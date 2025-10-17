Spitzenspiel in Schüttorf, Kellerkracher in Voxtrup

Der zwölfte Spieltag der Landesliga Weser-Ems startet bereits am heutigen Freitag mit Duellen in Dinklage und Nordhorn. Am Sonntag dann schaut der Tabellenkeller nach Voxtrup, wo zwei Aufsteiger um absolut wichtige Punkte kämpfen. Außerdem empfängt Schüttorf Papenburg zum absoluten Topspiel. Platz drei gegen eins.

Eintracht Nordhorn empfängt den ehemaligen Oberligisten aus Oldenburg. Trainer Christoph Hemlein erwartet ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. Beide Teams spielen bislang eine starke Saison – es dürfte ein intensives und taktisch geprägtes Match werden. Tabellarisch hat Aufsteiger Eintracht vier Punkte Vorsprung vorm VfL.

Der SV Bevern geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Vechta. Nach zuletzt überzeugenden Auftritten will Bevern seine Siegesserie fortsetzen. Vechta kämpft im Tabellenkeller um jeden Punkt und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss zu halten. Im vorigen Jahr gewann Bevern allerdings beide Spiele.

Der TuS Esens empfängt mit GW Mühlen einen der Topfavoriten der Liga. Andreas Hinrichs warnt jedoch vor dem Gegner: „Esens ist eine Mannschaft, die sich zuletzt sehr gefestigt hat.“ Nach dem Derbysieg gegen Lohne will Mühlen die starke Form bestätigen – doch Esens hat zuhause schon mehrfach überrascht.

Topspiel im Schüttorfer Sportpark: Der FC Schüttorf empfängt Tabellenführer Papenburg. Co-Trainer Dennis Große Vennekate betont: „Mit Papenburg kommt der Spitzenreiter und ein echtes Top-Team auf uns zu – wir werden alles dafür geben, dass die drei Punkte im Sportpark bleiben.“ Spannung und hoher Einsatz sind garantiert.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr BW Lohne BW Lohne II BV Garrel BV Garrel 15:00 PUSH

Lohnes Reserve will nach der Derby-Niederlage gegen Mühlen Wiedergutmachung betreiben. Mit Garrel reist jedoch eines der konstantesten Teams der Liga an, das zuletzt defensiv überzeugte. Lohne verlor zuletzt vier Spiele in Serie und braucht dringend wieder einen Erfolg. Im Test im Winter setzte sich Garrel mit 1:0 durch.

Nordhorn will nach der Niederlage in Garrel wieder punkten, trifft dabei aber auf das formstarke Team aus Firrel. Die Gäste reisen mit Rückenwind an, nachdem sie zuletzt Dinklage besiegen konnten. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Zähler. Nordhorn will oben dran bleiben. Firrel will weiter weg vom Keller.

Heute, 19:30 Uhr TV Dinklage TV Dinklage SC Melle 03 SC Melle 03 19:30 live PUSH

Zum Auftakt des zwölften Spieltags empfängt der TV Dinklage den SC Melle 03. Nach der Niederlage in Firrel fordert Trainer Tobias Langemeyer eine Reaktion: „Es wird ein intensives Spiel gegen eine absolut konstante und gute Mannschaft aus Melle.“ Beide Teams wollen oben dranbleiben – die Zuschauer dürfen sich auf einen spannenden Fußballabend freuen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr VfR Voxtrup VfR Voxtrup SV Brake SV Brake 15:00 PUSH