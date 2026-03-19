Spitzenspiel in Potsdam: Viktoria empfängt den FSV Bernau Landesliga Nord: Der 19. Spieltag liefert richtungsweisende Duelle im Aufstiegs- und Abstiegskampf. von LS · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Anna Zeller

In der Landesliga Nord spitzt sich die Situation am 19. Spieltag weiter zu. Während der Spitzenreiter auf einen Verfolger trifft, kämpfen am anderen Ende der Tabelle mehrere Mannschaften um Klassenerhalt. Die Fans erwartet ein Wochenende, das bereits am Freitagabend unter Flutlicht beginnt und am Samstagnachmittag in einem echten Gipfeltreffen mündet.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Morgen, 19:30 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick BSC Fortuna Glienicke BSC Glien. 19:30 live PUSH

Die SG Einheit Zepernick geht als Tabellenzweiter mit 38 Punkten in dieses Heimspiel. Für die Gastgeber ist ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an Potsdam nicht völlig zu verlieren. Der BSC Fortuna Glienicke steht mit 18 Punkten auf dem zehnten Rang und wird versuchen, defensiv stabiler zu stehen als in der Hinrunde. Damals setzte sich Zepernick nur knapp mit 1:0 durch, was auf eine erneut enge und leidenschaftlich geführte Partie hindeutet.

Trotz eines empfindlichen Abzugs von vier Punkten belegt der SV Falkensee-Finkenkrug mit 34 Zählern einen starken fünften Platz. Die Eberswalder Preussen rangieren mit 24 Punkten auf Platz sieben und brennen darauf, die knappe 2:3-Heimniederlage aus dem Hinspiel wettzumachen. Beide Teams stehen für einen offensiven Spielstil, was dieses Verfolgerduell besonders reizvoll macht.

In Buckow treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die es um alles geht. Der Tabellendreizehnte Concordia empfängt das Schlusslicht aus Bornim. Die Gäste haben erst acht Punkte gesammelt und stehen unter gewaltigem Druck, während Buckow mit 14 Zählern ebenfalls jeden Punkt benötigt. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Concordia (3:0), doch unter Flutlicht werden die Karten im Abstiegskampf neu gemischt.

Der SV Eintracht Alt Ruppin kämpft auf Platz 12 um den Klassenerhalt und steht vor einer hohen Hürde. Der Schönower SV belegt mit 36 Punkten den vierten Rang und hat noch alle Chancen auf die vorderen Plätze. Das Hinspiel dominierte Schönow mit 4:1 deutlich. Die Eintracht wird eine geschlossene Mannschaftsleistung benötigen, um gegen die spielstarken Gäste zu bestehen.

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf Fortuna Babelsberg Fortuna Babg 14:00 PUSH

Hennigsdorf hat sich mit 20 Punkten auf dem achten Platz im Mittelfeld etabliert. Der Gegner aus Babelsberg liegt mit 17 Punkten nur drei Zähler dahinter auf Rang 11. Im Hinspiel behielt Hennigsdorf mit 3:1 die Oberhand. Für Babelsberg ist dieses Spiel die Gelegenheit, tabellarisch mit dem Konkurrenten gleichzuziehen und sich weiter von der Gefahrenzone zu entfernen.

Der FC Schwedt 02 belegt mit 27 Punkten einen soliden sechsten Platz und empfängt den Tabellenneunten aus Neustadt. Die Gäste tragen noch schwer an der deutlichen 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel. Schwedt möchte seine Heimstärke nutzen, um die Position in der oberen Tabellenhälfte zu festigen, während Neustadt auf Wiedergutmachung aus ist.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr Angermünder FC Angermünde SV 1920 Zehdenick Zehdenick 15:00 PUSH

Es ist das direkte Duell im Tabellenkeller: Der Vierzehnte empfängt den Fünfzehnten. Nur ein Punkt trennt beide Mannschaften. Im Hinspiel gab es beim 2:2 keinen Sieger, was die Ausgeglichenheit in diesem Bereich der Tabelle unterstreicht. Für beide Teams ist ein Erfolgserlebnis essenziell, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria FSV Bernau FSV Bernau 15:00 PUSH