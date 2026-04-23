Spitzenspiel in Malchow, Neubrandenburger Druck auf Schwerin bleibt

– Foto: Marcel Eichholz

Am 23. Spieltag der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern stehen weitere Partien mit hoher Spannung bevor: Im Topspiel zwischen Malchower SV 90 und Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin könnte sich der Aufstiegskampf weiter zuspitzen. Auch 1. FC Neubrandenburg 04 bleibt mit dem Heimspiel gegen den FC Schönberg 95 im Fernduell nah an der Tabellenspitze dran. Im Tabellenkeller sind vor allem Rostocker FC gegen Güstrower SC 09 und SV Hafen Rostock 1961 gegen Penzliner SV wegweisend, weil es für mehrere Teams um dringend benötigte Punkte geht.

Der FSV Bentwisch (31 Punkte, Rang 8) trifft auf eine Greifswalder FC II (26 Punkte, Rang 9), die zuletzt vier Niederlagen in Serie einstecken musste. Bentwisch hingegen verlor zuletzt beim 0:4 gegen FC Schönberg 95 deutlich. Im Hinspiel hatte Greifswald noch mit 3:2 die Oberhand behalten, wobei Fatlind Memaj mit zwei Foulelfmetern zum Matchwinner avancierte. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um ihren Platz im Mittelfeld zu sichern, der direkte Vergleich verspricht daher eine kampfbetonte Begegnung.

SV Pastow (35 Punkte, Rang 4) empfängt das weiterhin abstiegsbedrohte SV Warnemünde (21 Punkte, Rang 11). Warnemünde zeigte zuletzt beim 1:6 gegen Malchow eine erschreckend schwache Vorstellung und kassierte nach dem frühen 1:0 durch Pepe Maluch noch sechs Gegentore. Pastow dagegen hat mit dem 2:0 beim Güstrower SC 09 - Tore durch Tim Fürstenau und ein Eigentor von Paul-Martin Schulz - Selbstvertrauen getankt. Im Hinspiel gewann Warnemünde noch knapp mit 1:0 durch Djibril N'Diaye, eine Revanche werden die Pastower anstreben. ---

Morgen, 19:30 Uhr Malchower SV 90 Malchower SV FC Mecklenburg Schwerin Meck SN 19:30 PUSH

Das Spitzenspiel des Spieltages: Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin (51 Punkte) gastiert beim Tabellendritten Malchower SV 90 (45 Punkte), der seit elf Spielen ungeschlagen ist. Im Hinspiel hatte Schwerin in einer klaren Angelegenheit mit 4:0 gewonnen, wobei Bashir Schultz doppelt traf und Alexander Pataman sowie Leon Nevermann ebenfalls erfolgreich waren. Zuletzt ließ Schwerin beim 5:0 gegen FSV Kühlungsborn nichts anbrennen, Nelson Mandela Mbouhom, Pataman, Schultz und Andrii Shalabai trafen. Malchow zeigte zuletzt beim 6:1 gegen SV Warnemünde eine beeindruckende Leistung und bleibt in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen: ein Fingerzeig, dass die Schweriner Führung nicht ungefährdet ist. ---

Tabellenplatz zwei trifft auf Platz sechs: 1. FC Neubrandenburg 04 (49 Punkte) ist seit beeindruckenden 17 Spielen in der Verbandsliga ungeschlagen und hat zuletzt beim 4:1 gegen den Penzliner SV seine Klasse unter Beweis gestellt: Daniel Nawotke, Wout Abrahams und Joel-Patrice Lisch trafen nach dem Rückstand durch ein Eigentor. Der FC Schönberg 95 (32 Punkte) reist nach dem überzeugenden 4:0 gegen FSV Bentwisch in starker Form an doch weiß durch die 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen Neubrandenburg um ihre Stärke. Neubrandenburg ist nur noch zwei Punkte hinter Tabellenführer Schwerin und kann mit einem Sieg den Druck auf die Schweriner erheblich erhöhen, unter Umständen sogar an die Spitze klettern. ---

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen Penzliner SV Penzliner SV 14:00 PUSH

Der SV Hafen Rostock 1961 (19 Punkte, Rang 12) empfängt den Penzliner SV (25 Punkte, Rang 10). Hafen Rostock gewann zuletzt beim 3:1 gegen MSV Pampow, wobei Johannes Richter, Jakob Böhme und Colin Neitzel trafen, ein wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Penzlin hatte beim 1:4 gegen Neubrandenburg zunächst geführt, verlor jedoch nach dem Ausgleich zunehmend den Faden. Im Hinspiel setzte sich Hafen mit 3:1 in Penzlin durch - die Gastgeber wollen dieses Ergebnis nun zuhause bestätigen und den Abstand zur Abstiegszone weiter ausbauen. ---

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr Rostocker FC Rostocker FC Güstrower SC 09 Güstrower SC 14:00 PUSH

Der Rostocker FC (14 Punkte, Rang 13) hat zuletzt zwei Siege in Folge eingefahren und dabei den MSV Pampow in der Tabelle überholt um die Abstiegsränge zu verlassen. Zuletzt gelang ein 1:0 beim Greifswalder FC II durch Michal Lopatynski. Dem Güstrower SC 09 (7 Punkte, Rang 15) steht das Wasser ohne Sieg in der gesamten Rückrunde bis zum Hals, Sieben Punkte trennen sie nun vom Rostocker FC. Im Hinspiel gewann Güstrow noch mit 3:0, doch seitdem hat sich das Bild grundlegend gewandelt. Für den Güstrower SC könnte diese Begegnung richtungsweisend im Abstiegskampf sein. ---

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr FSV Kühlungsborn Kühlungsborn FC Förderkader Rene Schneider Förderkader 14:00 PUSH