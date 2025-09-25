Spitzenspiel in Mascherode, Zweitvertretungen in Wenden und Lehndorf

In der Kreisliga Braunschweig geht es am Sonntag wieder rund und alle Teams sind zum Wochenabschluss gefordert. Die meisten Augen werden wohl auf das Spitzenspiel zwischen dem VfR Weddel und TV Mascherode blicken, doch auch die anderen Partien haben es in sich..

Dass dieses Duell den Titel "Spitzenspiel" bekommt, hätte man vor der Saison wohl nicht gedacht, doch Weddel gewann alle drei bisherigen Partien. Nun kommt Mascherode, gegen die man in der Vorsaison zwei Mal verlor. Der Sieger wird die Tabellenführung behalten/übernehmen.

Zuletzt gewann Wenden ein direktes Duell mit Vahdet II im Pokal der Vorsaison. Damals in der ersten Runde mit 5:2. In der aktuellen Saison steht der Aufsteiger allerdings auf dem letzten Platz, während Vahdet drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Die Saison ist noch lang und Wenden könnte mit einem Sieg schon wieder ordentlich klettern.

Bereits um zehn Uhr spielen die Freien Turner beim Lehndorfer TSV. In der Vorsaison gewannen die Gäste beide Partien deutlich und auch jetzt steht man deutlich besser da als der Konkurrent. Dennoch muss ein Sieg für FT her, um die Tabellenspitze nicht davoneilen zu lassen.

Kralenriede hat vier Punkte mehr als der Aufsteiger auf dem Konto, doch beide Teams sind noch nicht ganz in der neuen Saison angekommen. Nach dem Auftaktsieg verlor Aufsteiger RSV alle Partien und will auf heimischen Rasen endlich wieder punkten.

Zwei Tabellennachbarn treffen in Stöckheim aufeinander, wobei, der SVS ein Spiel und zwei Punkte mehr auf dem Konto hat. In der Vorsaison gab es ein Sieg für Melverode und ein Remis und auch so werden die Gäste mit absolutem Siegeswillen anreisen, um sich an die Spitzengruppe heranzupirschen.

Der HSC Leu holte in der Vorwoche den ersten Sieg. Davon sammelte Bezirksliga-Absteiger RW Braunschweig schon drei Stück in drei Spielen und kann sich die Tabellenspitze krallen mit einem Sieg. Favorisiert sind sie, denn seit 2020 gewannen die Rot-Weißen fünf von sechs Spielen.