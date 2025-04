SV Molbergen (7., 40 Pkt.) – SV Holdorf (5., 51 Pkt.) Molbergen holte vier Punkte aus den letzten beiden Spielen und tritt stabil auf. Holdorf überzeugte zuletzt mit drei Siegen in Serie und bleibt auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Für beide Teams geht es um einen erfolgreichen Saisonabschluss, wobei Holdorf als Favorit gilt. Ein enges Spiel auf hohem Niveau ist zu erwarten.

SV Grün-Weiß Brockdorf (16., 19 Pkt.) – RW Damme (6., 40 Pkt.) Brockdorf steht mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend einen Befreiungsschlag. Damme leistete sich zuletzt zu viele Gegentore, bleibt aber offensiv brandgefährlich. Die Hausherren müssen auf ihre Defensive bauen und dürfen sich keine Fehler leisten. Damme reist als Favorit an, unterschätzen darf man Brockdorf jedoch nicht.

SV Petersdorf (9., 34 Pkt.) – VfL Oythe (4., 51 Pkt.)

Petersdorf gewann drei Spiele in Serie und zeigt sich stark verbessert. Oythe gehört zu den konstantesten Teams der Rückrunde und hat mit dem Aufstieg noch nicht abgeschlossen. Ein Erfolg in Petersdorf ist Pflicht, wenn man oben dranbleiben will. Die Gastgeber werden sich jedoch nicht kampflos ergeben.