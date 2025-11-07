 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Spitzenspiel in Straßberg, Trossingen empfängt Hechingen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 15. Spieltags 

Im Gipfeltreffen zwischen dem TSV Straßberg 1903 und der SGM Deißlingen/Lauffen geht es um die Tabellenführung. Die Spvgg 06 Trossingen trifft auf den FC Hechingen, während der SV Winzeln gegen die SGM SV Gruol/SV Erlaheim den Anschluss an die Spitze halten will. Im Tabellenkeller kämpfen der SV Kolbingen und FV Rot-Weiß Ebingen 2006 um dringend benötigte Zähler. Außerdem steht auch das Duell zwischen dem TSV Frommern und dem SG FC Hardt/Lauterbach an.

---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
14:30

Frommern (Rang 9) will nach dem Auswärtssieg in Dotternhausen gegen den Tabellenfünften Hardt/Lauterbach nachlegen. Die Gäste haben zuletzt in Trillfingen verloren und benötigen einen Erfolg, um oben dranzubleiben. Beide Teams bewegen sich auf Augenhöhe, was ein enges Spiel erwarten lässt.
---

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
15:00

Dotternhausen will nach der bitteren Heimniederlage gegen Frommern wieder punkten. Wurmlingen braucht nach dem Remis gegen Grosselfingen weiterhin dringend Zähler gegen den Abstieg. Die Favoritenrolle liegt bei den Hausherren.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
14:30

Grosselfingen und Laufen/Eyach stecken beide im Mittelfeld fest. Während der Aufsteiger zuletzt überzeugend gewann, tat sich Grosselfingen mit wechselhaften Leistungen schwer. Ein Sieg könnte für beide Klubs einen wichtigen Schub vor der Winterpause bedeuten.
---

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
15:00

Im Kellerduell trifft Schramberg (17.) auf Bösingen II/Beffendorf II (16.). Für Schramberg gab es zuletzt eine klar Niederlage gegen den den TSV Laufen/Eyach, Bösingen reist dagegen mit einem Sieg im Rücken an. Für beide zählt nur ein Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
14:30

Die Spvgg 06 Trossingen (3.) geht als klarer Favorit gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger aus Hechingen ins Rennen. Die Hechingener hoffen nach zuletzt knappen Niederlagen auf eine Überraschung. Für Trossingen zählt im Titelkampf nur ein Sieg.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
14:30

Kolbingen steht dem Remis weiter unter Druck und benötigt gegen das punktlose Schlusslicht Ebingen dringend einen Dreier. Der Aufsteiger aus Ebingen wartet weiter auf den ersten Punkt und kämpft um Anschluss. Ein richtungsweisendes Duell im Kampf gegen den Abstieg.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
14:30

Der Tabellenzweite Straßberg empfängt Spitzenreiter Deißlingen zum Kracher des Spieltags. Beide Teams präsentieren sich in Topform, beide sind weiterhin ungeschlagen. Hier geht es um die Spitze – und ein mögliches Ausrufezeichen im Titelrennen.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
14:30live

Der SV Winzeln (4.) will nach dem 0:5-Rückschlag in Deißlingen zurückschlagen. Gruol/Erlaheim steht mit 18 Punkten auf Rang elf und möchte nach der Niederlage vor zwei Wochen wieder was zählbaren mitnehmen.
---

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
14:30

Bubsheim (8.) empfängt das formstarke Trillfingen, das nach dem Sieg gegen Hardt wieder oben anklopft. Bubsheim steht nur einen Punkt hinter Trillfingen, ein Dreier wäre ein wichtiger Schritt Richtung obere Tabellenhälfte.


