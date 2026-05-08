– Foto: Christoph Kulhoff

Der 26. Spieltag hat die Kräfteverhältnisse noch einmal klar konturiert – an der Spitze wie im Tabellenkeller. Tabellenführer Wildeshausen marschiert weiter, GVO bleibt erster Verfolger, während im Tabellenkeller die Entscheidungen näher rücken. Der 27. Spieltag verspricht nun richtungsweisende Duelle in allen Tabellenregionen.

Rastede verschaffte sich mit dem 2:1 in Heidmühle Luft im gesicherten Mittelfeld und geht mit Selbstvertrauen in die Partie. Oldenburg II hingegen musste sich Obenstrohe mit 3:4 geschlagen geben und verharrt im unteren Tabellenbereich. Für beide Teams geht es darum, die Saison stabil zu Ende zu spielen – mit Vorteilen für die formstärkeren Gastgeber.

Wardenburg erlebte beim 0:7 in Wilhelmshaven einen rabenschwarzen Tag und steckt weiter tief im Tabellenkeller. Heidmühle unterlag zu Hause Rastede mit 1:2 und verpasste den Sprung ins gesicherte Mittelfeld. Für beide Mannschaften ist es ein Schlüsselspiel – insbesondere für Wardenburg, das sich keinen weiteren Rückschlag leisten kann.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr FC Hude FC Hude Wilhelmshavener SC Frisia WSC Frisia 15:00 PUSH

Hude sammelte beim 2:1 gegen Abbehausen wichtige Punkte und steht nun komfortabel im Mittelfeld. Frisia feierte beim 7:0 gegen Wardenburg ein Offensivspektakel und unterstrich seine Ambitionen auf die oberen Plätze. Beide Teams reisen mit Rückenwind an – ein offensiv geprägtes Duell scheint programmiert.

Großenkneten setzte mit dem 3:0 in Nordenham ein Ausrufezeichen und festigte Rang vier. Abbehausen hingegen unterlag in Hude knapp mit 1:2 und bleibt Vorletzter. Die Ausgangslage spricht klar für die Gastgeber, die ihre starke Saison mit einem weiteren Heimsieg untermauern wollen.

Wiefelstede hielt gegen den Spitzenreiter gut mit, musste sich aber 1:2 geschlagen geben und bleibt Tabellenletzter. Nordenham verlor dagegen deutlich mit 0:3 gegen Großenkneten und braucht im Kampf um den Klassenerhalt dringend Zählbares. Für beide ist es ein Duell mit hoher Bedeutung im Tabellenkeller.

Heute, 19:00 Uhr VfL Stenum VfL Stenum VfL Wildeshausen VfL Wildeshausen 19:00 PUSH

Stenum untermauerte mit dem 5:0 bei TV Jahn Delmenhorst seine starke Form und festigte Rang drei. Doch nun kommt der Primus: Wildeshausen gewann zuletzt 2:1 gegen Wiefelstede und steht mit 67 Punkten an der Spitze. Für Stenum ist es die Chance, noch einmal Druck auf Platz zwei auszuüben – für Wildeshausen die Möglichkeit, einen direkten Konkurrenten weiter zu distanzieren.

GVO erledigte seine Pflichtaufgabe beim 3:1 in Delmenhorst souverän und bleibt mit 63 Punkten erster Jäger von Wildeshausen. Der TV Jahn hingegen kassierte beim 0:5 gegen Stenum einen herben Rückschlag im Abstiegskampf. Die Rollen sind klar verteilt – alles andere als ein Heimsieg der Oldenburger wäre eine Überraschung.