Spitzenspiel in Künzing - Deggendorf erneut auf Kunstrasen

Der FC Künzing (in rot) ist gegen die SpVgg Ruhmannsfelden fast schon zum Siegen verdammt – Foto: Harry Rindler

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Ost wird überstrahlt vom Top-Duell zwischen dem Rangdritten FC Künzing und der zweitplatzierten SpVgg Ruhmannsfelden. Der frischgebackene Tabellenführer SpVgg GW Deggendorf erwartet den Tabellenvorletzen SV Hofkirchen. Dieses Duell wird trotz milden Frühlingswetters auf Kunstgrün ausgetragen. "Unsere Rasenplätze sind in einem katastrophalen Zustand", lässt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer auf Nachfrage wissen. Im Keller treffen mit der SpVgg Niederalteich und dem SV Hutthurm zwei akut abstiegsbedrohte Kontrahenten aufeinander. Ein ganz besonderes Spiel steht für Anton Autengruber an. Der A-Lizenzinhaber empfängt mit dem TSV-DJK Oberdiendorf den TSV Waldkirchen, bei dem er in drei Amtsperioden insgesamt 14 Jahre an der Seitenlinie stand.



Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Unsere letzten Ergebnisse waren positiv und dadurch konnten wir den Abstand zu den hinteren Rängen wieder deutlich vergrößern. In das Derby gegen Waldkirchen können wir ohne großen Druck gehen und wollen ein gutes Spiel machen. Für mich ist es natürlich etwas Besonderes, zumal mein Sohn Co-Spielertrainer beim TSV ist. Erstmals muss ich mir Gedanken machen, wie man Waldkirchen schlägt - früher war das umgekehrt."



Personalien: Die Rotsperre von Fabian Hoffmann ist abgelaufen und auch Michael Anetzberger ist wieder eine Option.







Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Am Samstag ist Derbytime und es wird ein Sahnetag benötigt, um hier etwas holen zu können. Wir müssen es schaffen, die Offensive der Deandorfer so gut es geht in den Griff zu bekommen und nach vorne selbst Nadelstiche setzen. Anton wird seine Truppe optimal einstellen, da wird es alles andere als einfach.

Wir alle freuen uns auf das Spiel und auf das Wiedersehen mit Anton."



Personalien: Hinter dem Mitwirken von Lukas Wurm steht ein dickes Fragezeichen. Jonas Heß ist definitiv nicht dabei. Der im Sommer zur DJK Vornbach wechselnde Angelo Sigl steht schon seit ein paar Wochen nicht mehr im Kader.













Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Gegen Hutthurm haben wir uns Big-Points im Abstiegskampf geholt. Im anstehenden Heimspiel gegen Grafenau können wir einen weiteren Konkurrenten auf Abstand halten. Aus dem Hinspiel haben wir ohnehin noch eine Rechnung offen. Wenn wir unsere Leistung - vor allem aber auch die Einstellung der letzten Wochen - abrufen, können wir wieder sehr wichtige Punkte für den direkten Klassenerhalt einfahren."



Personalien: Benedikt Kleinert, Leon Schiller und Hannes Rauscher können nicht mitwirken.



Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Die Niederlagenserie gegen die Topteams hat uns wieder richtig in den Abstiegskampf befördert. Für Samstag gibt es nur eine Devise: Verlieren verboten."



Personalien: Die Gäste vermelden Bestbesetzung.





Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Niederalteich Niederalteic SV Hutthurm Hutthurm 16:00 live PUSH



Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Abstiegskampf pur - wir stehen genau so wie Hutthurm mit dem Rücken zur Wand und es werden Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden. Genau solche Spiele machen unseren Sport aus und wir hoffen auf tatkräftige Unterstützung unserer Fans. Trotz der aktuellen Lage freue ich mich auf das Spiel und erwarte eine deutliche Reaktion meiner Mannschaft."



Personalien: Lukas Kaufmann droht ein längerfristiger Ausfall - ansonsten sind alle Mann an Bord.





Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Nach der am Ende bitteren Niederlage gegen Obernzell haben wir unsere Lehren daraus gezogen und den Fokus in der Trainingswoche auf das kommende Spiel gegen Niederalteich gelegt. An unserer Situation hat sich nichts geändert: Wir brauchen Punkte und müssen gegen den direkten Konkurrenten dreifach punkten, um den Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen auszubauen."



Personalien: Johannes Krückl ist verletzt, Johannes Knon gesperrt.





Morgen, 15:00 Uhr TSV Mauth Mauth SV Bischofsmais Bischofsmais 15:00 PUSH



Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir konnten gegen Oberpolling einen verdienten Erfolg feiern und drei sehr wichtige Punkte einfahren. Unser kommender Gegner Bischofsmais ist mit drei Siegen aus den ersten vier Ligaspielen in diesem Jahr sehr gut gestartet und konnte sich im Vergleich zur Herbstrunde deutlich steigern. Uns erwartet ein schwieriges Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden können. Nur mit einem ähnlich konzentrierten Auftritt wie am vergangenen Montag können wir auch gegen Bischofsmais punkten." Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir konnten gegen Oberpolling einen verdienten Erfolg feiern und drei sehr wichtige Punkte einfahren. Unser kommender Gegner Bischofsmais ist mit drei Siegen aus den ersten vier Ligaspielen in diesem Jahr sehr gut gestartet und konnte sich im Vergleich zur Herbstrunde deutlich steigern. Uns erwartet ein schwieriges Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden können. Nur mit einem ähnlich konzentrierten Auftritt wie am vergangenen Montag können wir auch gegen Bischofsmais punkten." Personalien: Neu auf der Liste der Ausfälle sind Mathias Krampfl und Michael Segl. Korbinian Tolksdorf kehrt in den Kader zurück.





Marco Kolmer (Co-Spielertrainer SV Bischofsmais): "Leider konnten wir unsere Siegesserie vergangenes Wochenende nicht fortsetzen, was aber absolut kein Beinbruch ist. Waldkirchen war in allen Belangen einen Tick schneller und aktiver. Somit geht das Ergebnis auch in Ordnung. Am Samstag treffen wir auf eine Mannschaft in Schlagdistanz. In Mauth stellen wir uns auf ein körperbetontes Spiel ein. Wir wollen wieder ein paar Prozent draufpacken und etwas Zählbares mit nach Bischofsmais nehmen."



Personalien: Alexander Gerl ist wieder fit.







Beim SV Oberpolling (weiße Trikots) scheinen die Bezirksliga-Lichter frühzeitig auszugehen – Foto: Karl-Heinz Hönl







Morgen, 15:00 Uhr SV Garham Garham SV Oberpolling Oberpolling 15:00 PUSH



Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Wir haben in Ruhmannsfelden eine sehr couragierte Teamleistung gezeigt und uns mit einem Auswärtspunkt belohnt. Nun wird uns gegen Oberpolling wieder ein völlig anderes Spiel erwarten, bei dem wir aber auch versuchen werden, wieder mehr eigenen Ballbesitz zu haben und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Keinesfalls dürfen wir den Gegner unterschätzen oder auf die leichte Schulter nehmen, sondern brauchen erneut 100 Prozent Einstellung und Wille."



Personalien: Simon Lieb, Thomas Obernhuber und Mario Grill werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Die Sperre von Simon Weber ist abgelaufen.





Martin Braumandl (Trainer SV Oberpolling): "Der Auftakt 2026 war für uns sehr enttäuschend und langsam wird die Luft auch dünn. Mit dem SV Garham müssen wir jetzt zu einer der spielstärksten Mannschaften der Liga, die mit exzellenten Einzelspielern besetzt ist. Wenn wir weiterhin solche Geschenke, wie in den vergangenen Spiele verteilen, und zudem fahrlässig mit eigenen Chancen umgehen, kann es richtig bitter werden. Die Ausfall- bzw. Krankenliste macht das ganze im Moment nicht besser. Trotzdem geben wir uns nicht bereits im Vorhinein geschlagen."



Personalien: Definitiv kein Thema sind Mario Enzesberger und Daniel Wurm. Ob es bei Drin Miftari, Maxe Stockinger,Fabian Hönl und Christoph Brenninger klappt, steht noch in den Sternen.







Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "Mit dem Punkt in Schalding konnten wir gut leben. Mit der gezeigten Leistung eher weniger. Nun erwartet uns am Samstag mit der SpVgg Ruhmannsfelden der Meisterschaftsfavorit. Sie verfügen über einen stark besetzten Kader in allen Mannschaftsteilen. Diesen gilt es bestmöglich in Schach zu halten. Aber auch wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind punktetechnisch sehr gut aus dem Winter gekommen und in den Pflichtspielen noch ungeschlagen. Diese Serie wollen wir weiter ausbauen."



Personalien: Spielercoach Burmberger ist rotgesperrt und wird deshalb ebenso wie die nach wie vor zahlreichen Dauerausfälle passen müssen. Ob Simon Kröninger nach seiner Muskelverletzung wieder dabei sein wird, ist noch ungewiss.





Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Den unnötigen Punktverlust gegen Garham haben wir analysiert und gut im Training gearbeitet. In Künzing erwartet uns ein sehr schweres Spiel. Schon das Hinspiel war sehr knapp und das erwarte ich auch am Samstag. Die Mannschaft ist gefestigt und will natürlich das Maximale rausholen."



Personalien: Es gibt noch ein paar Unklarheiten, da einige Akteure angeschlagen sind. Fixe Ausfälle sind Marcel Steinbauer und Tim Weinberger.







Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach dem hart erkämpften Sieg in Hofkirchen erwartet uns mit der Schaldinger Zweiten ein richtig dickes Brett. Die junge, spielstarke Truppe hat in den vergangenen Spielen beachtenswerte Ergebnisse erzielt und kann in dieser Liga jeden Gegner schlagen. Deshalb müssen wir im Vergleich zu unserem letzten Auftritt wieder eine deutliche Schippe drauf legen. Wir wissen, dass uns eine richtig gute Bezirksliga-Mannschaft erwartet und werden entsprechend darauf vorbereitet sein."



Personalien: Hannes Gumminger und Bastian Wagner sind nicht mit von der Partie.





Manuel Mörtlbauer (Trainer SV Schalding-Heining II): "Beim SV Grainet werden wir über unsere Grenzen gehen müssen, wenn wir etwas Zählbares mit nach Hause nehmen wollen. Die Gastinger-Truppe ist völlig zu Recht noch voll im Aufstiegsrennen und wird dies auch bis zum Schluss sein. Eine Mannschaft die aus jeder Situation ein Tor erzielen kann - deshalb ist das ein Top-Team. Wir müssen leider weitere Ausfälle hinnehmen. Das bietet uns jedoch die Möglichkeit, weiteren Jugendspielern Spielzeit zu ermöglichen und diese in den Herrenbereich zu integrieren. Nach dem positiv verlaufenen Oster-Doppelspieltag müssen wir uns jedoch nicht verstecken und wollen zumindest den obligatorischen Auswärtspunkt mitnehmen."



Personalien: Neu auf der langen Ausfallliste ist Felix Hois. Zumindest Martin Prenaj und Philipp Dorfer haben das Training wieder aufgenommen. Ob das Duo in Grainet bereits wieder eine Option ist, steht jedoch noch nicht fest.





Morgen, 15:00 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf SV Hofkirchen Hofkirchen 15:00 PUSH



Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Wir sind gut aus der Winterpause gekommen und nun gilt es, weiter konstant zu punkten. Leichte Spiele gibt es in dieser Saisonphase ohnehin nicht mehr. In Hofkirchen war es ein sehr enges Spiel, das wir erst in der Schlussphase für uns entscheiden konnten. Der Gegner kämpft gegen den Abstieg und wird sich wehren. Darauf sind wir vorbereitet und wollen drei Punkte holen."



Personalien: Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz des lädierten Abwehrchefs Alexander Sperl.





Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "Auch wenn wir gegen Grainet verloren haben, so haben wir trotzdem wieder einen Schritt vorwärts gemacht. Diese Gegner sind leider am Schluss eine Nummer zu groß für uns, da diese Mannschaften unserer individuellen Fehler eiskalt ausnutzen. Beim Tabellenführer werden die Trauben für uns ebenfalls zu hoch hängen, zumal durch verletzungsbedingte und persönliche Angelegenheiten unsere Kader dieses Mal sehr dünn besetzt ist."



Personalien: Abel Privan, Constantin Troiber, Arian Berisha, Thomas Hidringer, Nico Klinglmair, Marcel Cernota und Sadik Thaqi können nicht auflaufen.



