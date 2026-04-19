Spitzenspiel in Mühlhausen...

– Foto: Philipp Dinger

Das Spiel begann nervös, bereits in der 3. Minute wurde es für den SVN gefährlich. Jonas Oswald spielte einen Ball direkt auf Kapitän Tobias Stanikowski, dem versprang der Ball aber, so dass der gegnerische Stürmer zum Abschluss kam, diesen parierte Jonas Oswald aber sicher. Auf der anderen Seite wurde es nur wenig später interessant. In Minute 5 schlug Joshua Aydogan zwei Haken durch die gegnerische Abwehr, beim Abschluss blieb er aber hängen. Tobias Stanikowski konnte den Nachschuss auch nicht verwerten. Es ging weiter in der 11. Minute. Die Hausherren kombinierten sich durch die Abwehrreihen des SVN und wären fast zum Torerfolg gekommen, Sven Gruber rettete aber in letzter Sekunde und konnte den Ball in höchster Not abblocken. In der Folge war das Spiel vor allem durch viele ungenaue Pässe geprägt. Dies und die sehr kleinliche Art des Schiedsrichters trugen dazu bei, dass kaum ein richtiger Spielfluss zustande kam. Es dauerte bis zur 36. Minute, ehe sich per Freistoß nochmal eine Möglichkeit für den SVN auftat. Joshua Aydogan lupfte den Ball aus ca. 20 Metern über die Mauer und verwandelte schön zur 0:1 Führung. Danach passierte nicht mehr viel bis zum Halbzeitpfiff.

Die zweite Hälfte begann erneut nervös. Es kam auf beiden Seiten kein richtiger Spielfluss zustande. Wer heute einen fußballerischen Leckerbissen erwartete, wurde enttäuscht. Beide Teams taten sich schwer, richtiges Kombinationsspiel aufzuziehen. Der SVN hatte zwar stets mehr Spielanteile, konnte diese aber zu keiner Zeit konsequent zu Ende spielen und brachte durch eigene Fehler die Hausherren immer wieder zu aussichtsreichen Chancen. In der 47. Minute z. B. verlor der SVN den Ball zu lässig im Mittelfeld. Durch einen Doppelpass schaffte es der Gegner direkt vors Tor, traf aber nur den Pfosten. Im Gegenzug kam der SVN in Minute 52 zur Chance, den Spielstand zu erhöhen. Joshua Aydogan verlängerte per Kopf auf Ioannis Gkountoglou, der traf aber nur den Torwart. 5 Minuten später ergab sich erneut eine Chance für den SVN. Fabian Schar setzte sich Rechtsaußen durch und flanke in die Mitte, dort vergab aber Christian Hollinger knapp am Tor vorbei. In der 64. Minute kombinierte sich wieder der SVN an den Sechzehner der Hausherren, sowohl Joshua Aydogan als auch Christian Hollinger blieben mit ihren Abschlüssen aber in der gegnerischen Abwehr hängen, Der Nachschuss von Julian Mehring kam dann durch, er setzte den Ball aber ans Außennetz. Hier bewahrheitete sich wieder das Sprichwort, wenn du die Tore vorne nicht machst, rächt sich das. In Minute 66 gab Jonas Oswald an, einen langen Ball abfangen zu wollen. Verteidiger Philipp Mehring überhörte das Kommando und stieß mit dem Keeper zusammen. Den freigewordenen Ball schob der Angreifer der Hausherren sicher zum Ausgleich ein - 1:1. Schon mit der nächsten Spielsituation kam der TSV erneut gefährlich zum Abschluss. Der SVN konnte den Ball nicht klären. Mühlhausen brachte in Folge dessen eine Flanke gefährlich vors Tor, die Fabian Schar nur knapp entschärfen konnte. Die folgende Ecke samt Kopfballabschluss rettete dann wieder Fabian Schar auf der Linie. Nordendorf tat sich in dieser Phase extrem schwer, das Spiel, welches sie eigentlich in der Hand hatten, auch konsequent zu kontrollieren und brachte den Gegner immer wieder durch eigene Fehler zurück. Auf der anderen Seite ließ man wieder viele Chance ungenutzt. Auch in der 75. Minute belohnte man sich nicht, nachdem Dennis Rotter den Ball auf Julian Mehring durchsteckte, der Abschluss aber am Keeper der Hausherren scheiterte. 4 Minuten später kam dann aber doch noch der erlösende Führungstreffer, nachdem Joshua Aydogan große Übersicht bewies und den Ball auf Ioannis Gkountoglou passte, der wiederum frei vorm Tor zum Abschluss kam und zum 1:2 erhöhte, was gleichzeitig dann auch den Endestand markierte.