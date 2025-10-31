Spitzenspiel in Obertraubling – Gutes Omen für PiPo?

Das Flutlicht-Heimspiel des SV Donaustauf gegen den TSV Wörth eröffnet am heutigen Freitagabend die 17. Spielrunde in der Kreisliga 1. Beim Sonntags-Geschehen mit sechs Begegnungen sticht ein Spitzenspiel ins Auge. Ligaprimus SC Regensburg wird auswärts vom Rangdritten SV Obertraubling herausgefordert. Tabellen-Nachzügler ATSV Pirkensee-Ponholz empfängt unterdessen den TSV Kareth II, gegen den PiPo im Hinspiel den bisher einzigen Saisonsieg feierte.



Hinspiel: 3:2. Der SV Donaustauf (8., 19) macht bereits heute Abend den Gastgeber für den TSV Wörth/Donau (6., 26). Im Hinspiel setzte sich der SVD knapp durch, doch am vergangen Spieltag war beim TSV Kareth-Lappersdorf II lediglich ein Punkt für die Staufer drin. Der TSV Wörth musste sich am vergangenen Spieltag eine klare Niederlage gegen den SV Obertraubling eingestehen.





So., 02.11.2025, 13:00 Uhr Freier TuS Regensburg Freier TuS SV Harting SV Harting 13:00 PUSH



Hinspiel: 1:2. Der SV Harting (10., 17) ist am kommenden Sonntag unterwegs zum Freien TuS Regensburg (5., 27). Im Hinspiel setzte sich der SVH knapp durch, musste sich jedoch am letzten Spieltag mit einer knappen Niederlage gegen den FC Oberhinkofen zufrieden geben. Der Freie TuS konnte sich beim SC Regensburg ebenfalls nicht behaupten und ging somit ebenso leer aus.







Hinspiel: 2:0. Die SG Walhalla Regensburg (12., 16) tritt am 17. Spieltag beim SV Burgweinting (2., 35) an. Im Hinspiel musste sich die SGW klar geschlagen geben, doch vor Wochenfrist sicherte man sich klar den Dreier daheim gegen die SpVgg Ziegetsdorf. Indes konnte sich Burgweinting zuletzt ebenfalls mit der Maximalausbeute belohnen, bezwang knapp den FC Laub auf heimischem Kunstrasen.







Hinspiel: 3:1. Den einzigen Sieg in der bisherigen Saison konnte sich der ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6) in der Hinrunde gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II (11., 17) einholen und empfängt diesen nun zum Rückspiel am Sonntag. Für PiPo war am vergangenen Wochenende beim FC Mintraching kein Punkt zu ergattern, der TSV KaLa II sicherte sich zumindest einen Punkt gegen den SV Donaustauf am letzten Spieltag.





So., 02.11.2025, 14:15 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf FC Mintraching Mintraching 14:15 PUSH



Hinspiel: 5:1. Bei der SpVgg Ziegetsdorf (7., 20) findet sich zum 17. Spieltag der FC Mintraching (13., 13) ein, der im Hinspiel eine klare Niederlage kassierte. Zuletzt gab es für die Ziegetsdorfer allerdings keine Chancenverwertung bei der SG Walhalla. Der FCM hingegen konnte sich vor einer Woche den Dreier daheim gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz schnappen.





So., 02.11.2025, 14:15 Uhr FC Laub FC Laub FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 14:15 PUSH



Hinspiel: 2:8. Der FC Laub (9., 17) erwartet den FC Oberhinkofen (4., 32) zur Revanche am kommenden Sonntag. Im Hinspiel konnte der FCO ganz klar die Maximalausbeute einholen, wie auch zuletzt beim SV Harting mit einem knappen Sieg. Der FC Laub musste sich dagegen am letzten Spieltag beim SV Burgweinting knapp geschlagen geben und fuhr ohne Punkte nachhause.







Hinspiel: 0:2. Tabellenführer SC Regensburg (1., 40) ist am Sonntag im Top-Spiel beim Verfolger SV Obertraubling (3., 34) gefordert. Im Hinspiel wie auch am vergangen Spieltag gegen den Freien TuS Regensburg sicherte sich der Sportclub die Maximalausbeute. Doch auch Obertraubling konnte sich vor Wochenfrist den Dreier beim TSV Wörth/Donau einholen. Bühne frei fürs Spitzenspiel!