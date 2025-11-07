Spitzenspiel in Rehren und Abstiegsduelle im Fokus

– Foto: Philipp Reichelt

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 verspricht Hochspannung – sowohl im Titelkampf als auch im Tabellenkeller. Während Ihme-Roloven als neuer Spitzenreiter den Aufsteiger Jahn Lindhorst empfängt, kommt es in Rehren zum absoluten Topspiel gegen Pattensen, den noch ungeschlagenen Absteiger aus der Landesliga. Auch in der unteren Tabellenhälfte stehen mit den Begegnungen Luthe gegen Egestorf-Langreder II und Kirchdorf gegen Goltern richtungsweisende Duelle an.

Morgen, 14:00 Uhr FC Springe FC Springe FC Eldagsen FC Eldagsen 14:00

Das Wochenende startet mit einem Nachbarschaftsduell zweier ambitionierter Teams. Springe will nach der knappen Niederlage in Leveste wieder in die Spur finden, während Eldagsen nach dem 9:0-Kantersieg gegen Luthe mit breiter Brust anreist. Die Gäste stellen die torgefährlichste Offensive der Liga, doch auch Springe hat zuhause bislang überzeugt. Ein Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten – mit Tendenz zum Offensivfußball.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf TSV Goltern Goltern 14:00

Kirchdorf hat nach dem spektakulären 5:6 gegen Ihme-Roloven noch etwas gutzumachen. Gegen Goltern zählt für den Aufsteiger vor heimischem Publikum nur ein Sieg, um den Abstand zur Spitzengruppe nicht abreißen zu lassen. Die Gäste aus Goltern reisen allerdings mit Rückenwind an, nachdem sie im Kellerduell gegen Egestorf einen wichtigen 2:0-Erfolg feierten. Beide Mannschaften stehen für engagierten Offensivfußball – ein torreiches Duell scheint vorprogrammiert.

Der neue Tabellenführer will seine Position festigen. Ihme-Roloven zeigte zuletzt beim 6:5-Spektakel in Kirchdorf seine ganze Offensivstärke, offenbarte aber auch defensive Schwächen. Lindhorst hingegen überraschte mit einem Sieg über Rehren und hat den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt. Die Rollen scheinen klar verteilt, doch unterschätzen darf Ihme den Aufsteiger nicht – zu oft haben die vermeintlich „Kleinen“ in dieser Saison schon für Überraschungen gesorgt.

Das Spitzenspiel des Wochenendes: Rehren empfängt den ungeschlagenen Landesliga-Absteiger aus Pattensen. Beide Teams zählen zu den defensivstärksten der Liga, was auf ein taktisch geprägtes Duell schließen lässt. Rehren möchte nach der unglücklichen Niederlage in Lindhorst Wiedergutmachung betreiben, während Pattensen mit einem Sieg die Tabellenführung zurückerobern könnte. Die Begegnung dürfte auch für die Titelambitionen beider Teams richtungsweisend sein.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr SV Gehrden Gehrden SV Arnum SV Arnum 14:00

Gehrden hat nach dem 6:0-Sieg über Lindhorst vor zwei Wochen wieder Selbstvertrauen getankt, doch nun wartet mit Arnum ein Gegner aus der Spitzengruppe. Die Abels-Elf will nach dem Remis gegen Rinteln zurück in die Erfolgsspur finden und weiter Druck auf die Tabellenspitze ausüben. Für Gehrden wäre bereits ein Punktgewinn ein Achtungserfolg.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr SC Rinteln 1911 SC Rinteln Türkspor Wunstorf Wunstorf 14:00

Im Duell zweier Teams aus dem unteren Mittelfeld geht es um wichtige Punkte für die Stabilität. Rinteln holte zuletzt ein starkes Remis in Arnum, während Wunstorf nach der klaren 1:5-Heimniederlage gegen Enzen Wiedergutmachung betreiben will. Die Gastgeber verfügen über mehr Struktur und Routine, müssen jedoch ihre Chancenverwertung verbessern, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.

Beide Mannschaften sind in Form. Enzen gewann überzeugend in Wunstorf, Leveste besiegte zuletzt den FC Springe. Entsprechend dürfte ein intensives Duell auf Augenhöhe bevorstehen. Enzen will den Heimvorteil nutzen, um sich endgültig im oberen Mittelfeld zu etablieren, während Leveste mit einem Sieg gleichziehen könnte. Eine Partie, die auch taktisch interessant werden dürfte.