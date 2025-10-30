Spitzenspiel in Schafhausen - Derbyfieber in Verlautenheide

Schafhausen (6., 13 Punkte) trifft auf Zülpich (3., 17 Punkte) – ein echtes Spitzenspiel, das auf Naturrasen ausgetragen wird. TuS-Trainer David Sasse freut sich auf die Herausforderung: „Wir haben zuletzt zweimal knapp gegen Topteams verloren, aber viel richtig gemacht. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir auch auswärts auf hohem Niveau bestehen können.“ Er ergänzt: „Wir kommen als Außenseiter, aber mit viel Bock auf das Spiel und auf den Platz in Schafhausen.“ Die Gastgeber wollen ihren Lauf fortsetzen und könnten mit einem Sieg bis auf Rang drei vorrücken.