Am Wochenende geht es weiter mit dem 24. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems, der es so richtig in sich hat. Der Fokus liegt dabei sicherlich auf dem am Dienstag anstehenden Topspiel zwischen Eintracht Nordhorn und der SG Freren. Aber auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage immer weiter zu und warten einige Hochkaräter.