Spitzenspiel in Nauen: VfL gegen Brieselang, Kellerduell in Saarmund

Der Pankower SV Rot-Weiß 1921 empfängt mit breiter Brust den SSV Einheit Perleberg. Pankow gewann zuletzt bei Veritas Wittenberge/Breese mit 3:1. Nach einem 0:1-Rückstand durch Frederik Töpfer in der 32. Minute drehten die Gäste die Partie: Niklas Raczkowski glich in der 50. Minute aus, ehe Tristan Gerloff in der 72. Minute und Noah Hahlweg in der 89. Minute die Partie entschieden. Perleberg hingegen musste zuschauen – die Partie in Wittstock wurde abgesagt. Nun geht es für die Gäste darum, Rhythmus zu finden und gegen ein selbstbewusstes Pankow eine Antwort im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld zu finden. ---

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese steht nach der 1:3-Heimniederlage gegen Pankow unter Zugzwang. Trotz der Führung durch Frederik Töpfer in der 32. Minute rissen die Gäste nach der Pause das Spiel an sich und setzten Veritas empfindlich unter Druck. Borussia Brandenburg reist ebenfalls mit einer enttäuschenden Vorstellung an: Beim 2:4 gegen Pritzwalk kassierte die Mannschaft zwei frühe Gegentreffer durch Jeremy Lange in der 16. Minute und Nico Trenner in der 27. Minute. Zwar glichen Dominik Bittner in der 50. Minute und Marko Radon in der 57. Minute zwischenzeitlich aus, doch Pritzwalk schlug erneut zu und entschied die Partie in der 71. und 90. Minute. Beide Teams stehen nun vor einem richtungweisenden Spiel – für Veritas geht es um Stabilität, für Borussia um die Rückkehr zur zuvor starken Form. ---

Morgen, 13:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk SG Michendorf Michendorf 13:00 PUSH

In Pritzwalk treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt sehr unterschiedliche Emotionen erlebten. Der FHV gewann mit 4:2 in Brandenburg. Jeremy Lange traf in der 16. und 71. Minute, Nico Trenner in der 27. und 90. Minute. Die SG Michendorf dagegen verlor zu Hause mit 0:2 gegen den SV Blau-Gelb Falkensee. Jan Kibbieß verwandelte in der 31. Minute einen Foulelfmeter, Francisco Schulze erhöhte in der 75. Minute. Während Pritzwalk Rückenwind mitnimmt und die Abstiegsplätze auf Distanz halten will, braucht Michendorf dringend Punkte, um nicht noch tiefer in die gefährliche Zone zu rutschen. ---

Der SV Blau-Gelb Falkensee empfängt den SV Empor Schenkenberg – ein Duell zweier Gewinner des vergangenen Spieltags. Falkensee gewann sein Auswärtsspiel in Michendorf mit 2:0: Jan Kibbieß traf in der 31. Minute per Foulelfmeter, Francisco Schulze legte in der 75. Minute nach. Schenkenberg hingegen sorgte für eine Überraschung und bezwang den bisherigen Tabellenführer Nauen mit 3:1. Merlin Jan Schmid brachte Nauen in der 34. Minute noch in Führung, doch Adrian Jordanov glich in der 45. Minute aus, Florian Strehlau drehte in der 82. Minute die Partie, und Finn Niklas Spirius setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Mit diesem Selbstvertrauen reist Schenkenberg nun nach Falkensee – das Momentum liegt klar bei den Gästen. ---

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Nauen: Der Tabellendritte empfängt den Spitzenreiter. Beide Teams kommen mit völlig unterschiedlichen Gefühlen. Nauen verlor in Schenkenberg mit 1:3. Nach der Führung durch Merlin Jan Schmid in der 34. Minute glich Schenkenberg in der 45. Minute aus und entschied das Spiel in der Schlussphase. Brieselang dagegen gewann sein Heimspiel gegen Golm mit 2:0. Benjamin Sabanovic traf in der 21. Minute, Justin Stahr baute die Führung in der 63. Minute aus. Mit erst zehn Gegentoren stellt Brieselang die stabilste Defensive der Liga. Für Nauen bietet das Heimspiel die Chance auf Wiedergutmachung – für Brieselang die Möglichkeit, die Tabellenführung auszubauen. ---

Eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet die SG Grün-Weiß Golm im Heimspiel gegen den FSV Babelsberg 74. Golm verlor in Brieselang mit 0:2, nachdem Benjamin Sabanovic in der 21. Minute und Justin Stahr in der 63. Minute trafen. Babelsberg 74 hingegen kommt mit breiter Brust: Ein 6:1-Sieg über Premnitz katapultierte den FSV näher an die Spitze. Moritz Göring traf in der 17., 66. und 84. Minute dreifach, Pierre König in der 54. und 72. Minute doppelt und Julian Lenz in der 70. Minute. Bei dieser Form dürfte Babelsberg klarer Favorit sein – doch Golm hat gezeigt, dass es gegen spielstarke Gegner auch unangenehm werden kann. ---

Morgen, 13:00 Uhr TSV Chemie Premnitz Premnitz SV Babelsberg 03 Babelsberg II 13:00 PUSH

Beim TSV Chemie Premnitz wächst der Druck nach der 1:6-Niederlage in Babelsberg. Louis Malte Pollak erzielte in der 88. Minute zumindest den Ehrentreffer. Die Gäste aus Premnitz hatten gegen die Offensivwucht des FSV Babelsberg 74 keine Chance. Nun wartet mit der zweiten Mannschaft des SV Babelsberg 03 ein Team, das zuletzt nicht spielen konnte – das Heimspiel gegen Saarmund wurde abgesagt. Beide Mannschaften stehen im Tabellenkeller und brauchen dringend Punkte: Premnitz, um die rote Laterne abzugeben, Babelsberg II, um nicht noch näher an die Abstiegszone zu geraten. ---

Morgen, 13:00 Uhr SG Saarmund Saarmund FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock 13:00 PUSH