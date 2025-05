Spitzenspiel in Mittelbuch, Kirchberg ist bei SGM Altshausen zu Gast

In der Aufstiegsrunde der Bezirksliga Oberschwaben kommt es zum Topspiel zwischen der SG Ringschnait / Mittelbuch und dem unangefochtenen Tabellenführer FV Bad Schussenried. Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen empfängt den SV Steinhausen an der Rottum.

In der Abstiegsrunde will der TSV Kirchberg/Iller in Altshausen seine Spitzenposition behaupten, während der SV Burgrieden und die SG Warthausen / Birkenhard sich im Verfolgerduell messen.