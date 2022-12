Spitzenspiel in Klosterfelde endet unentschieden

In einem mäßigen Brandenburgliga-Spiel trennen sich Germania Schöneiche und Union Klosterfelde mit 1:1 unentschieden. Beide Tore vor 236 ZuschauerInnen fielen nach einem Eckball. Für die Germania traf Felix Wiedenhöft. Steven Nowark erzielte noch vor der Pause den Klosterfelder Ausgleich.

Der Tabellenführer spielte beim Tabellenfünften. Es war also Spitzenspiel angesagt, für das die Unioner den Schöneichern im Vorfeld die Favoritenrolle zuschoben. Zwar sorgten das Flutlicht, das sehr gute Geläuf und vor allem die ca. 60 mitgereisten Schöneicher für einen gelungenen Rahmen, aber beide Trainer konnten für dieses Spiel jeweils nicht ihre beste Elf aufbieten. Bei den Klosterfeldern fehlten gut ein Dutzend Spieler, sodass gar nur zwei Feldspieler auf der Bank platznahmen.

Das Germanen-Trainerteam um Matthias Schönknecht und Alexander Schadow musste nach einer Reihe von krankheitsbedingten Absagen ebenfalls improvisieren. Neben den Langzeitausfällen Wannke (Knie) und Wagener (Rücken), fehlten auch Kempter (Polizei-Nationalelf), Bergmann (privat), Borchardt und Hohlfeld (beide krank). Dafür kehrte Janoschowski nach längerer Pause wieder zurück. Im Tor vertrat derweil Aufstiegs-Keeper Chris Küter den abwesenden Kempter. Das Küter inzwischen in der zweiten Mannschaft in der Innenverteidigung spielt, war ihm in diesem Spiel in keiner Sekunde anzumerken.

Zwei Eckbälle, zwei Tore in den ersten 45

Mit Beginn der Partie lief der Ball durch die Schöneicher Reihen, aber wirklich gefährliche Abschlüsse blieben Mangelware. Die Zuspiele waren noch zu ungenau und so boten sich für die Unioner immer wieder Möglichkeiten ins Angriffsdrittel einzudringen. Es blieb jedoch bei Abschlüssen aus der zweiten Reihe, die Chris Küter im Tor nicht vor Probleme stellten. Zumindest die Standards sorgten für Gefahr. Ein von Dominik Tuchtenhagen getretener Eckball wurde von Freund und Feind gemeinsam an den zweiten Pfosten verlängert, wo Stürmer Felix Wiedenhöft den Ball zum achten Mal in dieser Saison über die Linie drückte – das 0:1 in der 26. Minute. Klosterfelde tat in der Folge mehr, brauchte aber ebenfalls einen Eckball, um den Ausgleich zu erzielen. Drei Schöneicher können den Kopfball von Nowark nicht verhindern und müssen zusehen, wie dieser zum 1:1 kurz vor der Pause einnickt (43. Minute)