Allgemeines
– Foto: Dieter Braun

Spitzenspiel in Schafhausen - Derbyfieber in Verlautenheide

Zülpich fordert Schafhausen – Derby in Verlautenheide verspricht Emotionen

LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Am 10. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 stehen gleich mehrere richtungsweisende Duelle auf dem Programm. Während Tabellenführer FC Hürth seine makellose Bilanz in Arnoldsweiler verteidigen will, richtet sich der Blick besonders auf das Derby zwischen Verlautenheide und Eilendorf sowie das Topspiel Schafhausen gegen Zülpich.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
14:30

Für Schlusslicht Glesch-Paffendorf (15., 2 Punkte) wird die Luft immer dünner. Gegen Brand (11., 8 Punkte) soll endlich der erste Sieg her, doch die Gäste reisen mit der besseren Formkurve an und konnten zuletzt Stabilität zeigen. Raspo-Coach Daniel Formberg erwartet ein intensives Spiel, bei dem „Effizienz im Abschluss“ den Ausschlag geben könnte.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
14:30live

Aufsteiger Uevekoven (13., 5 Punkte) kämpft nach dem späten Punktgewinn in Brand um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Mit Teveren (8., 12 Punkte) gastiert ein Gegner, der nach dem Sieg gegen Lich-Steinstraß neues Selbstvertrauen mitbringt. Entscheidend dürfte sein, ob Uevekoven seine defensive Anfälligkeit in den Griff bekommt.

So., 02.11.2025, 14:45 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
14:45

Schafhausen (6., 13 Punkte) trifft auf Zülpich (3., 17 Punkte) – ein echtes Spitzenspiel, das auf Naturrasen ausgetragen wird. TuS-Trainer David Sasse freut sich auf die Herausforderung: „Wir haben zuletzt zweimal knapp gegen Topteams verloren, aber viel richtig gemacht. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir auch auswärts auf hohem Niveau bestehen können.“ Er ergänzt: „Wir kommen als Außenseiter, aber mit viel Bock auf das Spiel und auf den Platz in Schafhausen.“ Die Gastgeber wollen ihren Lauf fortsetzen und könnten mit einem Sieg bis auf Rang drei vorrücken.

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
15:30live

Der Tabellenzweite Breinig (19 Punkte) ist gegen Helpenstein (12., 5 Punkte) klarer Favorit. Nach dem Arbeitssieg in Zülpich soll nun wieder spielerische Dominanz folgen. Trainer Dirk Ruhrig dürfte seine Offensivabteilung um Dawodu und Shiraishi auf Rotation setzen, um weiter Druck auf Spitzenreiter Hürth auszuüben.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
14:00live

Der starke Aufsteiger Fliesteden (5., 14 Punkte) empfängt Kurdistan Düren (10., 11 Punkte), das nach dem 1:6 gegen Verlautenheide auf Wiedergutmachung aus ist. Während die Hausherren zu Hause noch ungeschlagen sind, kämpft Kurdistan weiterhin mit großen Defensivproblemen. Eine stabile Anfangsphase könnte für die Dürener entscheidend sein, um nicht erneut früh in Rückstand zu geraten.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
15:00

Das Derby verspricht Brisanz und Qualität: Verlautenheide (4., 16 Punkte) empfängt den Nachbarn aus Eilendorf (7., 12 Punkte). Eintracht-Coach Dennis Buchholz erwartet „ein hart umkämpftes Derby“, lobt aber auch den Gegner: „Eilendorf macht unter Jasmin eine tolle Entwicklung. Wir müssen unsere beste Leistung bringen, um das dritte Spiel in Folge zu gewinnen.“
Auch SVE-Trainer Jasmin Muhovic sieht dem Duell mit Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns auf das Derby! Bisher waren alle Begegnungen intensiv und von gutem Fußball geprägt, weil beide Teams eine klare Spielphilosophie haben.“ Für beide Teams geht es um Prestige und den Anschluss an die Spitzengruppe.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
14:30

Für Arnoldsweiler (14., 3 Punkte) steht gegen den souveränen Spitzenreiter FC Hürth (1., 24 Punkte) eine Herkulesaufgabe bevor. Der Absteiger aus der Mittelrheinliga hat bislang alle acht Partien gewonnen und besticht durch enorme Effizienz. Für die Gastgeber dürfte es vor allem darum gehen, gegen den Ligaprimus Schadensbegrenzung zu betreiben.

