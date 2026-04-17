– Foto: Dominique Kulhoff

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 steht ganz im Zeichen der klaren Kräfteverhältnisse an der Tabellenspitze und eines zunehmend engen Mittelfelds. Während der VfL Wildeshausen als dominanter Tabellenführer weiter Richtung Meisterschaft marschiert, versuchen die Verfolger von GVO Oldenburg und VfL Stenum den Anschluss zu halten. Gleichzeitig spitzt sich im unteren Tabellendrittel der Kampf um den Klassenerhalt weiter zu. Der 23. Spieltag hat dabei erneut für klare Ergebnisse und neue Dynamik gesorgt.

Der VfR Wardenburg musste zuletzt ein 3:2 gegen TuS Obenstrohe hinnehmen und bleibt damit im Tabellenkeller gefangen. Der TSV Abbehausen verlor ebenfalls deutlich mit 0:5 gegen Wildeshausen und steht abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht weiter den Anschluss zu verlieren. Die Partie hat für beide Seiten Endspielcharakter im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr VfL Wildeshausen VfL Wildeshausen FC Hude FC Hude 15:00 PUSH

Der unangefochtene Spitzenreiter VfL Wildeshausen reist nach einem 2:0-Sieg beim Wilhelmshavener SC Frisia mit breiter Brust in die Partie. Der FC Hude zeigte zuletzt ein spektakuläres 3:3 gegen Großenkneten, bleibt aber defensiv anfällig. Wildeshausen führt die Tabelle souverän an und hat bislang erst zwei Punkte abgegeben. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung.

Der 1. FC Nordenham unterlag zuletzt 1:5 bei Wildeshausen und steckt im unteren Mittelfeld der Tabelle. Der Wilhelmshavener SC Frisia musste eine 0:2-Heimniederlage gegen den Spitzenreiter hinnehmen, bleibt aber in der oberen Tabellenhälfte stabil. Beide Teams bewegen sich im Mittelfeld, wobei Frisia insgesamt konstanter wirkt. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Der FC Rastede kassierte zuletzt eine deutliche 0:7-Niederlage bei GVO Oldenburg und steht damit unter Druck. Der TuS Obenstrohe verlor knapp mit 2:3 gegen Wardenburg und bleibt ebenfalls im Tabellenkeller. Beide Teams befinden sich im unteren Drittel und brauchen dringend Punkte. Besonders die Defensive steht auf beiden Seiten im Fokus.

Der Heidmühler FC erlebte ein turbulentes 6:0 gegen Stenum und zeigte zuvor wechselhafte Leistungen, steht aber solide im Tabellenmittelfeld. Der Tabellenzweite GVO Oldenburg kommt mit einem beeindruckenden 7:0 gegen FC Rastede in absoluter Topform an. Offensiv zählt GVO weiterhin zu den gefährlichsten Teams der Liga. Heidmühle wird vor allem defensiv maximal gefordert sein.

Die Reserve des VfL Oldenburg spielte zuletzt 0:0 gegen Wiefelstede und steht damit weiter im unteren Mittelfeld der Tabelle. Der VfL Stenum kommt mit einem klaren 6:0 gegen Heidmühler FC im Rücken und unterstreicht seine starke Form als Tabellendritter. Stenum präsentiert sich aktuell als eines der stabilsten Teams hinter dem Spitzenduo. Alles andere als ein Auswärtserfolg wäre eine Überraschung.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Tur Abdin Delmenhorst SV Tur Abdin SVE Wiefelstede SVE Wiefelstede 15:00 PUSH

Der SV Tur Abdin Delmenhorst musste zuletzt ein deutliches 3:6 gegen Großenkneten hinnehmen, zeigt aber insgesamt offensive Ansätze. Der Tabellenletzte SVE Wiefelstede spielte zuletzt 0:0 gegen Oldenburg II und wartet weiterhin auf den Befreiungsschlag. Beide Teams stehen im Tabellenkeller und kämpfen gegen den Abstieg. Besonders für Wiefelstede wird die Situation zunehmend prekär.