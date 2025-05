Spitzenspiel in Kuckum: Verfolger Brachelen fordert den Primus

Während Tabellenführer Niersquelle Kuckum den Aufsteiger Brachelen empfängt, treffen im Tabellenkeller Breberen und Kückhoven aufeinander. Auch im Mittelfeld rücken zahlreiche Duelle mit Tabellennachbarn in den Fokus. Der Spieltag verspricht richtungsweisende Entscheidungen an beiden Enden der Tabelle.

Der Spitzenreiter empfängt den starken Aufsteiger Brachelen, Kuckum geht mit breiter Brust in das Topspiel, hat aber gegen kompakte Gegner wie Brachelen schon öfter Mühe gezeigt. Die Gäste könnten mit einem Auswärtssieg neue Spannung für Spannung in den letzten Spieltagen sorgen. Mit einem Sieg und einer Niederlage der SG ist Kuckum abgeschlagener Tabellenführer. Es ist das mit Spannung erwartete Spiel des Spieltags.

Die Hausherren stehen mit 26 Punkten auf Rang elf und damit in Sichtweite der Abstiegsplätze. Geilenkirchen (10.) hat sich mit zuletzt stabilen Auftritten etwas Luft verschafft. Für Rurich zählt vor allem die Heimstärke. Der FSV will hingegen den Negativtrend von vier sieglosen Spielen stoppen. Ein enges Duell ist zu erwarten.

Geilenkirchen will Abstand wahren

So., 18.05.2025, 13:00 Uhr

Schafhausen II (8., 35 Punkte) empfängt eine Viktoria-Elf, die zuletzt defensiv erneut Schwächen offenbarte. Waldenrath-Straeten kassierte bereits 52 Gegentore und steht unter Druck, nicht weiter nach unten zu rutschen. Die Hausherren gehen als klarer Favorit in das Duell, jedoch geht es für Waldenrath-Straeten weitaus um mehr, als nur die Punkte zu holen.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Dremmen muss sich in Acht nehmen

Der Tabellenvorletzte Schwanenberg schöpft nach dem Sieg gegen Kückhoven neue Hoffnung im Abstiegskampf. Dremmen (6.) bleibt trotz ordentlicher Saisonleistung immer wieder anfällig gegen tief stehende Teams. Für Schwanenberg zählt jeder Punkt im Fernduell mit Breberen und Kempen. Dremmen will nach der Niederlage gegen Millich wieder in die Spur finden. Es dürfte eine hitzige Partie werden, in der der Wille entscheidend ist.