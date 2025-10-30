Spitzenspiel in Schafhausen - Derbyfieber in Verlautenheide

Am 10. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 stehen gleich mehrere richtungsweisende Duelle auf dem Programm. Während Tabellenführer FC Hürth seine makellose Bilanz in Arnoldsweiler verteidigen will, richtet sich der Blick besonders auf das Derby zwischen Verlautenheide und Eilendorf sowie das Topspiel Schafhausen gegen Zülpich.
Für Schlusslicht Glesch-Paffendorf (15., 2 Punkte) wird die Luft immer dünner. Gegen Brand (11., 8 Punkte) soll endlich der erste Sieg her, doch die Gäste reisen mit der besseren Formkurve an und konnten zuletzt Stabilität zeigen. Raspo-Coach Daniel Formberg erwartet ein intensives Spiel, bei dem „Effizienz im Abschluss“ den Ausschlag geben könnte.
Aufsteiger Uevekoven (13., 5 Punkte) kämpft nach dem späten Punktgewinn in Brand um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Mit Teveren (8., 12 Punkte) gastiert ein Gegner, der nach dem Sieg gegen Lich-Steinstraß neues Selbstvertrauen mitbringt. Entscheidend dürfte sein, ob Uevekoven seine defensive Anfälligkeit in den Griff bekommt.
Schafhausen (6., 13 Punkte) trifft auf Zülpich (3., 17 Punkte) – ein echtes Spitzenspiel, das auf Naturrasen ausgetragen wird. TuS-Trainer David Sasse freut sich auf die Herausforderung: „Wir haben zuletzt zweimal knapp gegen Topteams verloren, aber viel richtig gemacht. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir auch auswärts auf hohem Niveau bestehen können.“ Er ergänzt: „Wir kommen als Außenseiter, aber mit viel Bock auf das Spiel und auf den Platz in Schafhausen.“ Die Gastgeber wollen ihren Lauf fortsetzen und könnten mit einem Sieg bis auf Rang drei vorrücken.
Der Tabellenzweite Breinig (19 Punkte) ist gegen Helpenstein (12., 5 Punkte) klarer Favorit. Nach dem Arbeitssieg in Zülpich soll nun wieder spielerische Dominanz folgen. Trainer Dirk Ruhrig dürfte seine Offensivabteilung um Dawodu und Shiraishi auf Rotation setzen, um weiter Druck auf Spitzenreiter Hürth auszuüben.
Der starke Aufsteiger Fliesteden (5., 14 Punkte) empfängt Kurdistan Düren (10., 11 Punkte), das nach dem 1:6 gegen Verlautenheide auf Wiedergutmachung aus ist. Während die Hausherren zu Hause noch ungeschlagen sind, kämpft Kurdistan weiterhin mit großen Defensivproblemen. Eine stabile Anfangsphase könnte für die Dürener entscheidend sein, um nicht erneut früh in Rückstand zu geraten.
Das Derby verspricht Brisanz und Qualität: Verlautenheide (4., 16 Punkte) empfängt den Nachbarn aus Eilendorf (7., 12 Punkte). Eintracht-Coach Dennis Buchholz erwartet „ein hart umkämpftes Derby“, lobt aber auch den Gegner: „Eilendorf macht unter Jasmin eine tolle Entwicklung. Wir müssen unsere beste Leistung bringen, um das dritte Spiel in Folge zu gewinnen.“
Auch SVE-Trainer Jasmin Muhovic sieht dem Duell mit Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns auf das Derby! Bisher waren alle Begegnungen intensiv und von gutem Fußball geprägt, weil beide Teams eine klare Spielphilosophie haben.“ Für beide Teams geht es um Prestige und den Anschluss an die Spitzengruppe.
Für Arnoldsweiler (14., 3 Punkte) steht gegen den souveränen Spitzenreiter FC Hürth (1., 24 Punkte) eine Herkulesaufgabe bevor. Der Absteiger aus der Mittelrheinliga hat bislang alle acht Partien gewonnen und besticht durch enorme Effizienz. Für die Gastgeber dürfte es vor allem darum gehen, gegen den Ligaprimus Schadensbegrenzung zu betreiben.