Spitzenspiel in Lamme – Hondelage und Vahdet im Kellerduell

In der Begegnung zweier Teams aus dem Mittelfeld der Tabelle geht es um wertvolle Punkte für eine sorgenfreie Rückrunde. Lehndorf ist im Moment schwer zu schlagen und will seinen starken Lauf fortsetzen. Melverode-Heidberg konnte im neuen Jahr noch kein Spiel gewinnen, versucht dies aber so schnell wie möglich zu ändern.

MTV Hondelage 1909 II – TSC Vahdet Braunschweig II

Kellerduell in Hondelage: Beide Teams stehen unter Druck, denn nur ein Sieg hält die Hoffnung auf eine bessere Platzierung am Leben. Gastgeber MTV Hondelage ist das defensiv schwächste Team der Liga und muss sich steigern. Vahdet Braunschweig II will nach sieben Niederlagen in Folge endlich wieder punkten.