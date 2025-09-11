Spitzenspiel in Stendal

Nach zwei Spieltagen ist der Burger BC das Maß aller Dinge. Mit zwei Siegen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 10 : 0 haben die Burger ihre Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Doch am Wochenende wartet mit Lok Stendal II der bislang wohl härteste Prüfstein. Auch die Stendaler sind perfekt gestartet und wollen im direkten Duell beweisen, dass sie im Titelrennen eine gewichtige Rolle spielen können.

Ebenfalls spannend wird es in Klötze, wo der VfB den Rossauer SV empfängt. Klötze hat mit zwei Siegen einen Traumstart hingelegt und will weiter oben mitmischen, während Rossau dringend punkten muss, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten. Ein enges Duell auf Augenhöhe verspricht zudem die Partie zwischen Eintracht Salzwedel und Medizin Uchtspringe - beide Teams zeigten bereits ordentliche Leistungen, jetzt geht es darum, diese auch in Punkte umzumünzen.

In den ersten beiden Runden haben sich vor allem die Offensivspieler des Burger BC treffsicher präsentiert. Gleich mehrere Akteure konnten sich in die Torjägerliste eintragen - hier dürfte auch in Stendal wieder Gefahr drohen. Aber auch in Klötze und Salzwedel gibt es Spieler, die in den letzten Wochen regelmäßig getroffen haben und ihre Serie ausbauen wollen.