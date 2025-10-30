Spitzenspiel in Lübeck – Verfolger hoffen auf Ausrutscher

– Foto: TSV Lägerdorf

Der 15. Spieltag der Landesliga Holstein verspricht Spannung an der Tabellenspitze. Während der VfB Lübeck II als Primus seine Dominanz festigen will, kämpfen die Verfolger um den Anschluss. Auch im Tabellenkeller geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

TSV Bargteheide (7./21) – Eichholzer SV (3./27) Aufsteiger Bargteheide empfängt den formstarken Dritten Eichholz, der zuletzt Tabellenführer Lübeck II ein 4:4 abtrotzte. Der TSV ist nach dem 4:1 in Ratzeburg im Aufwind, wird aber erneut stark gefordert sein. Eichholz überzeugt durch Offensivkraft (40 Tore) und will den Kontakt zur Spitze halten.

Michel Wohlert, Trainer Bargteheide: "Mit Eichholz treffen wir auf eine der Spitzenteams dieser Liga. Sie sind individuell top besetzt und gehören sicherlich zu den Aufstiegsfavoriten in dieser Liga. Wir sind aber auch seit Wochen gut in Form und werden uns keinesfalls verstecken. Wir wollen in jedem Spiel kompetitiv sein und wollen entsprechend einen Heimsieg einfahren."

----------------------------------------- TSV Lägerdorf (8./20) – Ratzeburger SV (16./9) Lägerdorf verpasste trotz vier Treffern in Todesfelde Punkte und möchte nun wieder Stabilität zeigen. Ratzeburg steckt tief im Tabellenkeller und kassierte zuletzt ein spätes 1:4 gegen Bargteheide. Die Gäste müssen punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr TSV Lägerdorf Lägerdorf Ratzeburger SV Ratzeburg 14:00 PUSH

----------------------------------------- SC Rönnau (12./13) – SSC Hagen Ahrensburg (4./25) Der SC Rönnau holte mit dem 3:1 in Kisdorf einen wichtigen Auswärtssieg und kann etwas befreiter aufspielen. Hagen Ahrensburg verlor zuletzt deutlich mit 1:4 gegen Rapid Lübeck und will Wiedergutmachung. Auf dem kleinen Platz in Rönnau dürfte die Tagesform entscheidend sein. Jan Vogelsang, Trainer SC Rönnau: "Hagen Ahrensburg wird ein anderer Gegner als VT Kisdorf. Sie versuchen es immer recht spielerisch zu lösen und haben eine super Qualität in ihrer Mannschaft. Wir haben die letzten beiden Spiele nicht verloren, sondern vier Punkte geholt. Trotzdem geht Hagen natürlich als Favorit ins Spiel. Aber wenn wir unsere Leistung, die wir zuletzt abgerufen haben, wieder zeigen, die Basics umsetzen, die Zweikämpfe annehmen, die zweiten Bälle gewinnen und unsere Umschaltmomente noch ein bisschen besser nutzen, dann werden wir auch gegen Hagen Ahrensburg eine Möglichkeit haben, etwas mitzunehmen. Am Samstag werden wir dann sehen, für wie viel es gereicht hat. Wir sind guten Mutes, die Mannschaft trainiert stark. Unter der Woche waren wir etwas dünn besetzt, aber das Training heute sah schon wieder besser aus. Am Wochenende können wir fast aus dem Vollen schöpfen – abgesehen von unseren Langzeitverletzten. Davon haben wir inzwischen sieben Spieler, die wohl erst zur Rückrunde zurückkehren werden. Aber das haben wir in den letzten Spielen auch sehr gut aufgefangen. Das ist also nichts Neues für uns."

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr SC Rönnau SC Rönnau SSC Hagen Ahrensburg Hagen Aburg 14:00 PUSH

----------------------------------------- TSV Pansdorf (6./22) – FC Dornbreite Lübeck (5./25) Pansdorf reist mit breiter Brust an, nachdem das Team Türkspor mit 8:3 deklassierte. Dornbreite kam gegen Eichede II nicht über ein 2:2 hinaus und musste sich mit einem Punkt begnügen. Beide Mannschaften bewegen sich in Reichweite der Spitzengruppe – ein richtungsweisendes Duell. Hendrik Block, Trainer TSV Pansdorf: "Am Samstag kommt mit Dornbreite ein Team, welches eine sehr ordentliche Hinrunde spielt und ordentlich Punkte gesammelt hat. Aufgrund der Nähe und der Historie ist es schon ein kleines Derby, welches wir natürlich positiv gestalten wollen. Im letzten Spiel der Hinrunde gilt es erneut eine konzentrierte Leistung zu zeigen. Wir wollen unbedingt drei Punkte holen und unsere zuletzt starken Auftritte bestätigen."

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr TSV Pansdorf Pansdorf FC Dornbreite Lübeck Dornbreite 14:00 PUSH

----------------------------------------- VfB Lübeck II (1./33) – FC Fetih-Kisdorf (13./12) Der Spitzenreiter will nach dem spektakulären 4:4 in Eichholz wieder gewinnen. Gegner Fetih-Kisdorf verlor zuletzt gegen Rönnau und steht unter Druck. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Nico Brehm, Trainer FC Fetih-Kisdorf: "Mit dem VfB Lübeck wartet auf uns eine ganz schwere Aufgabe. Als Aufsteiger treffen wir auf den aktuellen Tabellenführer, dessen Kader gespickt ist mit jungen, hungrigen Talenten. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle werden wir alles in die Waagschale werfen, um Lübeck das Leben so schwer wie möglich zu machen."

----------------------------------------- SC Rapid Lübeck (2./31) – SV Türkspor Bad Oldesloe (9./19) Rapid Lübeck bleibt durch den klaren 4:1-Erfolg in Ahrensburg erster Verfolger von Lübeck II. Türkspor kassierte zuletzt acht Gegentreffer und muss vor allem defensiv stabiler werden. Für Rapid bietet sich die Chance, den Druck auf den Tabellenführer hochzuhalten.

----------------------------------------- SV Eichede II (14./10) – VfR Horst (10./18) Eichede II holte in Lübeck einen Achtungspunkt, steckt aber weiterhin im Tabellenkeller. Horst drehte zu Hause gegen Hartenholm ein intensives Spiel und siegte mit 3:2. Die Gäste wollen den Aufwärtstrend fortsetzen, während Eichede dringend Punkte braucht.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr SV Eichede SV Eichede II VfR Horst VfR Horst 14:00 PUSH