Ligavorschau
– Foto: Marcus Fischer

Spitzenspiel in Schüttorf, Kellerkracher in Voxtrup

Zwölfter Spieltag in der Übersicht

Der zwölfte Spieltag der Landesliga Weser-Ems startet bereits am heutigen Freitag mit Duellen in Dinklage und Nordhorn. Am Sonntag dann schaut der Tabellenkeller nach Voxtrup, wo zwei Aufsteiger um absolut wichtige Punkte kämpfen. Außerdem empfängt Schüttorf Papenburg zum absoluten Topspiel. Platz drei gegen eins.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
15:00

Der SV Bevern geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Vechta. Nach zuletzt überzeugenden Auftritten will Bevern seine Siegesserie fortsetzen. Vechta kämpft im Tabellenkeller um jeden Punkt und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss zu halten. Im vorigen Jahr gewann Bevern allerdings beide Spiele.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
15:00

Eintracht Nordhorn empfängt den ehemaligen Oberligisten aus Oldenburg. Trainer Christoph Hemlein erwartet ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. Beide Teams spielen bislang eine starke Saison – es dürfte ein intensives und taktisch geprägtes Match werden. Tabellarisch hat Aufsteiger Eintracht vier Punkte Vorsprung vorm VfL.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
15:00

Topspiel im Schüttorfer Sportpark: Der FC Schüttorf empfängt Tabellenführer Papenburg. Co-Trainer Dennis Große Vennekate betont: „Mit Papenburg kommt der Spitzenreiter und ein echtes Top-Team auf uns zu – wir werden alles dafür geben, dass die drei Punkte im Sportpark bleiben.“ Spannung und hoher Einsatz sind garantiert.

Morgen, 16:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
16:00

Der TuS Esens empfängt mit GW Mühlen einen der Topfavoriten der Liga. Andreas Hinrichs warnt jedoch vor dem Gegner: „Esens ist eine Mannschaft, die sich zuletzt sehr gefestigt hat.“ Nach dem Derbysieg gegen Lohne will Mühlen die starke Form bestätigen – doch Esens hat zuhause schon mehrfach überrascht.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
15:00

Lohnes Reserve will nach der Derby-Niederlage gegen Mühlen Wiedergutmachung betreiben. Mit Garrel reist jedoch eines der konstantesten Teams der Liga an, das zuletzt defensiv überzeugte. Lohne verlor zuletzt vier Spiele in Serie und braucht dringend wieder einen Erfolg. Im Test im Winter setzte sich Garrel mit 1:0 durch.

Heute, 20:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
20:00

Nordhorn will nach der Niederlage in Garrel wieder punkten, trifft dabei aber auf das formstarke Team aus Firrel. Die Gäste reisen mit Rückenwind an, nachdem sie zuletzt Dinklage besiegen konnten. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Zähler. Nordhorn will oben dran bleiben. Firrel will weiter weg vom Keller.

Heute, 19:30 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
19:30live

Zum Auftakt des zwölften Spieltags empfängt der TV Dinklage den SC Melle 03. Nach der Niederlage in Firrel fordert Trainer Tobias Langemeyer eine Reaktion: „Es wird ein intensives Spiel gegen eine absolut konstante und gute Mannschaft aus Melle.“ Beide Teams wollen oben dranbleiben – die Zuschauer dürfen sich auf einen spannenden Fußballabend freuen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
SV Brake
SV BrakeSV Brake
15:00

Im Duell der beiden Schlusslichter zählt nur ein Sieg. Sowohl Voxtrup als auch Brake stehen unter Druck und wollen endlich wieder punkten. Für beide Teams bietet sich die große Chance, mit einem Erfolgserlebnis neuen Mut für den weiteren Saisonverlauf zu schöpfen. Ein Sechs-Punkte-Spiel und es ist klar, dass mindestens eines der beiden Teams seine Niederlagen-Serie beenden wird.

