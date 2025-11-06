Spitzenspiel in Seelow, Kellerduell in Lübben

Der 10. Spieltag der Landesliga Süd verspricht Spannung pur: Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II will seine perfekte Serie bei Aufsteiger Brieske/Senftenberg verteidigen, während Seelow im Duell mit Wildau gefordert ist.
Zum Auftakt des Spieltags empfängt Frankonia Wernsdorf den formstarken 1. FC Guben. Die Gastgeber wollen nach der knappen 1:2-Niederlage in Luckenwalde punkten, als Max Milz der einzige Torschütze war. Doch die Aufgabe könnte kaum schwerer sein: Guben kommt mit breiter Brust und einem 7:0 über Erkner im Gepäck. Franz Krüger erzielte dabei drei Treffer, dazu trafen Niclas Straube, Danny Vu Tuan und Yahya Ben Nasseur doppelt. Für Guben geht es darum, den Anschluss an die Spitze zu halten – für Wernsdorf um wichtige Stabilität im Mittelfeld.
---
Beide Mannschaften wollen punkten – Trebbin nach der 2:3-Niederlage in Ströbitz, Döbern nach dem 8:1-Schützenfest gegen Lübben. Besonders Luca Hartelt, Dennis Blechstein und Maximilian Krüger zeigten sich zuletzt treffsicher. Trebbin hingegen steht mit acht Punkten weiter im unteren Tabellenmittelfeld und braucht dringend einen Heimsieg, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Es dürfte ein offenes Spiel werden zwischen zwei Teams, die über den Kampf zum Erfolg kommen wollen.
---
Im Kellerduell stehen beide Teams unter Druck. Lübben kassierte zuletzt beim 1:8 in Döbern die zehnte Niederlage in Folge und hat mit 76 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Lauchhammer ging beim 0:4 gegen Eisenhüttenstadt ebenfalls leer aus und wartet weiter auf den ersten Sieg. Beide Mannschaften stehen bereits früh in der Saison unter Druck – wer hier verliert, für den wird die Luft im Tabellenkeller noch dünner.
---
In Hohenleipisch treffen zwei Topteams aufeinander. Der Gastgeber setzte sich zuletzt mit 3:1 in Großziethen durch – Felix Kniesche traf doppelt, Florian Vogt steuerte ein weiteres Tor bei. Die Gäste aus Krieschow trennten sich im Spitzenspiel 1:1 von Seelow – Eduard Gutar rettete seiner Mannschaft spät einen Punkt. Beide Teams agieren offensivstark und defensiv kompakt – ein Duell, das für Spannung sorgen dürfte. Mit einem Sieg könnte Hohenleipisch bis auf Schlagdistanz zur Spitze heranrücken.
---
Für Seelow geht es nach dem späten 1:1 in Krieschow darum, in die Erfolgsspur zu finden. Die Elf blieb zwar ungeschlagen, musste aber erstmals Punkte abgeben. Mit Lennard Flaig und Paul Bechmann verfügt Seelow über eine der gefährlichsten Offensivspieler der Liga. Gegner Wildau zeigte zuletzt beim 1:1 gegen Brieske Moral, Alexander Zuravlev (Eigentor) und Oskar Julpe trafen früh. Die Gäste wollen in Seelow überraschen, doch gegen die starke Offensive wird das eine Herkulesaufgabe.
---
Tabellenführer Luckenwalde II reist mit der makellosen Bilanz von zehn Siegen aus zehn Spielen nach Senftenberg. Beim 2:1 gegen Wernsdorf trafen Colin Wilhelm Schwarzlose und Franz-Johann Steinmeyer. Brieske hingegen zeigte zuletzt beim 1:1 in Wildau eine stabile Leistung – Oskar Julpe war als Torschütze erfolgreich. Die Elf gilt als klarer Favorit, doch Brieske hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie auch großen Gegnern das Leben schwer machen können.
---
Erkner steht nach dem 0:7-Debakel in Guben unter Druck und hofft auf eine Trotzreaktion. Die Defensive, die bereits 30 Gegentreffer kassierte, ist besonders gefordert. Ströbitz reist dagegen mit Rückenwind an. Beim 3:2 gegen Trebbin sorgte Jakob Schella mit einem Doppelpack für die Entscheidung. Mit 22 Punkten steht die Elf in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und will ihre Serie fortsetzen. Für Erkner wäre schon ein Punktgewinn ein Erfolg, für Ströbitz zählt nur der Sieg.
---
