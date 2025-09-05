Spitzenspiel in Offenhausen: Der Dritte empfängt den Zweiten

Der 4. Spieltag in der Bezirksliga Donau/Iller verspricht Hochspannung: Während der SV Jungingen im Heimspiel gegen SW Donau wichtige Punkte im Mittelfeldduell anpeilt, steigt in Offenhausen das absolute Schlagerspiel zwischen zwei noch ungeschlagenen Top-Teams. FV Asch-Sonderbuch will gegen den SV Eggingen seine Offensivkraft bestätigen, während der TSV Langenau im Kellerduell den Aufsteiger FC Burlafingen empfängt und der FC Hüttisheim den Absteiger TSG Ehingen herausfordert.

Heute, 18:30 Uhr SV Jungingen SW Donau

Im Duell zweier Teams mit drei Punkten auf dem Konto geht es um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Der SV Jungingen hat bislang eine ausgeglichene Bilanz und will nach dem 1:3 in Senden-Ay den zweiten Saisonsieg einfahren. SW Donau kommt mit dem Rückenwind des torreichen 6:3-Auswärtserfolges in Offenhausen und könnte mit einem weiteren Sieg die Abstiegsränge hinter sich lassen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Offenhausen SV Westerheim

Das Topspiel des Spieltags steigt in Offenhausen: Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen und haben ihre Qualität bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Der SV Offenhausen mit elf Treffern aus drei Spielen trifft auf den defensivstarken SV Westerheim, der mit nur einem Gegentor bisher die stabilste Abwehr der Liga stellt. Der Sieger setzt ein klares Ausrufezeichen im Rennen um die Spitzenplätze.

FV Asch-Sonderbuch will nach dem klaren 0:4 in Westerheim wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Mit zehn Treffern aus drei Spielen hat die Offensive ihr Potenzial bereits gezeigt, nun soll gegen den SV Eggingen auch die Defensive stabilisiert werden. Eggingen steht nach dem 2:4 in Langenau unter Druck, um nicht frühzeitig ins untere Tabellendrittel abzurutschen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Langenau FC Burlafingen

Ein richtungsweisendes Kellerduell: Der TSV Langenau hat nach dem Sieg gegen Eggingen den ersten Befreiungsschlag gelandet und will nun gegen den Aufsteiger FC Burlafingen nachlegen. Burlafingen zeigte beim 1:1 in Hüttisheim Moral, braucht aber Punkte, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel, ein Sieg könnte die Saisonplanung entscheidend erleichtern.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr FC Hüttisheim TSG Ehingen

Aufsteiger gegen Absteiger – ein Duell zweier ambitionierter Teams. Der FC Hüttisheim ist noch ungeschlagen, musste sich zuletzt aber mit zwei Unentschieden zufriedengeben. Die TSG Ehingen will nach dem Remis gegen Türkgücü Ulm nun wieder dreifach punkten, um sich frühzeitig im gesicherten Mittelfeld festzusetzen.

Für den SC Türkgücü Ulm bietet das Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht TSV Kettershausen-Bebenhausen die große Chance, den eigenen Fehlstart zu korrigieren. Türkgücü ist nach dem Abstieg aus der Landesliga noch im Findungsprozess, hat aber mit vier Punkten eine ordentliche Basis geschaffen. Kettershausen-Bebenhausen kassierte bereits 13 Gegentore und benötigt dringend eine Trendwende, um nicht schon früh den Anschluss zu verlieren.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang TSV Blaustein

Die SGM Aufheim Holzschwang geht mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den TSV Blaustein. Nach dem spektakulären 6:3 in Kettershausen hat die Offensive ihre Qualität unterstrichen und will nun die nächsten Punkte einfahren. Blaustein dagegen steckt nach der 2:8-Heimklatsche gegen Öpfingen tief im Tabellenkeller und steht vor einer mentalen Bewährungsprobe.

Der Spitzenreiter aus Öpfingen empfängt die SGM Senden-Ay und will seine Position an der Tabellenspitze festigen. Nach dem 8:2-Sieg in Blaustein strotzt die Mannschaft vor Selbstvertrauen und hat bereits 16 Tore erzielt – Ligabestwert. Die SGM Senden-Ay braucht nach zwei Niederlagen in Folge dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht im unteren Drittel stecken zu bleiben.

