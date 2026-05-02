Spitzenspiel in Rengershausen – letzte Chance für Holzhausen?

– Foto: Klaus Heinrichsmeyer

Der 29. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hält an der Spitze wie im Tabellenkeller einige heikle Aufgaben bereit. TuSpo 1912 Rengershausen geht mit vier Punkten Vorsprung auf TSG Sandershausen in den Endspurt, dahinter lauert TuSpo Grebenstein nach dem starken Sieg gegen Sandershausen weiter auf einen weiteren Fehler der Konkurrenz. Im unteren Drittel steht vor allem für TSV Holzhausen/Reinhardswald, VfL Wanfried und SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen ein Wochenende mit erheblichem Druck an.

Der SV Kaufungen 07 hat sich mit starken Ergebnissen gegen Sandershausen und zuletzt in Espenau auf Rang sieben vorgeschoben und geht mit Selbstvertrauen in dieses Heimspiel. Lohfelden reist als Tabellenvierter an, weiß aber auch, dass der Vorsprung auf die Verfolger alles andere als beruhigend ist. Viel spricht für eine enge Partie, in der Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.

Mehr Kellerduell geht kaum

Für den TSV Holzhausen/Reinhardswald ist dieses Heimspiel wohl tatsächlich eine der letzten Chancen, noch einmal ernsthaft Anschluss herzustellen. Die Gastgeber stehen als Drittletzter unter enormem Druck, Wettesingen liegt nur sieben Punkte davor und ist damit direkt greifbar. Gerade deshalb trägt diese Partie den Charakter eines echten Schlüsselspiels im Abstiegskampf.

Topspiel mit Signalwirkung

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben 15:00 live PUSH

Das Spitzenspiel des Wochenendes steigt beim Tabellenführer. Rengershausen empfängt Grebenstein, das nach dem 3:0 gegen Sandershausen mit viel Rückenwind anreist und den Abstand zur Spitze verkürzen will. Für den Primus ist es ein Spiel, in dem er ein Zeichen setzen kann; für Grebenstein die Chance, das Titelrennen noch einmal richtig zu schärfen.

Heimteam braucht noch Luft

Morgen, 15:00 Uhr TSV Rothwesten Rothwesten SG Reinhardshagen SG Reinhards 15:00 PUSH

Der TSV Rothwesten hat sich zuletzt mit dem 4:2 in Baunatal etwas Luft verschafft, bleibt mit Blick auf die enge Tabellenlage aber weiter gefährdet. Reinhardshagen reist nach dem wilden 4:3 gegen Wilhelmshöhe mit breiter Brust an und kann mit einem Sieg den Blick weiter nach oben richten. Für Rothwesten ist es daher ein unangenehmes Heimspiel gegen eine Mannschaft, die in guter Verfassung wirkt.

Anschluss im Mittelfeld?

Die SG Hombressen/Udenhausen steht nach dem Rückschlag in Wanfried vor der Aufgabe, den zuletzt ordentlichen Trend wieder aufzunehmen. Mit Hertingshausen kommt ein Gegner, der sich im gesicherten Mittelfeld eingerichtet hat, aber ebenfalls nicht völlig sorgenfrei ist. Für Hombressen wäre ein Sieg wichtig, um das Polster nach unten zu vergrößern und den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Klare Pflichtaufgabe

Morgen, 15:00 Uhr TSG Sandershausen TSG Sandershausen VfL Wanfried VfL Wanfried 15:00 live PUSH