Der 14. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems steht vor der Tür – und während sich an der Spitze ein Vierkampf um die Herbstmeisterschaft abzeichnet, wächst im Tabellenkeller der Druck. VfL Stenum und VfL Wildeshausen führen die Liga punktgleich mit 31 Zählern an, dicht gefolgt von GVO Oldenburg (29) und TSV Großenkneten (28). Schon am heutigen Donnerstag (30. Oktober) stehen drei Partien auf dem Programm, ehe der Großteil der Begegnungen am Wochenende ausgetragen wird.

Großenkneten reist als Tabellenvierter nach Hude und will den Anschluss an die Spitze wahren. Nach dem klaren 5:1-Erfolg über Frisia Wilhelmshaven ist das Selbstvertrauen groß. Hude dagegen steckt mitten im Abstiegskampf und steht unter Druck. Alles andere als ein Auswärtssieg des Favoriten wäre eine Überraschung, doch die Gastgeber hoffen auf ein Ausrufezeichen im Kellerduell.

Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Wardenburg hat in elf Spielen bereits 45 Gegentore kassiert und steht mit neun Punkten auf einem Abstiegsplatz. Auch die Oldenburger Reserve steckt mit zwölf Zählern im Tabellenkeller und braucht dringend Punkte. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, um sich etwas Luft zu verschaffen.

Der Tabellenführer Stenum reist zum Schlusslicht Abbehausen – auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Stenum spielt bislang eine überragende Saison, steht mit 46:13 Toren und zehn Siegen aus 13 Spielen ganz oben. Abbehausen hingegen wartet weiterhin auf den ersten Sieg und hat defensiv große Probleme. Alles deutet auf einen souveränen Auswärtserfolg hin, doch Stenum darf den Gegner im Abstiegskampf nicht unterschätzen.

Frisia gehört mit 26 Punkten zur erweiterten Spitzengruppe und will nach der deutlichen 1:5-Niederlage in Großenkneten Wiedergutmachung betreiben. Wiefelstede hingegen feierte zuletzt einen 3:1-Erfolg in Abbehausen, bleibt aber mit nur sieben Punkten Tabellenfünfzehnter. Die Gäste müssen sich auf eine druckvolle Offensive der Gastgeber einstellen. Für Frisia zählt nur ein Sieg, um den Anschluss an die Top Fünf zu halten.

Das Topspiel des Wochenendes steigt in Nordenham, wo der heimstarke Aufsteiger den Tabellendritten GVO Oldenburg empfängt. GVO ist seit Wochen in Topform und stellt mit 50 Treffern die torgefährlichste Offensive der Liga. Nordenham präsentierte sich zuletzt stark, verlor allerdings deutlich beim Tabellenführer Stenum (0:5). Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Offensivduell freuen – Tore sind hier garantiert.

Wildeshausen bleibt als einziges Team der Liga ungeschlagen und will gegen Obenstrohe den Druck auf Spitzenreiter Stenum aufrechterhalten. Mit einer bärenstarken Defensive (nur neun Gegentore) ist der VfL das Maß der Dinge. Obenstrohe steht mit zwölf Punkten im Tabellenkeller, hat aber zuletzt immerhin gegen TV Jahn Delmenhorst Moral bewiesen. Der Favorit geht mit Rückenwind ins Spiel – alles andere als drei Punkte wäre eine Überraschung.

Rastede empfängt TV Jahn Delmenhorst zum Duell zweier formschwacher Mannschaften. Die Hausherren warten seit drei Partien auf einen Sieg, während Jahn immerhin zuletzt mit 3:1 in Obenstrohe gewinnen konnte. Rastede will vor heimischem Publikum den Umschwung schaffen und den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Delmenhorst hingegen könnte mit einem Dreier die Konkurrenz hinter sich lassen und ins Tabellenmittelfeld vorrücken.