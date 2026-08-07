Spitzenspiel in Pansdorf: Zwei perfekte Starts auf dem Prüfstand

– Foto: Harald Klipp

Der dritte Spieltag der Landesliga Holstein hält für den TSV Pansdorf gleich den ersten echten Härtetest bereit. Mit dem VfR Horst gastiert am Sonnabend eine Mannschaft am Techauer Weg, die ebenso wie die Gastgeber mit zwei Siegen optimal in die Saison gestartet ist. Beide Teams haben sechs Punkte auf dem Konto und gehören damit zum fünfköpfigen Spitzenfeld der Liga.

Die Gastgeber gehen allerdings mit Rückenwind in die Begegnung. Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen den FC Dornbreite Lübeck, bei dem Kai Hahn, Marcel Venzke und Timon Werda die Treffer erzielten, soll an die bisherigen Leistungen angeknüpft werden. Block legt dabei den Fokus weniger auf den Tabellenstand als auf die eigene Herangehensweise. „Wichtig ist, weiter so ein Engagement an den Tag zu legen und konzentriert die Vorgaben umzusetzen“, betont der Trainer.

Für Pansdorfs Trainer Hendrik Block kommt diese Ausgangslage nicht überraschend. Er erwartet einen Gegner, der nur schwer zu bespielen sein wird: „Horst ist eine sehr unangenehme Truppe, die ebenfalls mit zwei Siegen sehr gut in die Saison gestartet ist.“

Auch der VfR Horst reist mit breiter Brust nach Ostholstein. Beim 3:1-Erfolg in Lägerdorf sorgten Jannes Dolling, Björn Dohrn und Patrick Meyer bereits vor der Pause für klare Verhältnisse und unterstrichen die gute Frühform der Mannschaft.

Für Block wird deshalb entscheidend sein, dass seine Elf erneut die eigenen Tugenden auf den Platz bringt. „Gelingt uns das erneut, haben wir eine gute Chance, uns Punkte zu erarbeiten“, sagt der Pansdorfer Coach.

Die Partie verspricht damit ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften sind verlustpunktfrei, beide haben zuletzt Selbstvertrauen getankt – und für den Sieger winkt die Möglichkeit, sich früh in der Spitzengruppe der Landesliga festzusetzen