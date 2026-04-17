 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Spitzenspiel in Oldenburg – Wildeshausen reist als Favorit nach Hude

Abbehausen will in Wiefelstede endlich wieder punkten

von p.s. · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Dominique Kulhoff

Verlinkte Inhalte

BZL Weser-Ems St. 2
TV Jahn
SVE Wiefelstede
FC Nordenham
VfL Wildeshausen

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 steht ganz im Zeichen der klaren Kräfteverhältnisse an der Tabellenspitze und eines zunehmend engen Mittelfelds. Während der VfL Wildeshausen als dominanter Tabellenführer weiter Richtung Meisterschaft marschiert, versuchen die Verfolger von GVO Oldenburg und VfL Stenum den Anschluss zu halten. Gleichzeitig spitzt sich im unteren Tabellendrittel der Kampf um den Klassenerhalt weiter zu. Der 23. Spieltag hat dabei erneut für klare Ergebnisse und neue Dynamik gesorgt.

Heute, 20:00 Uhr
VfR Wardenburg
VfR WardenburgVfR Wardenb.
TSV Abbehausen
TSV AbbehausenTSV Abbeh.
20:00

Der VfR Wardenburg musste zuletzt ein 3:2 gegen TuS Obenstrohe hinnehmen und bleibt damit im Tabellenkeller gefangen. Der TSV Abbehausen verlor ebenfalls deutlich mit 0:5 gegen Wildeshausen und steht abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht weiter den Anschluss zu verlieren. Die Partie hat für beide Seiten Endspielcharakter im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
FC Hude
FC HudeFC Hude
15:00

Der unangefochtene Spitzenreiter VfL Wildeshausen reist nach einem 2:0-Sieg beim Wilhelmshavener SC Frisia mit breiter Brust in die Partie. Der FC Hude zeigte zuletzt ein spektakuläres 3:3 gegen Großenkneten, bleibt aber defensiv anfällig. Wildeshausen führt die Tabelle souverän an und hat bislang erst zwei Punkte abgegeben. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Nordenham
1. FC NordenhamFC Nordenham
Wilhelmshavener SC Frisia
Wilhelmshavener SC FrisiaWSC Frisia
15:00

Der 1. FC Nordenham unterlag zuletzt 1:5 bei Wildeshausen und steckt im unteren Mittelfeld der Tabelle. Der Wilhelmshavener SC Frisia musste eine 0:2-Heimniederlage gegen den Spitzenreiter hinnehmen, bleibt aber in der oberen Tabellenhälfte stabil. Beide Teams bewegen sich im Mittelfeld, wobei Frisia insgesamt konstanter wirkt. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC Rastede
FC RastedeFC Rastede
TuS Obenstrohe
TuS ObenstroheTuS Obenstr.
15:00

Der FC Rastede kassierte zuletzt eine deutliche 0:7-Niederlage bei GVO Oldenburg und steht damit unter Druck. Der TuS Obenstrohe verlor knapp mit 2:3 gegen Wardenburg und bleibt ebenfalls im Tabellenkeller. Beide Teams befinden sich im unteren Drittel und brauchen dringend Punkte. Besonders die Defensive steht auf beiden Seiten im Fokus.

Heute, 20:15 Uhr
Heidmühler FC
Heidmühler FCHeidmühl. FC
GVO Oldenburg
GVO OldenburgGVO Oldenb.
20:15

Der Heidmühler FC erlebte ein turbulentes 6:0 gegen Stenum und zeigte zuvor wechselhafte Leistungen, steht aber solide im Tabellenmittelfeld. Der Tabellenzweite GVO Oldenburg kommt mit einem beeindruckenden 7:0 gegen FC Rastede in absoluter Topform an. Offensiv zählt GVO weiterhin zu den gefährlichsten Teams der Liga. Heidmühle wird vor allem defensiv maximal gefordert sein.

Heute, 19:45 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb. II
VfL Stenum
VfL StenumVfL Stenum
19:45

Die Reserve des VfL Oldenburg spielte zuletzt 0:0 gegen Wiefelstede und steht damit weiter im unteren Mittelfeld der Tabelle. Der VfL Stenum kommt mit einem klaren 6:0 gegen Heidmühler FC im Rücken und unterstreicht seine starke Form als Tabellendritter. Stenum präsentiert sich aktuell als eines der stabilsten Teams hinter dem Spitzenduo. Alles andere als ein Auswärtserfolg wäre eine Überraschung.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Tur Abdin Delmenhorst
SV Tur Abdin DelmenhorstSV Tur Abdin
SVE Wiefelstede
SVE WiefelstedeSVE Wiefelstede
15:00

Der SV Tur Abdin Delmenhorst musste zuletzt ein deutliches 3:6 gegen Großenkneten hinnehmen, zeigt aber insgesamt offensive Ansätze. Der Tabellenletzte SVE Wiefelstede spielte zuletzt 0:0 gegen Oldenburg II und wartet weiterhin auf den Befreiungsschlag. Beide Teams stehen im Tabellenkeller und kämpfen gegen den Abstieg. Besonders für Wiefelstede wird die Situation zunehmend prekär.

Heute, 19:30 Uhr
TV Jahn Delmenhorst
TV Jahn DelmenhorstTV Jahn
TSV Großenkneten
TSV GroßenknetenTSV Großenk.
19:30

Der TV Jahn Delmenhorst kommt mit einem 3:3 gegen den FC Hude in diese Partie und zeigte dabei erneut offensive Qualitäten, ließ aber defensiv zu viel zu. Gegner TSV Großenkneten reist nach einem deutlichen 3:6 gegen den SV Tur Abdin Delmenhorst mit großem Rehabilitationsbedarf an. In der Tabelle liegen beide Teams im Mittelfeld, wobei Großenkneten weiterhin um Stabilität kämpft. Ein offenes Duell zweier Mannschaften mit wechselhaften Ergebnissen.