Spitzenspiel in Neibsheim Neibsheim erwartet Büchenau +++ Obergrombach muss zur Verbandsligareserve nach Kirrlach +++ Oberöwisheim empfängt Kronau

Die Tabelle wird immer klarer und so kann man beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC Neibsheim (1.) und dem FSV Büchenau (2.) definitiv von einem Spitzenspiel sprechen. Untergrombach muss unbedingt punkten, um nicht in einen Abwärtsstrudel zu geraten und die SpVgg Oberhausen will zu Hause gegen Schlusslicht Münzesheim dreifach punkten.

Eine Derby-Niederlage schmerzt immer besonders und wenn sie dann auch noch so knapp zustande kommt, noch viel mehr. Trainer Michael Beller findet einige Tage nach dem 2:3 die passenden Worte: „Ich war aufgrund der erschwerten Umstände (Hochzeit P. Ploch am Samstag, Anm. d. Redaktion) mit meiner Mannschaft zufrieden. Einstellung, Laufbereitschaft und Wille waren da, aber mit fortlaufender Spieldauer hat man uns die Müdigkeit schon etwas angemerkt. Die drei Gegentore ärgern mich, da das zum einen zu viele sind und sie zum anderen aus unnötigen, bzw. individuellen Fehlern resultieren. Herzlichen Glückwunsch an unsere Nachbarn aus Büchenau zum Sieg.“

Nun heißt es am Sonntag gegen den VfR Rheinsheim zu punkten, wenn man nicht in ungemütliche Gefilde der Tabelle sinken möchte: „Das wird eine schwierige Aufgabe. Wir sind aktuell in einer Situation, in der wir schwerpunktmäßig nach unten schauen und uns durch Grundtugenden die nötigen Punkte erarbeiten müssen. Über andere Dinge brauchen wir derzeit nicht sprechen - wir sind uns der Lage absolut bewusst und werden alles daransetzen am Sonntag die volle Punktausbeute zu holen.“



Nicht ganz einverstanden war man im Lager des VFR Rheinsheim um Co-Trainer Simon Baader mit der Spielabsage vom vergangenen Wochenende: „Das Spiel gegen Rinklingen wurde zum Unverständnis beider Mannschaften abgesagt!“ Den knappen Unmutsäußerungen folgen dann aber bereits Worte zum Spiel im Bruchsaler Stadtteil: „Nun dürfen wir am Sonntag nach Untergrombach, die ähnlich wie wir, bisher deutlich hinter den Erwartungen zurück geblieben sind! Untergrombach ist für mich physisch die stärkste Mannschaft in der Klasse und hat mit Ploch einen absoluten Goalgetter in ihren Reihen. Hier gilt es natürlich körperlich gegenzuhalten und Zweikämpfe zu führen und zu gewinnen - dann sehe ich uns nicht chancenlos.“



Möglicherweise ist es ein Vorteil, dass der FCU im Spielrhythmus geblieben ist und vor eigenem Publikum spielt.

Ähnlich wie Rheinsheim hat auch der TSV Rinklingen - hier Trainer Josef Nikolic - eine eindeutige Meinung zur Spielabsage: „Sehr Schade, dass wir am letzten Wochenende nicht spielen durften. Beide Mannschaften waren schon in den letzten Zügen des Aufwärmens, als der Schiedsrichter den Platz als zu gefährlich einstufte!!! Nun dürfen wir also nochmal nach Rheinsheim fahren, und zwar unter der Woche. Das Ganze ist sehr ärgerlich für uns.“

Da das nächste Spiel bereits ansteht ist der Frust schnell vergessen und die Vorfreude steigt von Tag zu Tag: „Nun aber freuen wir uns auf unser nächstes Heimspiel gegen Heidelsheim. Ein ganz schwererer Brocken, den wir nur mit einer Top-Leistung bezwingen können. Wir haben den nötigen Respekt, sind aber gut gewappnet und werden alles geben für die nächsten drei Punkte.“



„Das Derby gegen den SV62 Bruchsal ist leider aufgrund des schlechten Wetters kurz vor Anpfiff vom Schiedsrichter abgesagt worden. So kurzfristige Absagen sind immer etwas unglücklich, jetzt müssen wir wohl unter der Woche das Spiel nachholen“, bringt Heidelsheims Matthias Barth das Geschehene vom vergangenen Sonntag treffend auf den Punkt.

Mit zwölf Zählern hat man nach wie vor Tuchfühlung mit den Spitzenteams und möchte das natürlich bestenfalls beibehalten: „Jetzt geht es nach der kleinen Zwangspause nach Rinklingen, einem der beiden starken Aufsteiger. Sie sind ganz gut in die A-Klasse gestartet und befinden sich auf dem 7. Tabellenplatz. Ein Ausrufezeichen war sicher der 2:1 Sieg gegen Büchenau, was zeigt, zu was die Mannschaft in der Lage ist. Daher nehmen wir Rinklingen auch keinesfalls auf die leichte Schulter, sondern wissen, dass da ein schweres Spiel auf und zukommt. Wir werden wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung abrufen müssen um dort etwas Zählbares mitzunehmen. Da wir gerade ganz gut drauf sind, die Urlaubszeit zu Ende geht und auch verletze Spieler wieder zum Kader stoßen, sollten wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.“



In Rinklingen ist schon so manch technisch starke Mannschaft gestolpert - ein Remis halte ich hier für mehr als denkbar.

Bruchsals Trainer Christopher Heneka befasst sich nicht weiter mit der Spielabsage in Heidelsheim, sondern blickt direkt voller Tatendrang auf das wichtige Heimspiel gegen den SV Zeutern: „Für das nächste Spiel gegen Zeutern haben wir uns einiges vorgenommen. Wir wollen den positiven Trend beibehalten und unbedingt zuhause gewinnen. Es ist für uns ein sehr wichtiges Spiel, da es sich um einen Tabellennachbarn handelt. Wir wollen den Abstand nach unten weiter ausbauen. Aufpassen müssen wir natürlich auf die starke Offensive der Zeuterner, die immer sehr gefährlich ist. Wir wissen aber auch, dass wir selbst mittlerweile die Qualität in der Offensive haben und werden dementsprechend offensiv an das Spiel herangehen. Ich freue mich auf ein spannendes und faires Spiel.“



Auch Fabian Fersching, seinerseits Übungsleiter des Tabellenzehnten SV Zeutern, befasst sich nicht mit der Spielabsage, sondern blickt direkt auf das Gastspiel in der Bruchsaler Südstadt: „Am Sonntag erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel in Bruchsal. Der SV 62 hat gute Ergebnisse erzielt in den letzten Wochen und scheint in einer guten Form zu sein. Wir müssen daher sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung eine solide Leistung zeigen. Ich gehe davon aus, dass es wieder ein enges Spiel werden wird.“



Die Zuschauer werden hier ein intensives Spiel sehen, da es für beide Mannschaften heißt: Verlieren verboten (außer man hat Lust auf ein bisschen Abstiegskampf)

Keine Worte zum Spielausfall - kurze und deutliche Ansage zum nächsten Spiel. Oberhausens Trainer Heiko Bühler beschränkt sich auf das Wesentliche: „Heimspiele wollen wir für uns entscheiden und dafür werden wir alles abrufen!“



Sportvorstand Michael Seltsam gewährt Einblicke in die knappe Niederlage gegen den FC Kirrlach 2: „Das Spiel gegen Kirrlach 2 mit der 1:2 Niederlage spiegelt einfach unsere aktuelle Situation wieder. Über die letzten Wochen wurde schon viel über Leistung, Ergebnisse etc. geredet. Grundsätzlich haben wir gegenüber dem Zeutern-Spiel eine verbesserte Mannschaft gesehen. Was den Kampfgeist und die Leidenschaft angeht konnte man sich steigern und Kirrlach 2 einiges entgegensetzen. Mit ein bisschen mehr Spielglück wäre ein Punktgewinn nicht unverdient gewesen.“

Sorgen machen dem Sportvorstand einige Personalien mit Blick auf das Gastspiel in Oberhausen: „Natürlich machen zwei weitere Langzeitverletzungen die Sache nicht einfacher, sodass unser Trainerteam schauen muss, wie wir das nächste Spiel in Oberhausen angehen. Wünschenswert wäre, dass wir an der letzten Leistung anknüpfen und über die Tugenden Kampf, Laufbereitschaft und Wille ins Spiel finden. Das Ziel muss es sein, die Heimreise nicht mit leeren Händen anzutreten. Da die SpVgg Oberhausen in der Tabelle ganz oben angesiedelt ist wird die Aufgabe natürlich nicht leichter. Oberhausen hat letzte Woche Heidelsheim 2 bezwungen und sind darüber hinaus die letzten vier Spiele ungeschlagen - das soll schon was heißen. Ich erwarte eine stark aufspielende Oberhauser Mannschaft, hier gilt es schon wie erwähnt alles entgegen zu setzen um vielleicht doch etwas zu holen. Es gilt, wenn vielleicht auch in kleinen Schritten, die vorab genannten Tugenden auf den Platz zu bringen um am Ende zu bestehen.“



In Münzesheim hängt der Haussegen schief und so sollte es für die Bühler-Elf ein machbarer Gegner werden, der dennoch alles geben wird.

Den knappen 2:1-Erfolg als Gast der FzG Münzesheim bewertet Trainer Patrick Erbe wie immer sachlich und ausführlich: „Das Spiel bei der FzG Münzesheim war wie erwartet ziemlich umkämpft, jedoch durchweg fair. Der dauerhafte Regen strapazierte den Platz während des Spiels immer mehr, sodass es sicherlich nicht das schönste Spiel in dieser Saison war. Trotzdem waren wir in der ersten Halbzeit spielbestimmend und konnten bis zur Halbzeit auch verdient mit 0:2 in Führung gehen. Viel mehr Torchancen waren jedoch auf beiden Seiten auch nicht zu verzeichnen. Ähnlich auch der Beginn der zweiten Halbzeit. Durch mehrere eigene Fehler in einer Aktion konnte Münzesheim dann den Anschlusstreffer erzielen. Danach hatte die FzG Münzesheim etwas mehr Ballbesitz, ohne jedoch weitere Chancen verzeichnen zu können. Wir selbst hatten noch den ein oder anderen Konter, ebenfalls jedoch ohne größere Gefahr. So blieb es beim Ergebnis von 1:2, welches vor allen Dingen aufgrund der ersten Halbzeit in Ordnung geht.“

Das nächste Heimspiel bestreitet man nun gegen den FC Obergrombach: „Gegen den FC Obergrombach hat man nun wieder mal ein Heimspiel. Nach dem Trainerwechsel gab es gegen den FC Untergrombach und den FC Neibsheim lediglich nur ganz knappe Niederlagen. Außerdem wurde in dieser Saison bereits ein Punktgewinn gegen die Spvgg Oberhausen erzielt, sodass die Gäste aufgrund der aktuellen Tabellensituation sicherlich nicht unterschätzt werden. Wir gehen jedoch als Favorit in das Spiel und wollen nach den beiden Auswärtssiegen in Oberöwisheim und Münzesheim nun auch das Heimspiel gegen den FC Obergrombach gewinnen.“



Noch keinen Sieg gab es für den FC Obergrombach unter der Regie von Silas Helfrich, allerdings konnte man nach knappen Niederlagen gegen Spitzenteams nun zumindest einen ersten Zähler feiern: „Wir waren gefühlt noch gar nicht auf dem Platz und liegen schon 0:1 hinten. Wieder mal nach einem Eckball sind wir zu passiv und kassieren ein unnötiges Gegentor. Wenigstens war das aber ein Weckruf. Ab diesem Zeitpunkt haben wir das Spiel an uns gerissen und uns einige Chancen erarbeitet. Leider wurden diese aber nie richtig zu Ende gespielt oder im Abschluss fehlte die nötige Präzision. So musste auch auf unserer Seite eine Standardsituation herhalten, um den 1:1-Ausgleich zu erzielen. Auch danach zwangen wir Oberöwisheim in die Defensive. Quasi mit dem Pausenpfiff verwerteten die Oberöwisheimer mit ihrem 2. Torschuss jedoch einen Konter zum 1:2. In der 2. Halbzeit investierten wir weiterhin mehr als der Gegner, hatten jedoch weiterhin dieselben Probleme. Zu wenig Präzision im letzten Ball bzw. im Abschluss. Ca. in der 70. Minute wurden wir jedoch mit dem verdienten 2:2 belohnt. Kurz darauf wurde ein gegnerischer Spieler mit gelb-rot vom Platz gestellt. Die Überzahl spielten wir sehr gut aus, konnten uns jedoch nicht mit einem dritten Treffer, der verdient gewesen wäre, belohnen. Nach einer Kopfballchance fängt der Oberöwisheimer Torhüter den Ball vermeintlich hinter der Linie. Der Schiri lässt das Spiel jedoch weiterlaufen. Unsere Angreifer sagen es war ein klares Tor. Die Reaktion der gegnerischen Verteidiger ließ vermuten es ist ein Tor. Der gegnerische Torhüter meinte nach dem Spiel, dass er beim Fangen in der Luft gesehen hätte, dass der Ball zwar teilweise, aber nicht vollständig über der Linie war. Sei es drum, es hätte durch viele weitere Chancen das 3. Tor erzielt werden müssen. Kurz vor dem Abpfiff konterte Oberöwisheim sogar nochmals nach einer missglückten Standardsituation von uns und hatte eine Großchance um sich selbst den Sieg zu holen. Zu unserem Glück blieb die Chance ungenutzt. Für uns wäre aufgrund der spielerischen Überlegenheit und dem deutlich Chancenplus ein Sieg verdient gewesen. Allerdings haben wir einfach zu viele Chancen vergeben.“

Nach der trüben Analyse, in der man zwei verschenkten Punkten nachtrauert, möchte man nun in Kirrlach Taten folgen lassen: „Die Favoritenrolle hat im kommenden Spiel natürlich ganz klar Kirrlach 2 inne. Wir haben uns die letzten Jahre in den Begegnungen immer sehr schwergetan und haben nicht einen Punkt gegen die Kirrlacher holen können. Außerdem zeigt auch die Tabellensituation ein klares Bild. Kampflos werden wir uns jedoch nicht aufgeben. Kirrlach muss sich jeden Punkt gegen uns erarbeiten. Wir haben gegen Oberhausen und Neibsheim gesehen, dass sich auch Mannschaften aus dem oberen Drittel gegen uns schwertun können.“



Im tippe hier auf einen Heimsieg, allerdings ist mit geballter Gegenwehr der Alemannen zu rechnen. Mit etwas Spielglück ist sogar mehr drin für den Außenseiter.

Mit Worten des Dankes beginnt Cem Fisekci die Nachbetrachtung des 2:2-Remis seines TSV Oberöwisheim als Gast der Alemannen: „Bevor ich mich dem vergangenen Spiel widme, möchte ich mich zunächst persönlich beim FC Obergrombach für die Hilfe nach dem Spiel bedanken.“

Zum Spiel gibt der Spieler folgendes zu Protokoll: „Wir sind am Sonntag sehr gut in das Spiel hineingekommen und gingen bereits in der 6. Minute verdient mit 1:0 in Führung. Leider ließen wir uns nach der Führung, aus unerklärlichen Gründen, zu tief fallen, weshalb der Ausgleich nur eine Frage der Zeit war. Nach dem 1:1 hatte Obergrombach mehr vom Spiel, aber genau in dieser Drangphase gingen wir erneut mit 2:1 in Führung, was auch das Halbzeitergebnis bedeutete. In Halbzeit zwei standen wir am Anfang sehr gut in der Defensive, weshalb sich Obergrombach keine nennenswerten Chancen erspielen konnte. Die spielentscheidende Situation war jedoch die völlig unnötige und absolut verdiente gelb-rote Karte innerhalb von nur zwei Minuten. Daraufhin spielte Obergrombach die Überzahl gut aus und glich verdientermaßen zum 2:2 aus. Nach dem 2:2 konnten wir uns nochmals ein bis zwei gute Konterchancen herausspielen, jedoch trafen wir beim Abspiel die falsche Entscheidung. Ebenfalls konnten wir in der 90. Minute eine sehr gute Torchance zur 2:3 Führung nicht nutzen. Am Ende geht das 2:2 absolut in Ordnung - ohne die Gelbrote Karte wäre jedoch mehr zu holen gewesen.“

Mit Blick auf das Aufeinandertreffen mit dem Kreisligaabsteiger VfR Kronau weiß man um deren steigende Formkurve: „Nun erwartet uns am Sonntag der VFR Kronau. Die vergangenen zwei Spiele konnte Kronau gewinnen. Ein absoluter Achtungserfolg war der Sieg gegen Untergrombach, weshalb sie mit einer breiten Brust auftreten werden. Für uns heißt es erneut, alles raushauen und die unnötigen Fehler vermeiden, die uns das Leben schwer machen. Wenn wir den Kampf annehmen und unsere einfachen Fehler beheben, dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch gegen Kronau etwas Zählbares mitnehmen werden.“ Spielertrainer Julian Bauer blickt kurz und knapp - aber mit einer klaren Erwartungshaltung auf das nächste Spiel als Gast des TSV Oberöwisheim: „Nach unseren Leistungen in den Spielen und vor allem auch im Training muss unser Anspruch sein das Spiel zu gewinnen.“



In Oberöwisheim erwartet den VfR Kronau sicherlich ein heißer Tanz, den man aber gewinnen sollte, wenn man die eigenen PS auf die Straße bringt.

