther zu brechen.

Beide Teams sind im unteren Tabellenfeld angesiedelt und brauchen Punkte, um nicht früh in den Abstiegskampf zu geraten. Bethen holte zuletzt ein 4:4 beim starken GW Brockdorf und bewies damit Offensivqualität. Visbek dagegen unterlag Altenoythe klar und hat mit 3 Punkten die Abstiegszone im Nacken. Für beide geht es um wichtige Zähler im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld.

Friesoythe will nach dem 1:1 in Lastrup wieder dreifach punkten und an der Spitzengruppe dranbleiben. Mit nur einem Gegentor aus drei Spielen zeigt die Defensive enorme Stabilität. Oythe hingegen konnte nach dem furiosen 6:1 gegen Lutten nicht nachlegen und steht mit 6 Punkten knapp hinter Hansa. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden, bei dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Lutten steckt mit 3 Punkten im Tabellenkeller und wartet nach der 1:3-Niederlage bei Altenoythe auf Wiedergutmachung. Die Defensive ist mit 9 Gegentoren in drei Spielen jedoch anfällig. Damme reist mit 6 Punkten und zwei klaren Siegen in Serie an, darunter das spektakuläre 4:2 gegen Osterfeine. Alles spricht für den Favoriten RW Damme – doch Lutten braucht dringend ein Zeichen im Abstiegskampf.

Beide Teams befinden sich in der unteren Tabellenhälfte und wollen den Anschluss nicht verlieren. Osterfeine verlor zuletzt unglücklich 4:5 in Höltinghausen, zeigte aber wieder seine Offensivkraft. Amasya Spor wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und kassierte mit 14 Gegentreffern die meisten Tore der Liga. Ein Heimerfolg könnte Osterfeine nach oben klettern lassen, während Lohne dringend ein Erfolgserlebnis braucht.

Brockdorf ist mit 5 Punkten ungeschlagen und erzielte bereits 11 Tore – besonders das 7:1 gegen Holdorf ließ aufhorchen. Zuletzt musste man sich aber mit einem 4:4 gegen Bethen begnügen. Petersdorf dagegen steht mit nur 3 Punkten am Tabellenende und kassierte beim 0:2 gegen Goldenstedt die dritte Niederlage. Alles andere als ein klarer Brockdorfer Sieg wäre eine Überraschung.

