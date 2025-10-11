Spitzenspiel in Salzgitter, Pflichtaufgabe für Wolfenbüttel II

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 verspricht Tempo, Tore und Taktik: Oben will Wolfenbüttel II seine Dominanz bestätigen, während Union Salzgitter im Verfolgerduell gegen Üfingen den Anschluss wahren will. Im Tabellenkeller hofft Kissenbrück auf ein Wunder bei Gitter, und Ilsetal empfängt mit Bad Harzburg einen echten Härtetest. Nach einem torreichen 9. Spieltag stehen nun einige richtungsweisende Begegnungen bevor – sowohl im Kampf um die Spitze als auch gegen den Abstieg.

Gitter spielte unter der Woche 0:0 in Goslar und blieb damit etwas hinter den Erwartungen zurück. Gegen Schlusslicht Kissenbrück zählt nun nur ein Sieg. Die Gäste kassierten zuletzt sechs Gegentore gegen Wolfenbüttel. Gitter will mit einem klaren Erfolg die eigene Heimstärke unterstreichen. Alles spricht für eine einseitige Partie.

Der souveräne Tabellenführer aus Wolfenbüttel geht nach dem 6:1 in Kissenbrück mit breiter Brust ins Duell mit Salzdahlum. Die Offensivmaschinerie der MTV-Reserve läuft auf Hochtouren und hat bereits 30 Treffer erzielt. Salzdahlum hingegen steckt nach dem 0:1 gegen Fortuna Lebenstedt weiter tief im Tabellenkeller. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung. Für Wolfenbüttel zählt nur: Platz eins festigen.

Fortuna holte sich mit dem knappen Auswärtssieg in Salzdahlum neues Selbstvertrauen. Wendessen dagegen lieferte beim spektakulären 5:4 gegen Üfingen ein Offensivfeuerwerk ab. Beide Teams liegen nahe im Mittelfeld aneinander und wollen Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Ein Duell zweier formstarker Mannschaften, das Tore verspricht. Wer hier gewinnt, darf wieder nach oben blicken.

FG Vienenburg-Wiedelah (12.) – Goslarer SC 08 (10.) Beide Teams haben bisher eine durchwachsene Saison hinter sich. Vienenburg verlor in Thiede mit 2:5, während Goslar zuletzt ein torloses Remis gegen Gitter veranstaltete. Für beide Mannschaften geht es darum, wieder Konstanz zu finden. Vienenburg vertraut auf seine Heimstärke, Goslar auf defensive Stabilität. Eine enge Partie, in der Kleinigkeiten entscheiden dürften.

FC Viktoria Thiede (5.) – KSV Vahdet Salzgitter (6.) Ein echtes Highlight im oberen Mittelfeld! Thiede feierte zuletzt ein 5:2 gegen Vienenburg, während Vahdet nach dem abgesagten Spiel gegen Bad Harzburg ausgeruht anreist. Ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide mit einem Sieg den Sprung in die Spitzengruppe schaffen könnten. Spannung garantiert.

Morgen, 14:30 Uhr FC Ilsetal FC Ilsetal TSG Bad Harzburg Bad Harzburg 14:30 live PUSH

FC Ilsetal (15.) – TSG Bad Harzburg (3.) Der FC Ilsetal überraschte zuletzt mit einem 4:2-Auswärtssieg gegen Salder und schöpft neuen Mut. Doch mit der TSG Bad Harzburg kommt eines der defensiv stabilsten Teams der Liga. Harzburg kann mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitze machen. Ilsetal wird kämpfen müssen, um dem Favoriten Paroli zu bieten. Die Tagesform entscheidet, ob es zum nächsten Coup reicht.