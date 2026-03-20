Spitzenspiel in Pattensen - Arnum trifft auf Leveste Im Titelrennen kommt es zum direkten Aufeinandertreffen – dahinter kämpfen mehrere Teams um Anschluss und Stabilität von FD · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bietet ein breites Spektrum: vom direkten Duell an der Tabellenspitze bis hin zu richtungsweisenden Begegnungen im Tabellenkeller. Nach den intensiven englischen Wochen zuletzt steht für viele Mannschaften nun eine wichtige Standortbestimmung an.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Pattensen Pattensen FC Eldagsen FC Eldagsen 15:00 PUSH

Im Topspiel empfängt Tabellenführer Pattensen den Drittplatzierten aus Eldagsen. Die Gastgeber gehen nach zuletzt konstant starken Leistungen als leicht favorisiertes Team in die Partie, während Eldagsen mit seiner offensiven Durchschlagskraft jederzeit gefährlich bleibt. Für beide Seiten ist es ein Schlüsselspiel im Aufstiegsrennen – ein Sieg könnte die Kräfteverhältnisse nachhaltig verschieben.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf Türkspor Wunstorf Wunstorf 14:00 PUSH



Kirchdorf will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen im gesicherten Mittelfeld Stabilität finden. Gegen Schlusslicht Wunstorf spricht vieles für die Gastgeber, doch die Gäste zeigten zuletzt trotz Niederlagen immer wieder kämpferische Ansätze. Kirchdorf dürfte vor allem über die Offensive den Unterschied machen wollen.



Rehren geht nach dem deutlichen 8:0 in Goltern und dem Arbeitssieg in Wunstorf mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Trainer Mike Schönherr mahnt jedoch zur Konzentration: „Da geht es eben genauso auch von der Einstellung her, genauso reinzukommen, kein Gegner irgendwie zu unterschätzen.“ Luthe präsentierte sich zuletzt unberechenbar – vom 6:0 gegen Rinteln bis zum 6:6 gegen Gehrden war alles dabei. Rehren setzt daher auf Struktur: „Wir wollen es möglichst nicht verrückt machen, sondern einfach die drei Punkte holen.“ Rehren geht nach dem deutlichen 8:0 in Goltern und dem Arbeitssieg in Wunstorf mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Trainer Mike Schönherr mahnt jedoch zur Konzentration: „Da geht es eben genauso auch von der Einstellung her, genauso reinzukommen, kein Gegner irgendwie zu unterschätzen.“ Luthe präsentierte sich zuletzt unberechenbar – vom 6:0 gegen Rinteln bis zum 6:6 gegen Gehrden war alles dabei. Rehren setzt daher auf Struktur: „Wir wollen es möglichst nicht verrückt machen, sondern einfach die drei Punkte holen.“

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Gehrden Gehrden FC Springe FC Springe 15:00 PUSH



Gehrden zeigte sich zuletzt offensivstark, aber defensiv anfällig – das spektakuläre 6:6 in Luthe unterstrich diese Schwächen. Mit Springe kommt nun ein Team, das zuletzt konstant punktete und sich im oberen Mittelfeld etabliert hat. Die Gäste reisen mit Rückenwind an und wollen ihre Position weiter festigen. Gehrden zeigte sich zuletzt offensivstark, aber defensiv anfällig – das spektakuläre 6:6 in Luthe unterstrich diese Schwächen. Mit Springe kommt nun ein Team, das zuletzt konstant punktete und sich im oberen Mittelfeld etabliert hat. Die Gäste reisen mit Rückenwind an und wollen ihre Position weiter festigen.



Rinteln steht nach der deutlichen Niederlage gegen Luthe unter Druck und braucht dringend Punkte im unteren Tabellenbereich. Enzen hingegen gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und kann mit einem Auswärtssieg den Anschluss nach oben halten. Die Rollen sind verteilt, doch Rinteln dürfte über Einsatz und Kampf ins Spiel finden wollen. Rinteln steht nach der deutlichen Niederlage gegen Luthe unter Druck und braucht dringend Punkte im unteren Tabellenbereich. Enzen hingegen gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und kann mit einem Auswärtssieg den Anschluss nach oben halten. Die Rollen sind verteilt, doch Rinteln dürfte über Einsatz und Kampf ins Spiel finden wollen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Arnum SV Arnum TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn 15:00 PUSH



Für Arnum ist es nach der späten Niederlage gegen Ihme-Roloven vor allem eine Frage der Verarbeitung. Trainer Maximilian Abels zeigt sich realistisch: „Man muss realistisch sein, also wahrscheinlich ist die Saison jetzt mehr oder minder für uns durch.“ Dennoch richtet sich der Blick nach vorne, zumal mit Leveste ein spielstarker Gegner wartet. Positiv für Arnum: „Zu Hause freuen wir uns dann auch wieder bei uns auf dem A-Platz spielen zu können, das heißt Platzverhältnisse werden viel, viel besser sein.“ Personell gibt es kleinere Fragezeichen, unter anderem bei Patrick Richter. Für Arnum ist es nach der späten Niederlage gegen Ihme-Roloven vor allem eine Frage der Verarbeitung. Trainer Maximilian Abels zeigt sich realistisch: „Man muss realistisch sein, also wahrscheinlich ist die Saison jetzt mehr oder minder für uns durch.“ Dennoch richtet sich der Blick nach vorne, zumal mit Leveste ein spielstarker Gegner wartet. Positiv für Arnum: „Zu Hause freuen wir uns dann auch wieder bei uns auf dem A-Platz spielen zu können, das heißt Platzverhältnisse werden viel, viel besser sein.“ Personell gibt es kleinere Fragezeichen, unter anderem bei Patrick Richter.



Lindhorst braucht im Tabellenkeller dringend Punkte, um sich Luft zu verschaffen. Mit Egestorf II kommt ein ebenfalls angeschlagener Gegner, der bislang kaum Konstanz entwickeln konnte. Die Partie hat damit klaren Charakter eines Kellerduells – entsprechend intensiv dürfte der Verlauf werden. Lindhorst braucht im Tabellenkeller dringend Punkte, um sich Luft zu verschaffen. Mit Egestorf II kommt ein ebenfalls angeschlagener Gegner, der bislang kaum Konstanz entwickeln konnte. Die Partie hat damit klaren Charakter eines Kellerduells – entsprechend intensiv dürfte der Verlauf werden.



Ihme-Roloven reist nach dem Auswärtssieg in Arnum mit viel Selbstvertrauen an und will den zweiten Tabellenplatz festigen. Goltern hingegen musste zuletzt deutliche Niederlagen hinnehmen, unter anderem das 0:8 gegen Rehren. Alles spricht für die Gastgeber, doch gerade im Abstiegskampf sind Überraschungen nie ausgeschlossen.