Spitzenspiel in Melle, Kellerteams auswärts gefordert

In der Landesliga Weser-Ems steht am kommenden Wochenende der 28. Spieltag an. Dabei finden bereits am heutigen Freitagabend die ersten drei Duelle statt. Im Titelrennen werden weitere Fragen geklärt, wobei Papenburg wohl die schwerste Aufgabe vor der Brust hat..

Nordhorn fand nach der Niederlage gegen Vechta wieder in Form und gewann zuletzt zwei mal in Serie. Nun kommt die Viktoria aus Gesmold am Freitag angereist und will die gute Formkurve fortsetzen, trotz der Niederlage in der Vorwoche. Zwar gewann Nordhorn das Hinspiel klar, doch die beiden Duelle der Vorsaison endeten jeweils mit einem Remis.

Bereits am Freitagabend fordert der SC Melle den Tabellenzweiten, BW Papenburg, zum Spitzenspiel heraus. Zwar haben die Gäste nach einem absolvierten Spiel mehr neun Punkte Vorsprung vor Melle, doch das Hinspiel gewann Melle mit 2:0. Nicht nur das, sondern auch das letzte direkte Duell, das in Melle stattfand, gewannen die Hausherren hoch mit 6:0.

Dinklage hat nach der 0:5-Pleite im Hinspiel noch eine Rechnung mit dem FC Schüttorf offen und könnte mit dem dritten Liga-Sieg in Serie punktgleich mit dem Tabellensiebten ziehen. Beide Teams gewannen zwei mal in Serie und wollen die kleine Serie weiter ausbauen.

Bevern verlor fünf der vergangenen sechs Partien und rutschte bis auf Rang sechs ab. Nun kommt der SSC Dodesheide, der auf Platz elf liegt und ebenfalls drei der vergangenen vier Partien verlor. Beide Teams stecken also in einer Formkrise und wollen raus aus dem Loch. Das Hinspiel gewann Bevern mit 3:1 und geht als Favorit in die Partie.

Holthausen-Biene steht weiterhin auf Platz eins der Landesliga und hat die Oberliga fest im Blick. Dass man aber gegen SFN Vechta stolpern kann, musste Nordhorn vor ein paar Wochen am eigenen Leibe erfahren. Auch wenn Biene das Hinspiel mit 2:0 souverän gewann, ist der Tabellenführer gewarnt vorm Tabellendreizehnten.

GW Mühlen gewann zuletzt drei mal in Serie gegen den Tabellenvorletzten SV Bad Bentheim und will diese Serie am Sonntag natürlich ausbauen. In der Liga gewann Mühlen nur ein Spiel aus den vergangenen sechs und rutschte so ins Mittelfeld der Liga auf Platz acht ab. Nun geht es darum, die eigentlich gute Saison noch versöhnlich abzuschließen.

Garrel konnte das Hinspiel gegen Wildeshausen mit 3:1 gewinnen und im Pokal den VfL im Elfmeterschießen schlagen. Wildeshausen hat also keine guten Erinnerungen an den BVG und will nun ein positives Erlebnis vollbringen. Formtechnisch ist Garrel aber klar besser drauf und ist seit drei Spielen ungeschlagen.