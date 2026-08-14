Spitzenspiel in Pipinsried: Kann Pfaffenhofen auch den Primus ärgern?

Der FSV Pfaffenhofen ist am Freitagabend beim Ligaprimus FC Pipinsried zu Gast. Zum Derby und gleichzeitigen Spitzenspiel wird eine hitzige Atmosphäre und stimmungsvolle Kulisse erwartet. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Ebenfalls auf Punktejagd begibt sich Aufsteiger TSV Wasserburg. Beim Gastspiel beim FC Ismaning wollen die Innstädter ihre Auswärtsfahrt keinesfalls mit leeren Händen beenden.

Ganz anders gestaltet sich die Ausgangslage beim TSV Schwabmünchen. Das Tabellenschlusslicht wartet noch auf die ersten Zähler der Saison und nimmt am Samstag beim TuS Geretsried den nächsten Anlauf. Nach dem schwierigen Start soll ausgerechnet in Geretsried der Knoten platzen und der erste Schritt getan werden, um endgültig in der Bayernliga anzukommen.

In Pipinsried ist Derbytime und gleichzeitig Spitzenspiel angesagt: Der stark gestartete Aufsteiger aus Pfaffenhofen reist als Tabellenzweiter zum benachbarten FC Pipinsried und gibt dort seine Visitenkarte beim aktuellen Ligaprimus ab. Für beide Mannschaften geht es damit nicht nur um die regionale Vorherrschaft, sondern auch um wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze.

Freitagabend

Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Das Derby gegen Pfaffenhofen ist natürlich etwas ganz Besonderes und hat es in dieser Form bislang noch nicht gegeben. Schon bei der Ligaeinteilung hat man gemerkt, wie groß die Vorfreude nicht nur bei der Mannschaft, sondern im gesamten Vereinsumfeld ist. Sportlich erwarten wir einen sehr selbstbewussten Gegner, der wie wir bislang noch ungeschlagen ist und zuletzt sogar einen 0:2-Rückstand noch drehen konnte. Für unsere neu zusammengestellte Mannschaft ist es etwas Besonderes, ein solches Derby vor heimischer Kulisse spielen zu dürfen. Wir freuen uns auf die Partie und hoffen auf eine richtig gute Atmosphäre."

Personalien: Personell muss der FC Pipinsried auf Nenad Petkovic verzichten. Zudem fehlen weiterhin Jonas Lindner, Dominik Neisser und Valdrin Konjuhi sowie Mario Götzendorfer. Ludwig Dietrich (Trainer FSV Pfaffenhofen): "Wir freuen uns auf das nächste Highlightspiel am Freitagabend in Pipinsried. Unser Ziel ist es, an die bisherigen Leistungen anzuknüpfen und den Schwung aus den vergangenen Wochen, insbesondere aus dem Spiel gegen 1860 München II, mitzunehmen. Entscheidend wird sein, dass wir erneut als geschlossene Mannschaft auftreten, defensiv kompakt stehen und gemeinsam gegen den Ball arbeiten. Mit Ball wollen wir mutig, selbstbewusst und zielstrebig agieren. Mit Pipinsried treffen wir auf eine absolute Spitzenmannschaft der Bayernliga, die individuell sehr stark besetzt ist und bislang ohne Punktverlust durch die Saison gekommen ist. Sie treten sehr geschlossen auf und verfolgen einen klaren Matchplan, das wird uns über die gesamten 90 Minuten höchste Konzentration abverlangen. Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse am Freitagabend und werden alles in die Waagschale werfen, um im Derby etwas Zählbares mitzunehmen."

Personalien: Thomas Rausch und Lucas Schweiger fallen weiterhin verletzungsbedingt aus. Simon Heigl, Manuel Riebold und Alexander Lungwitz befinden sich im Urlaub.

Heute, 18:30 Uhr FC Ismaning FC Ismaning TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 18:30 PUSH

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Wir wollen zu Hause wieder eine echte Macht werden und uns diese Heimstärke zurückerarbeiten, die uns in der Vergangenheit immer ausgezeichnet hat. Unser Anspruch ist es, dass jeder Gegner weiß, wie schwer es ist, bei uns etwas mitzunehmen. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, kompakt auftreten und unsere Chancen konsequent nutzen, wollen wir die drei Punkte bei uns behalten. Mit einem Sieg wären wir auch tabellarisch wieder absolut im Soll." Personalien: Vito Liuzza steht für die Partie am heutigen Abend verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Heute, 18:30 Uhr TSV Kottern TSV Kottern SpVgg Landshut SpV Landshut 18:30 PUSH

Wolfgang Schellenberg (Trainer TSV 1860 Rosenheim): "Wir haben größten Respekt vor dem, was Andi Pummer und der FC Deisenhofen seit Jahren leisten. Mit ihrer vorbildlichen Jugendarbeit, der konsequenten Integration von Nachwuchsspielern in den Herrenbereich und einer bemerkenswerten Konstanz im Kader hat sich die Mannschaft zu einem etablierten Top-Team der Bayernliga entwickelt. Deisenhofen ist taktisch sehr gut geschult, verfügt über starke Individualisten und bringt eine sehr gute Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und erfahrenen Kräften mit. Personalien: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord. Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Wir freuen uns auf ein interessantes Auswärtsspiel in Rosenheim. Uns erwartet eine sehr junge und spielstarke Mannschaft, die auch gegen starke Gegner bereits Punkte geholt hat. Dementsprechend gehen wir die Aufgabe respektvoll und fokussiert an. Gleichzeitig wollen wir unsere Leistungen aus den vergangenen Wochen bestätigen und versuchen, wieder Zählbares mit nach Deisenhofen zu nehmen." Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche bleibt der Kader der Gäste unverändert.

Florian Heller und seine Wasserburger „Löwen“ sehnen sich nach dem Aufstieg weiterhin nach dem ersten Sieg in der Bayernliga. – Foto: Walter Brugger

Heute, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig SV Kirchanschöring Kirchanschör 19:30 PUSH

Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Mit dem SV Kirchanschöring kommt der nächste Top-Gegner in die NGL-Arena. Kirchanschöring hat in der vergangenen Saison völlig verdient den dritten Tabellenplatz belegt und verfügt über einen sehr starken und ausgeglichenen Kader, der auch Ausfälle gut kompensieren kann. Uns erwartet deshalb ein intensives und körperbetontes Spiel, in dem wir von Beginn an voll da sein müssen. Aufgrund der Roten Karte für Tim Schels werden wir unsere Aufstellung etwas anpassen müssen." Personalien: Neben dem gesperrten Tim Schels stehen hinter den Einsätzen von Fabio Groß, Vinc Sommer und Mathias Leiber noch Fragezeichen. Eine Entscheidung fällt erst nach dem Abschlusstraining. Manuel Omelanowsky (spielender Co-Trainer Kirchanschöring): "Der Rückblick auf die vergangene Woche in Gundelfingen fällt natürlich enttäuschend aus, weil wir auf der langen Auswärtsfahrt nichts mitnehmen konnten. Dazu haben wir nicht nur das Spiel verloren, sondern müssen jetzt auch noch auf zwei gesperrte Spieler und einen Verletzten verzichten. Unsere Personaldecke ist dementsprechend dünn, aktuell stehen uns nur 14 einsatzfähige Feldspieler zur Verfügung. Umso wichtiger wird es sein, dass wir morgen in Schwaig alle Kräfte mobilisieren und als geschlossene Einheit auftreten. Wir wissen um die Stärke des Gegners: Schwaig ist eine eingespielte, körperlich robuste Mannschaft, die sehr schnörkellos spielt. Da müssen wir dagegenhalten, defensiv stabil stehen und als Team agieren. Trotz unserer angespannten Personalsituation bin ich überzeugt davon, dass wir mindestens einen Punkt mitnehmen und etwas Zählbares aus Schwaig holen können." Personalien: Die Personaldecke der Heimelf ist derzeit äußerst dünn. Mit Thorsten Nicklas und Matteo van de Wiel fehlen gleich zwei Akteure gesperrt. Trainer Christoph Dinkelbach stehen aktuell lediglich 14 einsatzfähige Feldspieler zur Verfügung.

Heute, 19:30 Uhr SV Erlbach SV Erlbach FC Gundelfingen Gundelfingen 19:30 live PUSH

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): Aufgrund des Spielverlaufs können wir mit dem Punkt in Wasserburg durchaus zufrieden sein. Jetzt gilt es aber, im Heimspiel wieder nachzulegen und möglichst dreifach zu punkten. Mit Gundelfingen erwartet uns eine Mannschaft, die sehr gut in die Saison gestartet ist, einen starken Kader zusammengestellt hat und einen sehr intensiven Fußball spielt. Deshalb müssen wir wieder alles in die Waagschale werfen. Wir sind auf einem guten Weg und wollen diesen nun vor heimischer Kulisse bestätigen." Personalien: Maximilian Sammereier fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt. Auch Ersatzkeeper Sebastian Thanner muss aufgrund einer Sprunggelenksverletzung passen. Hinter Kapitän Wolfgang Hahn steht dagegen noch ein Fragezeichen: Er trat gegen Wasserburg in ein Loch und überstreckte sich dabei leicht das Knie. Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Aus meiner Sicht wartet eines der schönsten, aber zugleich auch schwersten Auswärtsspiele der Saison auf uns. Freitagabend, Flutlicht und eine gute Stimmung, darauf freuen wir uns. Wir fahren mit dem klaren Ziel dorthin, einem der Aufstiegsaspiranten über 90 Minuten Paroli zu bieten, die Zweikämpfe anzunehmen und gleichzeitig immer wieder gezielt Nadelstiche zu setzen." Personalien: Neben den Langzeitverletzten muss Gundelfingen zu allem Überfluss auch auf Leon Sailer verzichten. Der Mittelfeldstratege zog sich in der vergangenen Woche gegen Kirchanschöring einen Muskelbündelriss zu und fällt vorerst aus.

Samstag