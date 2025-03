Spitzenspiel in Lübbecke – "Sind für mich der klare Aufstiegsfavorit"

– Foto: Stefan Hageböke

Am 22. Spieltag der Bezirksliga 1 Westfalen steht das Verfolgerduell zwischen dem FC Lübbecke und dem BV Stift Quernheim im Mittelpunkt. Tabellenführer TuS Brake will seine Spitzenposition gegen den SV Oetinghausen festigen, während im Tabellenkeller weiterhin jeder Punkt zählt. Wir werfen einen Blick auf alle Partien des kommenden Spieltags.

FC Lübbecke – BV Stift Quernheim (Sonntag 15:00 Uhr) Der Tabellendritte FC Lübbecke trifft am Sonntag um 15:00 Uhr auf den Zweitplatzierten BV Stift Quernheim. Während Lübbecke zuletzt eine deutliche 0:3-Niederlage beim TuS Tengern hinnehmen musste, zeigte sich Stift Quernheim in starker Form und gewann mit 4:0 gegen Vlotho. Mit einem Sieg könnte Lübbecke den Abstand auf den direkten Aufstiegsplatz auf drei Punkte verkürzen – doch Trainer Nils Mühlenweg dämpft die Erwartungen: „Tatsächlich sind die ein bisschen gehemmt, weil wir auf sieben Spieler verzichten müssen, was uns als Aufsteiger extrem wehtut.“ Besonders schwer wiegt der Ausfall mehrerer Stammspieler, was die taktischen Möglichkeiten einschränkt.

Trotz der schwierigen Personalsituation gibt sich Mühlenweg kämpferisch: „Aber so ist Fußball. Wir wollen das Spiel natürlich trotzdem gewinnen, werden es vielleicht ein bisschen anders gestalten.“ Dass mit Stift Quernheim eine Top-Mannschaft der Bezirksliga zu Gast ist, ist ihm bewusst: „Sie spielen eine Riesenrunde und sind für mich der klare Aufstiegsfavorit.“ Mühlenweg: "Waren nicht fünf Tore schlechter"

Das Hinspiel endete mit einer klaren 0:5-Niederlage für Lübbecke, allerdings relativiert Mühlenweg das Ergebnis: „Meiner Meinung nach waren wir nicht fünf Tore schlechter. Wir kriegen früh Gelb-Rot, danach nutzt Stift das clever aus.“ Dennoch erwartet er eine enge Partie: „Wir wissen, dass wir jeden Gegner ärgern können. Wenn wir gewinnen, sind wir wieder dick im Business. Verlieren wir, sollten wir uns aus dem Aufstiegskampf verabschieden – aber das wäre okay, denn wir haben eine überragende Saison gespielt.“ Während Lübbecke mit erheblichen Personalsorgen zu kämpfen hat, sieht es bei Stift Quernheim deutlich besser aus. Trainer Sebastian Numrich zeigt sich optimistisch: „Personell sieht es bei uns sehr gut aus. Bis auf zwei Verletzte sind alle Mann an Bord.“ Der Respekt vor Lübbecke ist jedoch groß, besonders wegen der offensiven Stärke des Gegners: „Ich erwarte ein Spiel mit viel Tempo, da Lübbecke gerade offensiv sehr gut besetzt ist.“ Für beide Teams geht es um viel: Stift Quernheim kann einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen, während Lübbecke sich mit einem Sieg zurück ins Aufstiegsrennen katapultieren würde. Ein echtes Topspiel mit wegweisendem Charakter.

——————————————————————- TuS Tengern – TuS Dielingen (Sonntag 15:00 Uhr) Der TuS Tengern empfängt am Sonntag um 15:00 Uhr den TuS Dielingen und geht nach dem jüngsten 6:0-Kantersieg bei Eidinghausen-Werste als klarer Favorit in die Partie. Dielingen hingegen sammelte mit einem hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen Pödinghausen wichtige Punkte im Abstiegskampf. Jeder Punkt zählt für die Gäste, während Tengern seine Erfolgsserie fortsetzen will. „Wir wollen natürlich unsere Siegesserie weiter ausbauen und in 2025 weiter ungeschlagen in der Liga bleiben“, gibt Tengern-Trainer Jannik Korte die Marschroute vor. Korte: "Oben anzugreifen wird für uns schwierig" Allerdings warnt Korte vor einem kampfstarken Gegner, der alles in die Waagschale werfen wird: „Gerade im Kreisderby wissen wir, dass es eine ganz, ganz schwere Aufgabe für uns wird. Dielingen steckt mitten im Abstiegskampf und wird mit den entsprechenden Attributen auftreten – da müssen wir definitiv dagegenhalten.“ Personell sieht es bei Tengern gut aus, denn mit Alexander Borchard und Tom Oelmann kehren wichtige Spieler nach längeren Pausen ins Mannschaftstraining zurück. „Unser Kader füllt sich langsam wieder, und das hat sich schon in der Trainingswoche durch einen spürbaren Konkurrenzkampf bemerkbar gemacht“, berichtet Korte. Dennoch bleibt er bodenständig: „Oben noch einmal anzugreifen, wird für uns schwierig, aber wir wollen das Bestmögliche aus der Rückrunde herausholen und einfach weiter hart arbeiten.“ Auf der anderen Seite geht Dielingen mit einer klaren Zielsetzung in die Partie. „Aufgrund des aktuellen Tabellenplatzes werden wir auch in Tengern auf Sieg spielen. Mit nur einem Punkt kommen wir nicht von der Stelle“, stellt Trainer Carsten Schubert unmissverständlich klar. Zwar fehlen mit Ceyhun Ermis (Urlaub) und Mitan Bal (Rippenprellung) zwei wichtige Spieler, zudem steht hinter Vitalij Loginov ein Fragezeichen, doch das schreckt Dielingen nicht ab. „Tengern ist im Moment die Mannschaft der Stunde und natürlich der Favorit. Aber das Hinspiel hat gezeigt, dass wir uns nicht verstecken müssen“, erinnert Schubert. Entscheidend wird für Dielingen sein, den Kampf anzunehmen und die Mentalität aus der zweiten Halbzeit gegen Pödinghausen erneut auf den Platz zu bringen. „Wenn wir wieder diesen Willen zum Sieg an den Tag legen, gehe ich sehr optimistisch in das Match“, gibt sich Schubert kämpferisch. Tengern geht als Favorit ins Spiel, doch Dielingen hat nichts zu verlieren – ein intensives Duell ist vorprogrammiert.



——————————————————————- SV Oetinghausen – TuS Brake (Sonntag 15:00 Uhr) Tabellenführer TuS Brake reist am Sonntag um 15:00 Uhr zum SV Oetinghausen und will die Spitze der Bezirksliga weiter behaupten. Nach dem knappen 2:1-Erfolg gegen Herringhausen-Eickum zählt für die Gäste nur ein weiterer Sieg. Doch Oetinghausen tankte mit dem 3:1-Sieg in Hiddenhausen Selbstvertrauen und könnte mit einer erneuten Überraschung wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. Kuuse: "Wollen unser Spiel machen" Brake-Sportleiter Matti Kuuse gibt die Richtung klar vor: „Wir wollen unser Spiel machen und den nächsten Sieg einfahren.“ Personell bleibt bei den Gästen im Vergleich zur Vorwoche alles unverändert, sodass Trainer und Team auf eine eingespielte Formation setzen können. Trotzdem ist Kuuse gewarnt: „Oetinghausen hat in den letzten Spielen gute Ergebnisse eingefahren, wird dementsprechend selbstbewusst auftreten und den Abstand zum Abstiegsplatz vergrößern wollen.“ Besonders die körperliche Präsenz des Gegners erwartet Brake als Herausforderung: „Wir gehen davon aus, dass sie uns mit viel Einsatz und Robustheit begegnen werden. Aber unser Ziel ist es, unser Spiel durchzuziehen.“ Gleichzeitig schaut man mit einem Auge auf das Spitzenspiel zwischen Stift Quernheim und Lübbecke, das für Brake eine Chance bedeuten könnte, sich in der Tabelle weiter abzusetzen. „Zuerst einmal wollen wir selber gewinnen, aber natürlich nehmen wir es gerne mit, wenn uns das Ergebnis dieses Spiels hilft“, so Kuuse. Oetinghausen geht als Außenseiter in die Partie, könnte aber mit einer mutigen Leistung die Liga-Spitze durcheinanderwirbeln. Für Brake hingegen gibt es keine Alternative zu drei Punkten – die Titelambitionen stehen auf dem Spiel.





——————————————————————- TuS Grün-Weiß Pödinghausen – Spvg Hiddenhausen (Sonntag 15:00 Uhr) Pödinghausen braucht dringend Punkte, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Pödinghausen unterlag zuletzt knapp mit 1:2 in Dielingen, während Hiddenhausen überraschend 1:3 gegen Oetinghausen verlor. Ein Duell mit richtungsweisendem Charakter.







——————————————————————- VfL Viktoria Mennighüffen – SC Vlotho (Sonntag 15:00 Uhr) Mennighüffen will nach der 1:3-Niederlage bei Eisbergen wieder in die Erfolgsspur finden. Vlotho steckt tief im Tabellenkeller und geht nach der deutlichen 0:4-Pleite gegen Stift Quernheim angeschlagen ins Spiel. Ein Kellerduell mit hoher Brisanz.





——————————————————————- TuS Bruchmühlen – FSC Eisbergen (Sonntag 15:00 Uhr) Bruchmühlen feierte zuletzt mit dem 2:1 bei Jöllenbeck einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Eisbergen konnte durch den 3:1-Erfolg gegen Mennighüffen Selbstvertrauen tanken. Während Eisbergen Anschluss ans Mittelfeld sucht, will Bruchmühlen die Abstiegsplätze weiter distanzieren.







——————————————————————- SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum – TuS Jöllenbeck 1897 (Sonntag 15:00 Uhr) Herringhausen-Eickum lieferte beim 1:2 gegen Tabellenführer Brake eine starke Leistung, blieb aber ohne Punkte. Jöllenbeck steht nach der 1:2-Niederlage gegen Bruchmühlen weiter abgeschlagen auf dem letzten Platz. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.