Spitzenspiel in Springe, Stolpergefahr für Rehren

– Foto: Philipp Reichelt

Während Tabellenführer 1. FC Pattensen seine beeindruckende Serie verteidigen will, kämpfen die Verfolger MTV Rehren A/R und SV Arnum um den Anschluss. Der 10. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bietet zahlreiche richtungsweisende Duelle – von der Tabellenspitze bis zum Abstiegskampf.

Im Tabellenkeller geht es für beide Teams bereits um viel. Die zweite Mannschaft aus Egestorf-Langreder wartet seit dem ersten Spieltag auf einen Sieg und steht mit nur fünf Punkten auf Rang 14. Gegen TV Jahn Leveste (12., 8 Punkte) zählt daher nur ein Dreier. Beide Teams haben defensiv große Probleme – Egestorf kassierte bereits 27 Gegentore, Jahn 19. Ein offenes Spiel ist zu erwarten, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

Zwei formstarke Mannschaften treffen in Eldagsen aufeinander. Der FC Eldagsen (8., 14 Punkte) hat sich nach schwachem Start stabilisiert, während Aufsteiger TSV Kirchdorf (5., 16 Punkte) weiter auf einer Welle der Euphorie reitet. Mit jeweils 24 bzw. 25 erzielten Toren zählen beide Teams zu den offensivstärksten der Liga. Ein torreiches Spiel scheint fast garantiert – mit leichten Vorteilen für die heimstarken Eldagser.

Das absolute Topspiel des Wochenendes steigt in Springe. Der Tabellenführer Pattensen (28 Punkte) reist mit sieben Siegen aus neun Spielen an und hat dabei erst fünf Gegentore kassiert – Ligabestwert. Doch der FC Springe (7., 15 Punkte) kommt nach zuletzt drei Siegen in Folge mit breiter Brust. Die formstarke Offensive um Kaufmann und Wölk könnte Pattensen vor Probleme stellen. Für Springe ist es die Chance, sich endgültig in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

Im Duell der Sorgenkinder steht viel auf dem Spiel. Goltern (15., 5 Punkte) und Wunstorf (16., 4 Punkte) bilden derzeit das Schlusslicht der Liga. Beide Mannschaften haben die schwächsten Defensiven der Bezirksliga und benötigen dringend ein Erfolgserlebnis. Der Sieger könnte ein erstes Lebenszeichen im Abstiegskampf senden – der Verlierer droht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.

Der Tabellenzweite MTV Rehren A/R (20 Punkte) will seinen starken Lauf fortsetzen, trifft jedoch auf einen gefährlichen Gegner. Der SV Gehrden (11., 10 Punkte) hat zuletzt mit einem deutlichen Sieg in Kirchdorf überzeugt.

MTV-Trainer Mike Schönherr warnt vor dem Gegner: „Gehrden ist stärker, als es der Tabellenplatz aussagt. Sie haben eine gute Offensive, viel Tempo und sind jetzt auch wieder in der Form, in der man sie am Anfang der Saison erwartet hat.“

Trotz einiger Ausfälle bleibt der Anspruch klar: „Wir wollen aktiv sein, das Spiel bestimmen und uns genauso viele Chancen erarbeiten wie zuletzt – nur vielleicht die ein oder andere mehr verwerten.“ Mit einem weiteren Sieg könnte Rehren den Druck auf Spitzenreiter Pattensen hochhalten. >> Zum ausführlichem Spielbericht

Nach der 0:3-Niederlage in Rehren steht der SC Rinteln (9., 12 Punkte) vor einer schwierigen Aufgabe gegen den Tabellenvier­ten Ihme-Roloven (18 Punkte). Die Gäste zählen mit 27 Treffern zu den offensivstärksten Teams der Liga, doch Rinteln ist heimstark und will Wiedergutmachung betreiben. Beide Teams benötigen die Punkte, um im Rennen um die oberen Plätze zu bleiben.

Ein Duell zweier Mannschaften mit gegensätzlicher Formkurve. SW Enzen (6., 15 Punkte) hat zuletzt wichtige Punkte liegen gelassen, während Aufsteiger Jahn Lindhorst (10., 11 Punkte) sich nach durchwachsenem Start stabilisiert hat. Enzen setzt auf seine Heimstärke und will den Anschluss an die Spitze wahren – doch Lindhorst hat bereits mehrfach gezeigt, dass er in der Bezirksliga angekommen ist.

