Spitzenspiel in Langenhorn: SG empfängt TSB Flensburg II

– Foto: André Nückel

Am Sonntag, den 22. März 2026, empfängt die SG Langenhorn/Enge-Sande um 14:00 Uhr die Zweitvertretung des TSB Flensburg zum Spitzenspiel des 23. Spieltags in der Verbandsliga Nord Schleswig-Holstein. Nach zwei Rückrundensiegen in Folge ist das Team hochmotiviert, die Punkte zuhause zu behalten. Obwohl der TSB aktuell auf Rang zwei liegt, hat er bereits vier Partien mehr absolviert, was der SG zusätzliche Motivation gibt.

Das Hinspiel endete mit einer knappen Niederlage für Langenhorn nach einem späten Gegentor, eine bitter und unnötige Pleite, die nun vor heimischem Publikum korrigiert werden soll. Die Mannschaft kommt mit Rückenwind in die Partie: Zwei Rückrundensiege bei einem Torverhältnis von 12:0 untermauern die gute Form.

Der TSB Flensburg II hatte zuletzt spielfrei und zeigte gemischte Ergebnisse nach der Winterpause: Eine Niederlage gegen den Husumer SV wurde durch einen knappen Sieg gegen den TSV Rot-Weiß Niebüll ausgeglichen. Besonders auf die Offensive des TSB muss die SG achten: Mit Janos Holtze, Jerreh Darboe und Nick Graßhoff verfügen die Flensburger über drei Spieler, die jeweils bereits 11 Treffer erzielt haben.