Spitzenspiel in Leider: »So nah wie möglich an Abtswind dranbleiben«

Am 11. Spieltag der Landesliga Nordwest trifft der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider auf den TSV Großbardorf. Beide Teams gehören zu den stärksten Formationen der Liga – während Großbardorf seit acht Partien ungeschlagen ist, will Leider nach der Niederlage in Abtswind wieder punkten.
Der TuS 1893 Aschaffenburg-Leider musste sich zuletzt Tabellenführer TSV Abtswind mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Steffen Bolze hadert dabei vor allem mit den vielen personellen Problemen:
„Es ist so, dass die Vorzeichen vor dem Spiel gegen Abtswind schon relativ schlecht standen, weil wir wirklich extreme Ausfälle hatten. Unser Ziel war es dann, solange es geht, das 0:0 zu halten. Das ist uns 64 Minuten gelungen.“
Die Defensive stand lange stabil, offensiv fehlte es jedoch an Durchschlagskraft. „Man muss fairerweise aber auch sagen, dass wir aus den gegebenen Gründen an dem Tag unsere Offensivstärke nicht so auf den Platz bringen konnten. Durch ein Traumtor sind wir dann leider auf die Verliererstraße geraten.“
Trotz der Niederlage blickt Bolze positiv nach vorne: „Von daher ist es für uns kein Beinbruch. Wir haben uns ordentlich aus der Affäre gezogen. Das war unser Ziel. Von daher muss man auch mal akzeptieren, wenn ein Gegner einfach besser war.“ Mit Blick auf das kommende Duell ist ihm bewusst, welche Aufgabe auf sein Team wartet: „Für mich ist Großbardorf auch schon die letzten Jahre immer eine sehr athletische, eine sehr gute, sehr junge Mannschaft, die in dieser Saison mit Jannik Göller auch einen Ausnahmestürmer in ihren Reihen hat.“
Die Personalsituation bleibt angespannt, auch wenn mit Felix Schäfer ein wichtiger Spieler zurückkehrt. „Leider wird sich unsere Personalsituation nicht wesentlich verbessern, sodass wir immer noch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Aber die, die da sind, werden alles in die Waagschale werfen. Das sind für uns Bonusspiele, weil es einfach gegen gute Gegner geht.“
Der TSV Großbardorf reist dagegen mit breiter Brust an. Die Grabfelder gewannen ihr Heimspiel gegen den TSV Mönchröden mit 5:3 und stellten damit erneut ihre Offensivstärke unter Beweis. „Acht Spiele jetzt ungeschlagen zu sein, das ist erstmal eine Hausnummer, worüber wir uns sehr freuen und was eine Bestätigung für die harte Arbeit der Jungs ist“, erklärt Trainer Robin Keiner. Vor allem die Phase direkt nach dem Pausentee habe den Ausschlag gegeben: „Ich glaube, die Viertelstunde nach dem Halbzeitpfiff war entscheidend, dass wir das Spiel gewinnen.“
Dennoch sieht Keiner Verbesserungspotenzial: „Insgesamt sind die Gegentore, die wir gekriegt haben, zu viele. Auf der anderen Seite steht natürlich, dass wir in der Liga aktuell die meisten Tore geschossen haben. Das freut uns natürlich. Aber wir müssen es hinkommen, dass wir wieder einen gesunden Mittelwert finden aus Offensive und Defensive.“
Das Duell in Leider ist für ihn richtungsweisend: „Für uns ist ganz klar, da wir bei einem direkten Duell, einem Spitzenspiel, bei dem wir vielleicht auch ein paar Punkte zwischen Aschaffenburg und uns legen können, auf Sieg spielen wollen. Wir wollen so nah wie möglich an Abtswind dranbleiben.“