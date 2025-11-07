Spitzenspiel in Straßberg, Trossingen empfängt Hechingen

---







Frommern (Rang 9) will nach dem Auswärtssieg in Dotternhausen gegen den Tabellenfünften Hardt/Lauterbach nachlegen. Die Gäste haben zuletzt in Trillfingen verloren und benötigen einen Erfolg, um oben dranzubleiben. Beide Teams bewegen sich auf Augenhöhe, was ein enges Spiel erwarten lässt.

Dotternhausen will nach der bitteren Heimniederlage gegen Frommern wieder punkten. Wurmlingen braucht nach dem Remis gegen Grosselfingen weiterhin dringend Zähler gegen den Abstieg. Die Favoritenrolle liegt bei den Hausherren.

Grosselfingen und Laufen/Eyach stecken beide im Mittelfeld fest. Während der Aufsteiger zuletzt überzeugend gewann, tat sich Grosselfingen mit wechselhaften Leistungen schwer. Ein Sieg könnte für beide Klubs einen wichtigen Schub vor der Winterpause bedeuten.

Im Kellerduell trifft Schramberg (17.) auf Bösingen II/Beffendorf II (16.). Für Schramberg gab es zuletzt eine klar Niederlage gegen den den TSV Laufen/Eyach, Bösingen reist dagegen mit einem Sieg im Rücken an. Für beide zählt nur ein Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr Spvgg 06 Trossingen 06Trossingen FC Hechingen Hechingen 14:30 PUSH



Die Spvgg 06 Trossingen (3.) geht als klarer Favorit gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger aus Hechingen ins Rennen. Die Hechingener hoffen nach zuletzt knappen Niederlagen auf eine Überraschung. Für Trossingen zählt im Titelkampf nur ein Sieg.

Kolbingen steht dem Remis weiter unter Druck und benötigt gegen das punktlose Schlusslicht Ebingen dringend einen Dreier. Der Aufsteiger aus Ebingen wartet weiter auf den ersten Punkt und kämpft um Anschluss. Ein richtungsweisendes Duell im Kampf gegen den Abstieg.

Der Tabellenzweite Straßberg empfängt Spitzenreiter Deißlingen zum Kracher des Spieltags. Beide Teams präsentieren sich in Topform, beide sind weiterhin ungeschlagen. Hier geht es um die Spitze – und ein mögliches Ausrufezeichen im Titelrennen.

Der SV Winzeln (4.) will nach dem 0:5-Rückschlag in Deißlingen zurückschlagen. Gruol/Erlaheim steht mit 18 Punkten auf Rang elf und möchte nach der Niederlage vor zwei Wochen wieder was zählbaren mitnehmen.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SV Bubsheim SV Bubsheim TSV Trillfingen Trillfingen 14:30 PUSH



Bubsheim (8.) empfängt das formstarke Trillfingen, das nach dem Sieg gegen Hardt wieder oben anklopft. Bubsheim steht nur einen Punkt hinter Trillfingen, ein Dreier wäre ein wichtiger Schritt Richtung obere Tabellenhälfte.





