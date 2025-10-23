Spitzenspiel in Laupheim, Derby in Neu-Ulm

Der 13. Spieltag der Landesliga, Staffel 4, steht ganz im Zeichen des absoluten Spitzenspiels: Der FV Olympia Laupheim empfängt Türkspor Neu-Ulm – Erster gegen Zweiter. Dahinter will der SV Mietingen beim TSV 1889 Buch seine starke Form bestätigen, während die SSG Ulm 99 im Derby beim TSV Neu-Ulm zu Gast ist . Im Tabellenkeller geht es ebenfalls um viel: Der SV Kressbronn empfängt den FV Bad Schussenried im Duell zweier Abstiegskandidaten, und der TSV Heimenkirch steht bei FC Srbija Ulm vor einer schweren Auswärtsaufgabe. Der FV Biberach trifft auf den Tabellennachbarn TSV Riedlingen.

Der SV Mietingen will nach dem überzeugenden 4:2-Heimerfolg über den TSV Neu-Ulm nachlegen und seine starke Phase fortsetzen. Mit einem weiteren Sieg konnte das Team um Trainer Philipp Lang in die Top drei vorstoßen. Gastgeber Buch (12. Platz) dagegen sucht nach Konstanz, zeigte zuletzt schwankende Leistungen und will mit einem Heimerfolg den Sprung ins Mittelfeld schaffen. ---

Das Gipfeltreffen des Spieltags: Der souveräne Tabellenführer FV Olympia Laupheim trifft auf den Verfolger Türkspor Neu-Ulm, der mit einem Sieg den Titelkampf wieder spannend machen könnte. Laupheim gewann zuletzt vier Spiele in Serie und überzeugt durch defensive Stabilität und Effektivität im Angriff. Türkspor dagegen kommt mit der besten Offensive der Liga (29 Tore) und will seine Auswärtsstärke erneut unter Beweis stellen. Beide Teams trennt aktuell sechs Punkte (jedoch hat Türkspor zwei Spiele weniger absolviert) – ein echtes Spitzenspiel auf Augenhöhe. ---



Das Derby verspricht Brisanz: Der TSV Neu-Ulm, zuletzt von drei Platzverweisen in Mietingen ausgebremst, will Wiedergutmachung leisten. Die SSG Ulm 99 hingegen kommt nach dem 2:0-Derbyerfolg gegen den FC Srbija Ulm mit viel Selbstvertrauen. Neu-Ulm ist sehr offensivstark, während die SSG auf defensive Kompaktheit setzt. Ein Duell, das nicht nur wegen der Nähe beider Vereine an Intensität kaum zu überbieten sein dürfte.

---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm TSV Heimenkirch Heimenkirch 15:00 PUSH



Für den TSV Heimenkirch wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner, und ausgerechnet jetzt wartet mit dem FC Srbija Ulm ein heimstarker Gegner. Srbija will nach der Derby-Niederlage gegen die SSG Ulm 99 zurück in die Spur finden und sich im Tabellenmittelfeld festsetzen. Heimenkirch hingegen steht bei nur sieben Punkten und braucht dringend einen Befreiungsschlag.

---



Biberach schöpft nach dem wichtigen 3:1-Auswärtssieg in Heimenkirch weiter neuen Mut im Abstiegskampf. Mit einem weiteren Erfolg könnte der FVB die gefährliche Zone vorerst verlassen. Der TSV Riedlingen holte zuletzt immerhin einen Punkt in Blaubeuren, kämpft aber weiterhin mit einer der schwächsten Defensivreihen der Liga. Beide Teams sind punktgleich und direkte Tabellennachbarn – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

---



Der FC Blaubeuren hat sich nach zähem Saisonstart gefangen und steht inzwischen stabil im Mittelfeld. Doch mit dem FC Wangen kommt eine Mannschaft, die zuletzt Moral bewiesen hat und sich mit einem späten 2:1 gegen Kressbronn belohnte. Beide Teams trennt nur zwei Punkte – ein Duell, das den Sieger näher an die obere Tabellenhälfte bringen könnte.

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn FV Bad Schussenried Schussenried 15:00 PUSH



Im Duell zweier Aufsteiger geht es um nicht weniger als den Anschluss an die Konkurrenz. Kressbronn steht mit nur fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und braucht dringend einen Heimsieg, um nicht weiter den Anschluss zu verlieren. Der FV Bad Schussenried reist mit acht Punkten an und konnte zuletzt drei Niederlagen in Serie nicht vermeiden.

---



Weiler will nach dem 2:1-Erfolg in Bad Schussenried weiter Boden gutmachen und sich im oben festsetzen. Gegner Staig musste zuletzt gegen Spitzenreiter Laupheim eine knappe Niederlage hinnehmen und will zeigen, dass man mit den etablierten Teams mithalten kann.





