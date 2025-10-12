Spitzenspiel in Neuental: Fritzlars makellose Serie auf dem Prüfstand

SG Neuental/Jesberg — FC Domstadt Fritzlar

Fritzlar ist die bisher dominierende Mannschaft der Liga — 11 Siege aus 11 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Neuental hat mit 31 Punkten und nur einer Niederlage ebenfalls ein exzellentes Saisonbild gezeichnet und hat vor eigenem Publikum die Chance, den Druck auf Spitzenreiter hochzuhalten. Für Neuental ist ein Erfolg Pflicht, um den Anschluss zu halten; für Fritzlar wäre ein Auswärtssieg ein weiterer Schritt in Richtung vorzeitige Entscheidung im Titelrennen.

TSV Besse — SpVgg Zella/Loshausen

Besse befindet sich im gesicherten Mittelfeld mit ausgeglichenem Torverhältnis; zuhause will man Stabilität zeigen und die Punkteausbeute erhöhen. Zella/Loshausen steckt als Aufsteiger tief im Tabellenkeller und braucht dringend Zählbares, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren. Das Spiel verspricht eine klassische Prüfung: Können die Gäste defensiv kompakt stehen und über Konter zu Chancen kommen, oder setzen sich die Hausherren mit ihrer Heimstärke durch?

TuSpo Guxhagen — TSV 1926 Mengsberg II

Mengsberg II ist ein formstarkes Team, das konstant Punkte sammelt und mit 21 Zählern bereits ein deutliches Polster aufgebaut hat. Guxhagen muss vor heimischem Publikum punkten, um nicht weiter den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Für Guxhagen sind Zähler enorm wichtig, will man den Abwärtstrend stoppen.

SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth — SG Kirchberg/Lohne/Haddamar

Für Dillich/Trockenerfurth ist jeder Gegner eine Chance, die torarme Bilanz (nur 4 erzielte Treffer) zu korrigieren — realistischerweise ist die Mannschaft aber weiter massiv in Abstiegsnot. Kirchberg reist mit dem Ziel, die zuletzt gezeigte Reaktion zu bestätigen und die Punkte mit nach Hause zu nehmen; in der Tabelle gilt es, den Anschluss an das obere Mittelfeld zu wahren. Der Favorit aus Kirchberg muss die Partie konzentriert angehen, um nicht überraschend Punkte liegen zu lassen.

TSV Obermelsungen — FC Körle 69

Obermelsungen hat ordentliche Punkteausbeute und ein positives Torverhältnis, ist aber auch nicht frei von Gegentreffern. Körle als Aufsteiger hat bislang Mühe, konstant zu punkten. Für Obermelsungen geht es darum, in Schlagdistanz zum oberen Tabellendrittel zu bleiben; Körle benötigt Zähler, um nicht tiefer in die Abstiegszone einzusacken.

SG Asterode/Christerode/Olberode — SG Ohetal/Frielendorf

Gegen Ohetal/Frielendorf muss Asterode die jüngst gezeigte Defensive stabilisieren. Ohetal/Frielendorf als Kellerkind hat kaum Punkte und ist offensiv harmlos — Asterode ist daher in der Pflicht, zuhause für klare Verhältnisse zu sorgen und sich vom unteren Tabellenbereich zu entfernen.

SG Fuldalöwen/Beisetal — SG Geismar/Züschen

Die Fuldalöwen gehören zu den stärkeren Offensivmannschaften der Liga (40 Tore) und sind ein ernstzunehmender Kandidat im Titelrennen. Geismar/Züschen als Aufsteiger hat sich gut geschlagen, steht aber acht Punkte hinter Fuldalöwen. Für Beisetal ist ein Sieg Pflicht, um die Hoffnung auf einen oberen Tabellenplatz zu wahren — für Geismar die Chance, durch eine Überraschung den Abstand zu verringern. Das Match verspricht zahlreiche Torszenen; defensiv wird es für Geismar darauf ankommen, die Flut an Chancen zu begrenzen.