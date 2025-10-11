 2025-10-10T17:03:43.034Z

Spitzenspiel in Salzgitter, Pflichtaufgabe für Wolfenbüttel II

Bezirksliga Braunschweig 3: 10. Spieltag im Überblick

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 verspricht Tempo, Tore und Taktik: Oben will Wolfenbüttel II seine Dominanz bestätigen, während Union Salzgitter im Verfolgerduell gegen Üfingen den Anschluss wahren will. Im Tabellenkeller hofft Kissenbrück auf ein Wunder bei Gitter, und Ilsetal empfängt mit Bad Harzburg einen echten Härtetest. Nach einem torreichen 9. Spieltag stehen nun einige richtungsweisende Begegnungen bevor – sowohl im Kampf um die Spitze als auch gegen den Abstieg.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
14:30

SV Fortuna Lebenstedt (8.) – SV Wendessen (9.)

Fortuna holte sich mit dem knappen Auswärtssieg in Salzdahlum neues Selbstvertrauen. Wendessen dagegen lieferte beim spektakulären 5:4 gegen Üfingen ein Offensivfeuerwerk ab. Beide Teams liegen nahe im Mittelfeld aneinander und wollen Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Ein Duell zweier formstarker Mannschaften, das Tore verspricht. Wer hier gewinnt, darf wieder nach oben blicken.

Morgen, 13:00 Uhr
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
13:00

MTV Wolfenbüttel II (1.) – MTV Salzdahlum (14.)

Der souveräne Tabellenführer aus Wolfenbüttel geht nach dem 6:1 in Kissenbrück mit breiter Brust ins Duell mit Salzdahlum. Die Offensivmaschinerie der MTV-Reserve läuft auf Hochtouren und hat bereits 30 Treffer erzielt. Salzdahlum hingegen steckt nach dem 0:1 gegen Fortuna Lebenstedt weiter tief im Tabellenkeller. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung. Für Wolfenbüttel zählt nur: Platz eins festigen.

Morgen, 14:30 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
14:30

SC Gitter (4.) – SV Kissenbrück (16.)

Gitter spielte unter der Woche 0:0 in Goslar und blieb damit etwas hinter den Erwartungen zurück. Gegen Schlusslicht Kissenbrück zählt nun nur ein Sieg. Die Gäste kassierten zuletzt sechs Gegentore gegen Wolfenbüttel. Gitter will mit einem klaren Erfolg die eigene Heimstärke unterstreichen. Alles spricht für eine einseitige Partie.

Morgen, 14:30 Uhr
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
14:30

FG Vienenburg-Wiedelah (12.) – Goslarer SC 08 (10.)

Beide Teams haben bisher eine durchwachsene Saison hinter sich. Vienenburg verlor in Thiede mit 2:5, während Goslar zuletzt ein torloses Remis gegen Gitter veranstaltete. Für beide Mannschaften geht es darum, wieder Konstanz zu finden. Vienenburg vertraut auf seine Heimstärke, Goslar auf defensive Stabilität. Eine enge Partie, in der Kleinigkeiten entscheiden dürften.

Morgen, 14:30 Uhr
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
14:30

FC Viktoria Thiede (5.) – KSV Vahdet Salzgitter (6.)

Ein echtes Highlight im oberen Mittelfeld! Thiede feierte zuletzt ein 5:2 gegen Vienenburg, während Vahdet nach dem abgesagten Spiel gegen Bad Harzburg ausgeruht anreist. Ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide mit einem Sieg den Sprung in die Spitzengruppe schaffen könnten. Spannung garantiert.

Morgen, 14:30 Uhr
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
14:30live

FC Ilsetal (15.) – TSG Bad Harzburg (3.)

Der FC Ilsetal überraschte zuletzt mit einem 4:2-Auswärtssieg gegen Salder und schöpft neuen Mut. Doch mit der TSG Bad Harzburg kommt eines der defensiv stabilsten Teams der Liga. Harzburg kann mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitze machen. Ilsetal wird kämpfen müssen, um dem Favoriten Paroli zu bieten. Die Tagesform entscheidet, ob es zum nächsten Coup reicht.

Morgen, 14:30 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
14:30

VfL/TSKV Oker (13.) – VfL Salder (11.)

Zwei Teams im unteren Mittelfeld treffen in einem wichtigen Duell um Abstand zur Abstiegszone aufeinander. Oker verlor zuletzt 2:4 bei Union Salzgitter, zeigte aber kämpferisch gute Ansätze. Salder kassierte gegen Ilsetal eine bittere Heimpleite und will Wiedergutmachung. Beide Teams stehen unter Zugzwang, ein Unentschieden hilft keinem weiter. Es dürfte ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen werden.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
14:30

SV Union Salzgitter (2.) – TSV Üfingen (7.)

Union will nach dem 4:2-Erfolg gegen Oker den nächsten Schritt Richtung Spitze machen. Doch Üfingen kommt mit viel Offensivpower, auch wenn die knappe 4:5-Niederlage in Wendessen schmerzt. Union setzt auf seine kompakte Defensive und die individuelle Klasse in der Offensive. Das Duell gilt als eines der attraktivsten des Spieltages. Mit einem Sieg könnte Union den Druck auf Wolfenbüttel aufrechterhalten.

