Topspiel am Sonntagnachmittag - Der Drittplatzierte TuS Aschaffenburg-Leider empfängt den Tabellenzweiten TSV Großbardorf – Foto: Michael Blatz

Spitzenspiel in Leider: »So nah wie möglich an Abtswind dranbleiben« Der TuS Leider empfängt den TSV Großbardorf +++ Duell Zweiter gegen Dritter

Am 11. Spieltag der Landesliga Nordwest trifft der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider auf den TSV Großbardorf. Beide Teams gehören zu den stärksten Formationen der Liga – während Großbardorf seit acht Partien ungeschlagen ist, will Leider nach der Niederlage in Abtswind wieder punkten.

Der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider musste sich zuletzt Tabellenführer TSV Abtswind mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Steffen Bolze hadert dabei vor allem mit den vielen personellen Problemen:

„Es ist so, dass die Vorzeichen vor dem Spiel gegen Abtswind schon relativ schlecht standen, weil wir wirklich extreme Ausfälle hatten. Unser Ziel war es dann, solange es geht, das 0:0 zu halten. Das ist uns 64 Minuten gelungen.“

Die Defensive stand lange stabil, offensiv fehlte es jedoch an Durchschlagskraft. „Man muss fairerweise aber auch sagen, dass wir aus den gegebenen Gründen an dem Tag unsere Offensivstärke nicht so auf den Platz bringen konnten. Durch ein Traumtor sind wir dann leider auf die Verliererstraße geraten.“

Trotz der Niederlage blickt Bolze positiv nach vorne: „Von daher ist es für uns kein Beinbruch. Wir haben uns ordentlich aus der Affäre gezogen. Das war unser Ziel. Von daher muss man auch mal akzeptieren, wenn ein Gegner einfach besser war.“ Mit Blick auf das kommende Duell ist ihm bewusst, welche Aufgabe auf sein Team wartet: „Für mich ist Großbardorf auch schon die letzten Jahre immer eine sehr athletische, eine sehr gute, sehr junge Mannschaft, die in dieser Saison mit Jannik Göller auch einen Ausnahmestürmer in ihren Reihen hat.“ Die Personalsituation bleibt angespannt, auch wenn mit Felix Schäfer ein wichtiger Spieler zurückkehrt. „Leider wird sich unsere Personalsituation nicht wesentlich verbessern, sodass wir immer noch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Aber die, die da sind, werden alles in die Waagschale werfen. Das sind für uns Bonusspiele, weil es einfach gegen gute Gegner geht.“