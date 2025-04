Spitzenspiel in Lamme; kann Stöckheim wieder punkten?

In der Kreisliga Braunschweig geht es in die ganz heiße Phase der Saison. Nach dem Derbysieg der Vorwoche von den Freien Turnern, steht direkt das nächste Spitzenspiel für FT Braunschweig an. Im Keller trifft der BSV Ölper auf den formschwachen Aufsteiger SV Stöckheim..